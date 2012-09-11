Фюле примет участие в конференции Ялтинской европейской стратегии

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле примет участие в девятой ежегодной конференции Ялтинской европейской стратегии (YES), которая пройдет 13-14 сентября.

Как сообщает во вторник делегация Европейского Союза в Украине, кроме еврокомиссара в Ялту также намерены приехать и депутаты Европейского парламента. В частности, в конференции примет участие Марек Сивец.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября во встрече «Ялтинской европейской стратегии» примет участие Президент Украины Виктор Янукович.

Справка УНИАН. Ялтинская европейская стратегия (YES) - международная независимая организация, основанная в 2004 году украинским бизнесменом Виктором Пинчуком.

Целью организации является содействие развитию Украины, помощь стране в осуществлении реформ и поддержка ее евроинтеграционных устремлений. YES регулярно проводит мероприятия, которые собирают вместе политических лидеров, руководителей бизнес-структур и выдающихся деятелей для обсуждения ключевых вопросов и предоставления рекомендаций, касающихся будущего мира и Украины.

Ежегодный ялтинский саммит YES является самой крупной и влиятельной неправительственной коммуникационной площадкой для обсуждения и разработки политических и экономических стратегий для Украины, Европы и мира, а также для проведения откровенного и профессионального обмена взглядами, касающихся проблем политики, юриспруденции, энергетики и инвестиций.

С 2004 года в работе саммита YES приняли участие такие деятели мирового масштаба, как Тони Блэр, Джеймс Вулфенсон, Билл Клинтон, Пол Кругман, Алексей Кудрин, Шимон Перес, Ларри Саммерс, Доминик Стросс-Кан, Юлия Тимошенко, Ниалл Фергюсон, Герхард Шредер, Виктор Ющенко и Виктор Янукович.