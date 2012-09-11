Комиссар ЕС Мальмстрем 24 сентября встретится с Хорошковским

Брюссель . 24 сентября комиссар Евросоюза по вопросам внутренних дел Сесилия Мальмстрём планирует встретиться в Брюсселе с первым вице-премьер-министром Украины Валерием Хорошковским.

Сообщение об этом содержится на официальном сайте комиссара ЕС.

Согласно сообщению, в ходе встречи стороны планируют обсудить выполнение Плана действий по либерализацию визового режима.

По неподтвержденной пока информации, в ходе визита украинский вице-премьер также планирует встретиться с комиссарами ЕС по вопросам торговли Карелом де Гухтом и по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз одобрили План действий по либерализацию визового режима 22 ноября 2010 года на саммите. Настоящий документ предусматривает ряд мероприятий, в том числе законодательных, которые должна реализовать Украина для дальнейшей либерализации визового режима с ЕС.

Президент Украины Виктор Янукович после согласования плана заявлял о намерениях завершить его реализацию в 2011 году, однако до сих пор ряд необходимых законодательных изменений не были приняты Верховной Радой.