ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Цены на железную руду: эксперты рассматривают «дно» пишет: Ценовой подъем по желруде, отмеченный 10 сентября, внушил надежду на стабилизацию в этом секторе сырьевого рынка. Аналитики хотят верить в лучшее, так как дальнейший спад цен способен поставить под сомнение финансовый успех всего ГМК Украины в 2012 году…

http://delo.ua/world/ceny-na-zheleznuju-rudu-eksperty-rassmatrivajut-dno-184883/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Союз разрушимый», в котором пишет: Кредитные союзы в их нынешнем виде вскоре могут исчезнуть с украинского рынка. Национальный банк планирует стать их регулятором, реорганизовать часть союзов в кооперативные банки, а остальные лишить возможности привлекать депозиты населения…

http://www.kommersant.ua/doc/2019584

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кабмин загорелся идеей», в котором пишет: Правительство фактически позволило нефтетрейдерам повысить цены на топливо еще на 3-5%. Вчера Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) установила граничные цены на нефтепродукты, оказавшиеся выше их средней стоимости на рынке…

http://www.kommersant.ua/doc/2019785

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Газета «Сегодня» в материале «Украинцам советуют поторопиться с покупкой квартир» пишет: Цены на недвижимость вырастут из-за доллара, говорят эксперты…

http://www.segodnya.ua/economics/realty/Ukraincam-sovetuyut-potoropitsya-s-pokupkoy-kvartir.html

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Рынок Форекс в Украине избавят от элементов "стихийного базара" » пишет: Нацбанк затеял наведение порядка на рынке Форекс в Украине, попытавшись избавить его от элементов "рынка стихийного". Постановление НБУ, по задумке, должно и интересы физлиц-игроков защитить, и валюту в стране попридержать…

http://economics.unian.net/rus/detail/139518

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Газпромбанк предоставил Внешэкономбанку особые условия за господдержку» пишет: Банк может выплатить своему кредитору более 17 млрд руб. в течение восьми лет за право выкупить обратно 2,5 млн своих акций…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3788291/veb_soglasilsya_na_zolotuyu_kletku

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Издание «Известия» в публикации «Центр Москвы заставят витринами с виртуальными продуктами» пишет: На улицах в центре Москвы может появиться «виртуальный супермаркет». Идея разместить его на открытом воздухе «недалеко от офисов» в настоящее время обсуждается в департаменте торговли и услуг столицы…

http://izvestia.ru/news/534847

(УНИАН)