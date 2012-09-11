Колесников после Евро возьмется за проведение Олимпиады

Кабинет Министров утвердил технико-экономическое обоснование Национального проекта «Олимпийская надежда - 2022».

Такое решение было принято во время заседания правительства, сообщили УНИАН в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами.

По словам председателя Госинвестпроекта Владислава Каськива, столицей будущей Олимпиады определен Львов.

Как сказал В.Каськив, важным индикатором успешности реализации Национального проекта «Олимпийская надежда - 2022» является прохождение украинской заявки во второй тур.

Дальнейшую координацию процесса будет осуществлять вице-премьер-министр Борис Колесников, определенный указом Президента Украины руководителем Оргкомитета по подаче заявки Украиной на проведение Олимпиады 2022 года.

«Для нас важно как можно лучше подготовиться к подаче заявки, рассмотрение которой состоится в 2014 году. То есть через два года у нас должен быть максимальный набор аргументов, чтобы Украина получила право на проведение Олимпиады. В этот набор должно, в первую очередь, войти решение правительства Украины о проведении мероприятия, готовности Львова, который будет принимать Олимпиаду, и перечень имеющихся инфраструктурных объектов», - подчеркнул В.Каськив.

По его убеждению, проект «Олимпийская надежда - 2022» создаст новую индустрию зимнего туризма в Украине и вернет на родину трудовых эмигрантов.

*** Разработчик ТЭО Национального проекта «Олимпийская надежда - 2022» - компания «Proprojekt Planungsmanagement & Projektberatung GMBH» (Германия).

Компания занимает ведущее место на рынке проектирования подготовки и проведения Олимпийских игр. В частности, опыт компании включает подготовку Олимпийских игр в Баку в 2016 году, в Мюнхене в 2018 году, Чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году, сообщает Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами.