ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Составлен рейтинг самых дорогих отелей мира» пишет: Самая дорогая гостиница — Le Dune, Forte Village Resort на Сардинии. Этим летом средняя стоимость проживания в отеле составляет 2539 долларов за ночь в стандартном двухместном номере…

http://delo.ua/lifestyle/sostavlen-rejting-samyh-dorogih-otelej-mira-184973/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Резервный план», в котором пишет: Минфин будет погашать долги собственными силами. В преддверии крупной выплаты по госдолгу Минфин сумел разместить ОВГЗ лишь на 160 млн грн. В ведомстве отказались идти на поводу у покупателей и не повысили ставку по гривневым бумагам…

http://www.kommersant.ua/doc/2020466

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бюджетные средства грузят в вагон», в котором пишет: Кабмин выделил свыше 760 млн грн из госбюджета на разработку скоростных электропоездов частной компанией —Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ). Участники рынка отмечают, что господдержка может позволить компании вытеснить из этого сегмента продукцию Hyundai и Skoda. Однако в "Укрзализныце" напоминают, что сейчас полотно не приспособлено к движению со скоростью свыше 160 км/ч….

http://www.kommersant.ua/doc/2020474

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«Коммерсант-Украина» публикует материал «Тепло в долгу», в котором пишет: Киевляне оказались заложниками финансовых проблем Кабинета министров. Вчера компания "Киевэнерго" была вынуждена приостановить подачу горячей воды в четырех районах столицы. Это произошло из-за того, что "Нафтогаз" отключил компании газ, не дождавшись обещанной бюджетной компенсации разницы между суммой, которую платят потребители, и реальной себестоимостью горячего водоснабжения…

http://www.kommersant.ua/doc/2020338

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Газета «Сегодня» в материале «Каким может быть бюджет Украины-2013» пишет: Сегодня станут известны основные показатели проекта бюджета-2013: доходы и расходы, дефицит, инфляция и курс гривни к доллару — на заседании Кабмина министры рассмотрят главную смету страны на следующий год…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Kakim-mozhet-byt-byudzhet-2013.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Владимир Путин защитил «Газпром» от внимания ЕС» пишет: Стратегические госкомпании теперь будут обязаны согласовывать действия с государством, если к ним есть претензии иностранных властей…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/3839261/ukaz_dlya_evropy

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Издание «Известия» в публикации «Суды не исполняют решение Верховного суда по коллекторским долгам» пишет: ВС летом разрешил цессию, если условие о ней содержалось в кредитном договоре, но суды идут вразрез с этой позицией…

http://izvestia.ru/news/534940

(УНИАН)