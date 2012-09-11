ТОП-10 (11 сентября)

ЭАГ требует от участников рынка нефтепродуктов стабильности цен до ноября

"Финлекс-Инвест" купил 26% акций «Лубныгаз»

НБУ будет продавать инвестмонеты физлицам

Минагропрод может ввести мораторий на заключение экспортных контрактов по пшенице

В Украине производство автомобилей упало на 19,8%

Минфин от продажи ОВГЗ во вторник привлек в госбюджет 160 млн грн

Денежная масса в Украине выросла до 723,4 млрд грн, монетарная база - до 249,8 млрд грн

Инвестиции в строительство 5 заводов по переработке угля на газ составят 3,5 млрд долл.

Янукович высказывается за реформирование Кабмина

Путин обязал стратегические компании решать вопросы с другими государствами через правительство

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ЭАГ требует от участников рынка нефтепродуктов стабильности цен до ноября

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по проработке вопросов функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности при Кабинете министров Украины приняла решение о сохранении текущих цен на бензин и дизтопливо в Украине как минимум до ноября 2012 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам заседания ЭАГ, прошедшего в Минэнергоугля 10 сентября.

«Участники ЭАГ приняли консолидированное решение о том, что все участники рынка сохраняют как минимум до ноября 2012 года цены на топливо в сетях на том уровне, который зафиксирован по состоянию на 10 сентября 2012 года», - говорится в сообщении.

«Рынок работает в обычном режиме. Весь необходимый спрос на топливо удовлетворен в полном объеме», - отмечается в документе.

Напомним, что в понедельник цены на розничном рынке нефтепродуктов Украины подскочили на крупных украинских АЗС на 10-25 копеек.

Рекордсменом в росте цен оказалась сеть АЗС «Лукойл», в частности, бензин А-95 подорожал в сети на 25 коп. - до 11,30 грн за литр.

Парламентские выборы в Украине пройдут 28 октября этого года.

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"Финлекс-Инвест" купил 26% акций «Лубныгаз»

Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" победила в приватизационном конкурсе по продаже 26% акций ПАО «Лубныгаз», заплатив за пакет 5 млн 60 тыс. грн. (начальная цена 26% «Лубныгаз» составляла 330 тыс. грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Всего в данном конкурсе принимали участие четыре компании - ЧАО "Макеевкагаз", ООО "Маргаз", ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест", ЧАО «Газтек». Компания "Маргаз" готова была приобрести 26% акций "Лубныгаз" за 5 млн 55 тыс. грн.

Напомним, ранее Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" вместе с компанией "Газтек" принимала участие в ряде приватизационных конкурсов по продаже госпакетов облгазов.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ в августе т.г. объявил о планах продажи на приватизационных конкурсах в сентябре пакетов акций 12 газоснабжающих компаний, в том числе 26% «Лубныгаз». Как говорится в официальном издании Фонда «Ведомости приватизации» от 15 августа, покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 2,6 млн грн.

Справка УНИАН. Собственником 25% ПАО «Лубныгаз» (Полтавская обл.) является НАК «Нафтогаз Украины», 26% акций ПАО были переданы ФГИУ для приватизации. В феврале т.г. кипрская компания Castlebury Limited стала собственником 10,486% уставного капитала «Лубныгаза», еще 11,34% акций компании владеет Aer Alter Energy Resourses Ltd (Великобритания).

ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" является собственником миноритарных пакетов акций в ряде облгазов, в частности в "Кировоград-" и "Мелитипольгаз".

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний. В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации. Банк "Надра" контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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НБУ будет продавать инвестмонеты физлицам

Национальный банк Украины (НБУ) расширяет каналы продажи инвестиционных монет и разрешил своим территориальным управлениям продавать их физическим лицам (на сегодня исключительное право продавать инвестмонеты физлицам имеют уполномоченные комбанки). Это предусмотрено зарегистрированным в Министерстве юстиции постановлении Нацбанка №341 от 13 августа 2012 года, которым вносятся соответствующие изменения в Инструкцию об организации изготовления, выпуска в обращение и реализации памятных и инвестиционных монет Украины, сувенирной продукции.

"Реализация Операционным и территориальными управлениями Национального банка инвестиционных монет по ценам продажи осуществляется уполномоченным банкам по безналичному расчету, а физическим лицам - за наличные или по безналичному расчету", - говорится в документе.

Постановлением также предусмотрена возможность для теруправления передавать уполномоченным банкам инвестиционные монеты на реализацию без предоплаты на основании заключенного соответствующего договора.

Вышеуказанным постановлением регулятор также снял ограничения на реализацию памятных монет Нацбанка исключительно на внутреннем рынке.

Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщал УНИАН, НБУ в декабре 2011 года начал выпуск золотых инвестиционных монет 999,9 пробы. На сегодня эти монеты выпускаются номиналом 20, 10, 5 и 2 гривни весом 1, 1/2, 1/4, 1/10 унции соответственно (1 унция — 31,11 г). Также выпущена серебряная монета номиналом 1 гривня массой 1 унция. До конца первой декады августа 2012 года Нацбанк продал почти 10 тысяч инвестиционных монет на общую сумму 27,65 млн грн.

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Минагропрод может ввести мораторий на заключение экспортных контрактов по пшенице

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины может ввести мораторий на заключение экспортных контрактов по пшенице после того, как ее экспорт достигнет 4 млн тонн.

Об этом в комментариях журналистам сообщил директор департамента экономического развития аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Сергей Кваша.

Он напомнил, что согласно подписанному министерством и зерноторговыми компаниями дополнению к Меморандуму, трейдеры обязались экспортировать не более 19,4 млн тонн зерна в 2012/2013 маркетинговом году (МГ, июль 2012 - июнь 2013 г.), в том числе 4 млн тонн пшеницы.

«У нас есть договоренность о том, что мы за 2 месяца до наступления критичного объема экспорта вступаем в переговорный процесс с объединениями, которые подписали меморандум и дополнение к нему, и принимаем решение или о полном моратории на заключение контрактов на экспорт пшеницы или, если это не происходит, то ограничения, которые всегда существуют», - сообщил С.Кваша.

Он отметил, что участники зернового рынка с пшеницы могут переориентироваться на экспорт ячменя и кукурузы. «Тот объем контрактов, который заключен по пшенице, мы считаем достаточно большим, и мы их призвали, чтоб по пшенице приостановить активную позицию по экспорту», - сообщил начальник департамента.

Он отметил, что объема экспорта в 4 млн тонн пшеницы Украина может достичь уже в феврале 2013г.

По словам С.Кваши, участники рынка и министерство договорились в конце октября пересмотреть баланс зернового рынка, после того, как будет понятен ожидаемый урожай кукурузы.

Он подчеркнул, что в прошлом году ведомство также подписывало меморандум с участниками зернового рынка и все договоренности были выполнены.

Напомним, зернотрейдеры обязались экспортировать не более 19,4 млн тонн зерна в 2012/2013 МГ. Согласно дополнению, в течение 2012/2013 МГ компании могут из Украины беспрепятственно вывезти 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что урожай зерна в текущем году составит около 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.

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В Украине производство автомобилей упало на 19,8%

Отечественный автопром за восемь месяцев 2012 года выпустил 53 тыс. 818 автотранспортных средств, что на 19,8% меньше показателя прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Согласно сообщению, в Украине произвели 49 226 легковых автомобилей, что на 21,7% меньше показателя прошло года.

Вместе с тем на 8,1% до 2 355 штук выросло производство коммерческих автомобилей и на 8,2% до 2237 автобусов.

Одновременно ассоциация "Укравтопром" сообщает, что в августе 2012 года в Украине было произведено 7 тыс. 302 автотранспортных средства, что на 9% больше, чем в июле.

В частности, объем производства легковых автомобилей в августе составил 6 535 единиц (на 6,3% больше, чем в июле, однако на 22,1% меньше августа 2011 года).

Производство коммерческих автомобилей зафиксировано на отметке 357 авто (на 72,5% больше, чем в июле, и на 4,0% меньше, чем в августе 2011 г.).

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", продажи легковых автомобилей в Украине в июле текущего года выросли на 13% - до 21 740 тыс. единиц по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

По данным Госстата, производство легковых автомобилей в Украине в январе-июле 2012 года в условиях отсутствия господдержки отрасли и слабого автокредитования упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,6% до 43,2 тыс. единиц. В то же время производство грузовых автомобилей за семь месяцев увеличилось на 6,4% - до 1796 единиц, а производство автобусов выросло на 13,8% - до 1874 единиц.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), Корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).

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Минфин от продажи ОВГЗ во вторник привлек в госбюджет 160 млн грн

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 11 сентября, Министерству финансов Украины удалось привлечь в государственный бюджет 160 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин провел первичное размещение индексированных ОВГЗ со сроком погашения 9 сентября 2015 года. Доходность составила 9,3%. При этом спрос на ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет отсутствовал.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса прогнозировал, что на аукционе во вторник Минфин, вероятно, получит ряд дружественных заявок. Рыночные заявки, по его мнению, по-прежнему невозможны ввиду существенного разрыва между уровнем ставок на вторичном рынке и предложением правительства.

В свою очередь аналитики «ИНГ Банк Украина» также говорили, что вероятность поступления заявок с рыночными уровнями доходности на покупку гривневых облигаций остается низкой. При этом интерес частных инвесторов к индексированным облигациям ограничен.

