ТОП-10 (10 сентября)

Инвестиции Китая в украинский АПК могут привести к непростым последствиям – эксперт

Базовая инфляция в Украине в августе составила 0%

"Газтек" купил пакет акций "Сумыгаза" за 16,9 млн грн

В России зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней

Украина хочет работать в составе ЕЭК в качестве наблюдателя - Азаров

Азаров оценил модернизацию украинской ГТС в 4,5 млрд евро

Порошенко надеется на квоты по беспошлинным поставкам труб в страны ТС до 2015 года

Номинальный ВВП Украины во II квартале составил 351,78 млрд грн

На 26% госакций «Лубныгаза» претендуют четыре компании

Дефицит Пенсионного фонда составил 8 млрд грн

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Инвестиции Китая в украинский АПК могут привести к непростым последствиям – эксперт

Кандидат экономических наук Виталий Мельничук считает, что крупные инвестиции Китая в украинский агропромышленный комплекс в перспективе могут привести к непростым последствиям для государства.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.Мельничука.

По его мнению, принятый вчера Верховной Радой закон о создании земельного банка и инициатива премьер-министра Украины Николая Азарова об открытии в Украине китайских школ не является совпадением.

«Власти активно готовятся к крупным китайским инвестициям, которые для Украины в перспективе могут иметь непростые последствия», – считает В.Мельничук.

«Не секрет, что Китай особенно заинтересован в направлении сельского хозяйства. Интерес Китая к нашему сельскому хозяйству обусловлен заинтересованностью в стабильных поставках пищевых продуктов на китайский рынок, объем импорта которых из Украины в течение последних десяти лет возрастал огромными темпами – по 25% в год», – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Китай также очень заинтересован в приобретении украинской земли. По словам Мельничука, по мнению экспертов, китайские власти хотят покупать украинскую землю у крупных агрохолдингов, которые имеют в банке земли не меньше 200 тыс. гектаров.

Эксперт заметил, что китайская экономическая экспансия имеет две составляющие – торговую и кредитно-инвестиционную. Торговая отличается быстрым ростом экспорта товаров из Китая и формированием большого позитивного сальдо в торговле с Украиной.

«Скажем, если до 2000 года экспорт из Украины был в пять раз больше, чем из Китая в Украину, то сегодня ситуация совершенно иная. Экспорт Китая в Украину втрое больше, чем из Украины в Китай. К тому же, 76% нашего экспорта – руда. Мы становимся сырьевым придатком и рынком сбыта промпродукци для Китая», – подчеркнул он.

В.Мельничук напомнил, что в 2005-2011 году в Украине было продано китайских товаров на общую сумму 28 млрд долл. (и это без контрабанды), в то же время украинские предприятия экспортировали в КНР товаров всего на 7 млрд долл.

«Поэтому баланс в интересах Китая – почти 20 млрд долларов. А это значит, что Украине где-то нужно было найти этих 20 млрд валютных ресурсов. А где их брать? И здесь «на помощь» приходит другая китайская составляющая – кредиты и инвестиции. Китай активно предлагает свои кредиты и инвестиции, но их отличие от западных инвестиций или кредитов в том, что, во-первых, они являются государственными, то есть от имени Китайского государства, а во-вторых – предоставляются исключительно под гарантии того государства, которому предоставляется кредит», – сказал эксперт.

Он напомнил, что нынешняя украинская власть уже предприняла первые шаги, которые будут гарантиями Китая для инвестиций в сельское хозяйство.

«28 июня этого года Министерство аграрной политики и Экспортно-импортный банк Китая подписали меморандум о сотрудничестве, который позволяет Украине привлечь 3 млрд долларов на реализацию проектов в агросекторе. А 13 июля 2012 Минтопливэнерго и Госбанк развития Китая подписали протокол на привлечение кредита со стороны Украины на сумму 3,5 млрд долларов», – сказал эксперт.

По его убеждению, китайская логика инвестирования приводит к «завоеванию» территории не только в экономическом, но и в демографическом смысле, потому что Китай часто требует, чтобы персонал, задействованный в их проектах, завозился именно из КНР.

