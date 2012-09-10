Таможенный союз и Вьетнам в начале 2013 г. начнут переговоры о создании ЗСТ

Страны Таможенного союза и Вьетнам в первом квартале 2013 года намерены начать переговоры о создании зоны свободной торговли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министра торговли Евразийской экономической комиссии, к такому выводу пришла исследовательская группа по изучению возможности и целесообразности заключения Соглашения о ЗСТ между государствами-членами Таможенного союза и Социалистической Республикой Вьетнам.

«Выводы совместной исследовательской группы позволяют говорить о наличии существенного потенциала развития торгово-экономических отношений между странами Таможенного союза и Вьетнамом в случае создания зоны свободной торговли. Этот шаг позволит развивать давнее плодотворное взаимовыгодное сотрудничество стран на новом уровне», - говорится в совместном заявлении группы.

«Стороны заявляют о намерении начать переговоры в первом квартале 2013 г. после завершения главами государств Сторон необходимых внутригосударственных процедур и получения представителями Сторон соответствующих мандатов на переговоры», - подчеркивается в заявлении.

Справка УНИАН. В настоящее время в Таможенный союз входят Россия, Беларусь и Казахстан. Также созданы дорожные карты по вхождению в ТС Киргизии и Таджикистана.