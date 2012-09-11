Анонс на 12 сентября

* Посол США Джон Ф.Теффт и старший советник по вопросам инноваций Алек Росc выступят на открытии ТехКемп Киев. ТехКемп - это программа в рамках инициативы госсекретаря США Хиллари Клинтон "Гражданское общество 2.0", направленной на помощь технологического общества общественным организациям по всему миру. ТехКемп Киев - это двухдневная конференция, на которой представители общественных организаций и эксперты в области технологий поделятся проблемами, и проведут мозговой штурм на тему технологий как средства решения этих проблем. В мероприятии примут участие более 100 представителей из разных уголков Украины и Беларуси.

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством Премьер-министра Николая Азарова. Планируются брифинги с участием первого вице-премьер-министра Валерия Хорошковского, министра финансов Юрия Колобова.

* Брифинг президента Национальной академии аграрных наук Украины Николая Безуглого посвященный вопросам зернового производства: Как противостоять вызовам погоды (глобальное потепление) и выращивать устойчивые урожаи зерна? Какова в этом году и должна быть в будущем экономика зернопроизводства? Какие регионы Украины наиболее пригодны для производства зерновых? Какие советы готовы предоставить аграриям ученые и от чего предостеречь?

* В рамках празднования Дней Москвы в Киеве состоится конференция «Москва-Киев: новые горизонты инвестиционного сотрудничества». В мероприятии примут участие председатель КГГА Александр Попов и мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках мероприятия пройдет выставка, где будут представлены экспозиции ведущих московских и киевских компаний. Участники: заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко, министр Правительства Москвы, глава Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черьомин, руководители других структурных подразделений Правительства Москвы и КГГА. Предусматривается проведение ряда круглых столов, на которых рассмотрят актуальные вопросы в области градостроительства и архитектуры, образования, здравоохранения. В заседаниях примут участие представители органов исполнительной власти, деловых кругов Москвы и Киева, ведущие эксперты, ученые.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Делимитация украино-российских морских границ: подводные камни». Участники: главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Галина Яворская; политолог, к.пол.н. Александр Палий.

* Состоится Интернет-конференция Владислава Нестули, директора официального дистрибьютора ТМ Segway в Украине на тему: "Segway – транспорт будущего или дорогая игрушка?".

* Состоится Второй Всеукраинский съезд Оценщиков и Консультантов на тему: «Противодействие уничтожению независимой оценки в Украине». Украинские оценщики и консультанты соберутся для выражения неповиновения относительно рейдерского захвата их профессии и попыток монополизировать рынок оценки Украины, для поиска эффективных средств противодействия уничтожению независимой оценки в Украине и рынков консалтинга и совершения силового давления на активных участников рынка, общественные организации, их руководителей, которые способствовали публичному выявлению коррупционных схем в государстве.

* Председатель ГНС Украины Александр Клименко подпишет меморандум по улучшению процесса представления отчетности, внедрение электронных сервисов и развития электронного документооборота. Подписание состоится в рамках открытия Центра обслуживания налогоплательщиков при ГНИ в Печерском районе Киеве ДПС. Запланирован выход к прессе.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Строительство энергоблоков № 3-4 Хмельницкой АЭС: экологические и стратегические угрозы стоимостью 40 млрд грн». Общественные организации Республики Беларусь считают достройку ХАЭС угрозой для территории и жителей Республики Беларусь, особенно для уже пострадавшей Чернобыльской зоны. Участники: Артур Денисенко - координатор энергетической программы Национального экологического центра Украины; Татьяна Новикова (Беларусь) - ответственный секретарь Общественной экологической экспертизы проекта Беларуссокй АЭС Андрей Ожаровский (Российская Федерация) - физик-ядерщик, эксперт ЭО Беллона.

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