«К тому же, экспансия китайского капитала, как свидетельствует практика постсоветских стран и стран Африки, часто способствует консервированию имеющихся там коррупционных схем. И поэтому китайские инвестиции могут быть полезными Украине лишь в случае, если условия их привлечения будут жестко отвечать национальным интересам украинского, а не другого государства», – считает В.Мельничук.

Кандидат экономических наук Виталий Мельничук считает, что крупные инвестиции Китая в украинский агропромышленный комплекс в перспективе могут привести к непростым последствиям для государства.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.Мельничука.

По его мнению, принятый вчера Верховной Радой закон о создании земельного банка и инициатива премьер-министра Украины Николая Азарова об открытии в Украине китайских школ не является совпадением.

«Власти активно готовятся к крупным китайским инвестициям, которые для Украины в перспективе могут иметь непростые последствия», – считает В.Мельничук.

«Не секрет, что Китай особенно заинтересован в направлении сельского хозяйства. Интерес Китая к нашему сельскому хозяйству обусловлен заинтересованностью в стабильных поставках пищевых продуктов на китайский рынок, объем импорта которых из Украины в течение последних десяти лет возрастал огромными темпами – по 25% в год», – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Китай также очень заинтересован в приобретении украинской земли. По словам Мельничука, по мнению экспертов, китайские власти хотят покупать украинскую землю у крупных агрохолдингов, которые имеют в банке земли не меньше 200 тыс. гектаров.

Эксперт заметил, что китайская экономическая экспансия имеет две составляющие – торговую и кредитно-инвестиционную. Торговая отличается быстрым ростом экспорта товаров из Китая и формированием большого позитивного сальдо в торговле с Украиной.

«Скажем, если до 2000 года экспорт из Украины был в пять раз больше, чем из Китая в Украину, то сегодня ситуация совершенно иная. Экспорт Китая в Украину втрое больше, чем из Украины в Китай. К тому же, 76% нашего экспорта – руда. Мы становимся сырьевым придатком и рынком сбыта промпродукци для Китая», – подчеркнул он.

В.Мельничук напомнил, что в 2005-2011 году в Украине было продано китайских товаров на общую сумму 28 млрд долл. (и это без контрабанды), в то же время украинские предприятия экспортировали в КНР товаров всего на 7 млрд долл.

«Поэтому баланс в интересах Китая – почти 20 млрд долларов. А это значит, что Украине где-то нужно было найти этих 20 млрд валютных ресурсов. А где их брать? И здесь «на помощь» приходит другая китайская составляющая – кредиты и инвестиции. Китай активно предлагает свои кредиты и инвестиции, но их отличие от западных инвестиций или кредитов в том, что, во-первых, они являются государственными, то есть от имени Китайского государства, а во-вторых – предоставляются исключительно под гарантии того государства, которому предоставляется кредит», – сказал эксперт.

Он напомнил, что нынешняя украинская власть уже предприняла первые шаги, которые будут гарантиями Китая для инвестиций в сельское хозяйство.

«28 июня этого года Министерство аграрной политики и Экспортно-импортный банк Китая подписали меморандум о сотрудничестве, который позволяет Украине привлечь 3 млрд долларов на реализацию проектов в агросекторе. А 13 июля 2012 Минтопливэнерго и Госбанк развития Китая подписали протокол на привлечение кредита со стороны Украины на сумму 3,5 млрд долларов», – сказал эксперт.

По его убеждению, китайская логика инвестирования приводит к «завоеванию» территории не только в экономическом, но и в демографическом смысле, потому что Китай часто требует, чтобы персонал, задействованный в их проектах, завозился именно из КНР.

«К тому же, экспансия китайского капитала, как свидетельствует практика постсоветских стран и стран Африки, часто способствует консервированию имеющихся там коррупционных схем. И поэтому китайские инвестиции могут быть полезными Украине лишь в случае, если условия их привлечения будут жестко отвечать национальным интересам украинского, а не другого государства», – считает В.Мельничук.