В тоже время они не исключали привлечение Минфином некоторого объема финансового ресурса в ходе аукциона во вторник.

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Денежная масса в Украине выросла до 723,4 млрд грн, монетарная база - до 249,8 млрд грн

В Украине денежная масса в августе выросла на 0,3% (с начала года - на 5,5%) - до 723,4 млрд грн, монетарная база - на 1,9% (с начала года - на 4,1%) - до 249,8 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Общий объем депозитов в прошлом месяце увеличился на 0,6% (с начала года - на 6,3%) - до 520 млрд грн. В частности, депозиты физических лиц увеличились на 1,2% (с начала года - на 12,7%) - до 346,4 млрд грн. Депозиты юридических лиц сократились на 0,6% (с начала года на 4,5%) - до 173,6 млрд грн.

Общий объем кредитных вложений увеличился на 0,6% (с начала года - на 0,4%) - до 796,4 млрд грн.

Объем наличности вне банков сократился на 0,4% (с начала года увеличился на 4,2%) - до 200,8 млрд грн.

Объем корсчетов банков на конец августа составил 22,1 млрд грн. Норматив обязательных резервов составлял 19,8 млрд грн, из которых на отдельный счет в Национальном банке Украины было перечислено 6,1 млрд грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке на конец августа составил 6,6 млрд грн.

В августе объем рефинансирования Нацбанком коммерческих банков составил 9,5 млрд грн (с начала года — 47,3 млрд грн), мобилизационных операций - 7 млн грн (с начала года - 16,3 млрд грн).

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2011 году увеличилась на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарная база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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Инвестиции в строительство 5 заводов по переработке угля на газ составят 3,5 млрд долл.

Президент Украины Виктор Янукович заявил, что во время совещания по вопросам развития реального сектора, которое состоялось во вторник, 11 сентября, на базе ПО «Южмаш», принято решение построить в Украине 5 заводов по переработке отечественного угля на газ.

«Я дал поручение Кабинету министров и министру энергетики определить, на каких территориях будут размещены эти заводы. 3,5 млрд долларов инвестиций для этого готовы. Первое финансирование начнется в 2012 году», - отметил В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2012 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Государственный банк развития Китая подписали протокол о сотрудничестве по замещению потребления природного газа углем.

Положения протокола предусматривают возможность открытия Госбанком развития КНР кредитной линии для финансирования проектов по замещению потребления природного газа отечественным углем на общую сумму 3,656 млрд долл.

31 июля Верховная Рада Украины приняла закон, которым предоставляются государственные гарантии по этой кредитной линии.

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Янукович высказывается за реформирование Кабмина

Президент Украины Виктор Янукович высказывается за реформирование Кабинета министров с целью увеличения внимания к промышленной отрасли экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Днепропетровске на совещании по вопросам поддержки реального сектора экономики.

«Нам нужно будет очень серьезно подойти к работе Кабинета министров, усовершенствовать структуру Кабинета министров. Сегодня промышленность оказалась немножко в стороне, такого не должно быть», - сказал Президент.

При этом В.Янукович не уточнил, о каких именно изменениях в структуре правительства идет речь.

Говоря в целом о формировании государственной политики до 2017 года относительно развития промышленной отрасли, В.Янукович подчеркнул важность принятия соответствующей программы.

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Путин обязал стратегические компании решать вопросы с другими государствами через правительство

Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по защите интересов РФ при осуществлении российскими юрлицами внешнеэкономической деятельности», обязав стратегические компании согласовывать с правительством действия при предъявлении к ним требований иностранными государствами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно указу, стратегические компании РФ должны будут согласовывать с правительством действия при предъявлении к ним требований иностранными государствами. В том числе речь идет о требованиях со стороны органов иностранных государств, международных организаций, союзных объединений иностранных государств, органов (институтов) этих организаций и объединений, включая органы регулирования и (или) контроля.

В этих обстоятельствах открытые акционерные общества, включенные в утверждаемый президентом РФ перечень стратегических предприятий, и их дочерние предприятия только с предварительного согласия уполномоченного правительством ведомства смогут предоставлять информацию о своей деятельности, вносить изменения в договоры с иностранными контрагентами и в другие документы, касающиеся их коммерческой (ценовой) политики в иностранных государствах. Такой же порядок распространяется на отчуждение долей участия в иностранных организациях, прав на осуществление предпринимательской деятельности на территориях иностранных государств и недвижимое имущество, находящееся за рубежом.

Правительству РФ поручено в течение месяца определить ведомства, с которыми АО должны будут согласовывать свои действия.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Еврокомиссия начала формальную стадию антимонопольного расследования деятельности ОАО «Газпром» в Европейском Союзе. На фоне этих заявлений акции «Газпрома» начали снижаться.

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