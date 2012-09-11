Суд перенес рассмотрение дела Тимошенко

Киевский районный суд Харькова объявил перерыв в слушании уголовного дела экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, касающегося деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» на 15 октября. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение, рассмотрев целесообразность проведения судебного заседания в отсутствие Ю.Тимошенко, объявил председательствующий судья Константин Садовский. Он посчитал невозможным проводить судебное заседание в отсутствие подсудимой. Продолжится слушание дела относительно ЕЭСУ 15 октября в 10.00. Сторонники Ю.Тимошенко, которые присутствовали на судебном заседании, встретили такое решение председательствующего судьи возгласами: «Позор!».

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