***

Базовая инфляция в Украине в августе составила 0%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в августе 2012 года против июля составила 0%, с начала года (август 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,4%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в августе 2012 года показатель базовой инфляции против августа 2011 года составил 2,3%, в январе-августе 2012 года к соответствующему периоду 2011 года - 4,5%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине в августе 2012 года по сравнению с июлем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против августа 2011 года показатель инфляции составил 0%.

Инфляция в январе-августе 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 0,9%, с начала 2012 г. (август 2012 года к декабрю 2011 года) - дефляция 0,4%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

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"Газтек" купил пакет акций "Сумыгаза" за 16,9 млн грн

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" - победила в приватизационном конкурсе по продаже 25,788% акций ПАО "Сумыгаз", заплатив за пакет 16 млн 900 тыс. грн (начальная цена составляла 15,6 млн грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Всего в данном конкурсе принимали участие две компании, вторым участником была компания "ИК Финлекс-Инвест", которая была готова приобрести 25,788% акций "Сумыгаза" за 16 млн 740 тыс. грн.

Напомним, ФГИУ в августе т.г. объявил о планах продажи на приватизационных конкурсах в сентябре пакетов акций 12 газоснабжающих компаний, в том числе и 25,788% «Сумыгаза». Как говорится в официальном издании Фонда «Ведомости приватизации» от 15 августа, покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 4 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Сумыгаз» (Сумы) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Сумской области.

25% акций «Сумыгаза» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 25,788% были переданы ФГИУ для приватизации, 22,64% принадлежат ЗАО «Сток Холдер» (Киев), 24,21% – ООО «Оксидент» (Киев).

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. "Газтек", в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций "Николаев-", "Ивано-Франковск-", "Севастополь-", "Днепропетровск-", "Запорож-", "Луганскгаза".

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.

В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк "Надра" контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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В России зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней

В Краснодарском крае РФ зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней (АЧС), ставшая 23-й с начала года в регионе.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

«При исследовании в Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории проб патологического материала, отобранного от свиней, павших на свиноферме ООО «Агрокомплекс «Каневской бекон» Брюховецкого района Краснодарского края, выделен генетический материал вируса африканской чумы свиней. На момент возникновения вспышки на свиноферме содержалось 6145 свиней различных половозрастных групп», - говорится в сообщении.

Предприятие находится в 25 км от другого ближайшего очага заболевания - свинофермы ООО «Реуцкий». Всего в Брюховецком районе содержится 15845 свиней. В очаге заболевания государственной ветеринарной службой проводятся мероприятия по локализации и недопущению дальнейшего распространения инфекции.

Всего в 2012 году в Краснодарском крае зарегистрировано 23 неблагополучных пункта и два инфицированных объекта среди домашних свиней, один неблагополучный пункт среди диких кабанов.

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Украина хочет работать в составе ЕЭК в качестве наблюдателя - Азаров

Украина предлагает Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассмотреть вопрос о создании представительства Украины в ЕЭК для работы в качестве наблюдателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Виктором Христенко в понедельник, 10 сентября, в Киеве.

«Мы хотели бы вам предложить рассмотреть вопрос представительства Украины при Евразийской экономической комиссии, а также наше желание участвовать в ее работе на правах наблюдателя», - сказал Н.Азаров. Он отметил, что Украина предлагает для сотрудничества аккредитовать при ЕЭК постоянного представителя Украины из состава Посольства Украины в Российской Федерации.

Н.Азаров подчеркнул, что сотрудничество Украины с ЕЭК в качестве наблюдателя поможет избежать осложнений в двусторонней торговле со странами Таможенного союза.

«Это позволило бы нам оперативно реагировать на те или иные чувствительные позиции нашего торгово-экономического сотрудничества», - сказал Н.Азаров.

В свою очередь В.Христенко пообещал, что ЕЭК рассмотрит предложение Украины.

«Для нас это прецедент, и это хорошо», - сказал он.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина и Евразийская экономическая комиссия 27 августа 2012 года подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам торговли. С украинской стороны меморандум подписали министр экономического развития и торговли Петр Порошенко, со стороны комиссии – член коллегии Евразийской комиссии Андрей Слепнев.

П.Порошенко отметил, что подписание соглашения о зоне свободной торговли и данного меморандума позволит либерализировать доступ украинской и российской продукции на взаимные рынки.

Выполнение меморандума будет возложено на министров, отвечающих за торговлю, которые будут работать в рамках «Диалога по торговым вопросам».

Встречи на уровне руководителей Диалога будут проводиться не реже одного раза в полгода, при этом в состав делегации Евразийской экономической комиссии смогут входить полномочные представители государств - членов ТС и ЕЭП. Первое заседание руководителей Диалога, согласно проекту документа, должно быть проведено в течение трех месяцев с даты подписания меморандума.

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Азаров оценил модернизацию украинской ГТС в 4,5 млрд евро

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что модернизация главного стратегического объекта страны - газотранспортной системы - обойдется в 4,5 миллиарда евро.

Об этом говорится на сайте Кабинета министров Украины со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Николая Азарова немецкой газете «Франкфуртер альгемайне».

«Модернизация украинской ГТС обойдется всего в 4,5 млрд евро. Пропускная же способность нашей ГТС после этого увеличится примерно на 30% », - сказал премьер-министр.

По словам Н.Азарова, правительство Украины предлагает передать управление ГТС международному консорциуму в составе Украины, России и Евросоюза, который бы обеспечивал ее прозрачное и справедливое администрирование и занялся ее модернизацией.

«Так называемые газовые конфликты Украины и России последних лет продемонстрировали необходимость совместной координации действий в вопросах энергетической безопасности - имею в виду сочетание интересов России, как поставщика, Украины, как транзитера, ЕС, как основного потребителя», - отметил Н.Азаров.

Премьер напомнил, что сильные морозы в начале 2012 года продемонстрировали, что ни «Северный поток», ни «Южный поток» не имеют и не могут иметь надежных газохранилищ, резервы которых могли бы быть задействованы в период особо низких температур.

«В Украине такие хранилища есть», - добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, вопрос о модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины будет решаться только после ее оценки. Такое заявление весной 2012 года сделал первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский.

Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели - с участием ЕС.

Кроме того, Украина заказала компании «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев) сделать оценку стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС).

Оценка стоимости ГТС необходима для решения вопроса о ее модернизации.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.

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Порошенко надеется на квоты по беспошлинным поставкам труб в страны ТС до 2015 года

Украина надеется на определение ежегодных квот по беспошлинным поставкам труб в страны Таможенного союза на весь период действия соглашения о поставках труб, срок которого заканчивается в 2015 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко заявил в ходе встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Виктором Христенко в понедельник, 10 сентября.

«Мы считаем, что это абсолютно реально», - сказал П.Порошенко.

При этом он подчеркнул, что такая позиция Украины находит понимание, как в Евразийской экономической комиссии, так и в странах Таможенного союза.

Как сообщал ранее УНИАН, 13 августа Россия подписала изменения к соглашению о поставках украинских труб в РФ, которые предполагают в августе-декабре 2012 г. беспошлинную поставку 150 тыс. тонн труб компанией «Интерпайп» в РФ.

Напомним, 6 августа 2012 г. правительство приняло распоряжение об одобрении проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о регулировании поставок некоторых видов стальных труб из Украины на территории Республики Беларусь и Российской Федерации от 23 сентября 2011 года и предоставило соответствующие полномочия на его подписание.

Целью подписания Протокола к Соглашению является обеспечение доступа некоторых видов украинской трубной продукции в Российскую Федерацию без уплаты дополнительной антидемпинговой пошлины до конца 2012 года. Проект протокола предусматривает квоты в поставках некоторых видов стальных труб в Россию в период с августа по 31 декабря 2012 года в размере 150 тыс. тонн.

В сентябре 2011 года Украина, Россия, Беларусь и Казахстан подписали специальное соглашение, которым регулируются объемы беспошлинных поставок украинской трубной продукции на территорию стран - участниц ТС. В рамках этого соглашения квота поставок в адрес РФ на 2011 год составляла 300 тысяч тонн. В декабре 2011 года стороны подписали дополнение к соглашению, в соответствии с которым украинские предприятия в первом полугодии текущего года могли беспошлинно поставить в страны Таможенного союза суммарно 264 тыс. тонн труб, в том числе в РФ - 150 тыс. тонн, в Беларусь - 72 тыс. тонн, Казахстан - 42 тыс. тонн.

Таким образом, общая квота по РФ в 2012 году будет сохранена на прошлогоднем уровне - 300 тысяч тонн. Поставки свыше квот облагаются антидемпинговыми пошлинами: на обсадные трубы - 18,9%, насосно-компрессорные - 19,9%, нефтепроводные - до 37,8%. Заградительные пошлины действуют до ноября 2015 года.

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Номинальный ВВП Украины во II квартале составил 351,78 млрд грн

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во II квартале 2012 года составил 351,78 млрд грн (во II квартале 2011 года - 316,48 млрд грн), говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом Госстат сохранил оценку роста ВВП во II квартале текущего года на уровне 3%. Предварительные данные были обнародованы ведомством в конце июля.

Также сообщается, что дефлятор ВВП во II квартале 2012 года снизился до 8,5% против 11,1% в I квартале текущего года.

Номинальный ВВП Украины в I квартале т.г. составил 296,97 млрд грн (в I квартале 2011 года - 263,55 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, в конце июля Госстат Украины обнародовал предварительные данные, согласно которым рост ВВП во ІІ квартале 2012 г. составил 3% (рост ВВП во ІI квартале 2011 года - 3,8%).

С учетом сезонного фактора, во ІI квартале 2012 года против І квартала 2012 года рост ВВП Украины зафиксирован на уровне 1,9%.

12 июня Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%.

С учетом сезонного фактора, в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года зафиксирован спад ВВП Украины на уровне 0,2%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Рост реального ВВП за 2011 год, по данным Гостата, составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн 316,6 млрд грн.

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На 26% госакций «Лубныгаза» претендуют четыре компании

На участие в приватизационном конкурсе по продаже 26% госпакета акций ПАО "Лубныгаз" поступили заявки от четырех компаний - ЧАО "Макеевкагаз", ООО "Маргаз", ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест", ЧАО «Газтек».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Напомним, 26% госакций ПАО «Лубныгаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 11 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 330 тыс. грн, шаг торгов - 5 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 2,6 млн грн.

Справка УНИАН. Собственником 25% ПАО «Лубныгаз» (Полтавская обл.) является НАК «Нафтогаз Украины», 26% акций ПАО переданы ФГИУ для приватизации. В феврале т.г. кипрская компания Castlebury Limited стала собственником 10,486% уставного капитала «Лубныгаза».

Собственником мажоритарного пакета газоснабжающей компании ЧАО "Макеевкагаз" являются физические лица - резиденты.

ООО "Маргаз" является мажоритарным акционером ПАО "Мариупольгаз", владеющим 76,88% пакетом акций данной компании.

ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" является собственником миноритарных пакетов акций в ряде облгазов, в частности в "Кировоград-" и "Мелитипольгаз".

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний. В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации. Банк "Надра" контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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Дефицит Пенсионного фонда составил 8 млрд грн

В бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в январе-августе 2012 года, по оперативным данным, из всех источников финансирования поступило 143,986 млрд грн, что на 10,4%, или на 13,6 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ПФУ.

В частности, сумма собственных поступлений составила 102,218 млрд грн. По сравнению с январем-августом 2011 года собственные поступления выросли на 14,8%, или на 13,149 млрд грн.

При этом расходы на выплату пенсий и денежной помощи за отчетный период составили 151,986 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в связи с повышением пенсионных выплат ряду категорий граждан с мая 2012 года Кабинет министров, при пересмотре бюджета ПФУ на вторую половину 2012 года, увеличил дефицит бюджета фонда с 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн.

Так, доходы ПФУ увеличены с 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн, расходы — с 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.

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УНИАН