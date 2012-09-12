Кондолиза Райс примет участие в работе Ялтинской ежегодной встречи YES

В работе 9-й Ялтинской ежегодной встречи YES примет участие 66-й Государственный секретарь США (2005-2009), советник Президента США по национальной безопасности (2001-2005), доктор Кондолиза Райс.

Об этом говорится в пресс-релизе Ялтинской ежегодной встречи YES, переданном УНИАН.

Так, 14 сентября К.Райс откроет своим выступлением пленарную дискуссию, посвященную будущему глобального порядка и безопасности. Затем она примет участие в дискуссии, к которой также присоединятся комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле; заместитель Генерального секретаря ООН (2001-2007), член парламента Индии Шаши Тарур и основатель, генеральный директор Лаборатории Касперского Евгений Касперский.

Во второй день работы Форума К.Райс примет участие в энергетической панели, которую вместе с ней проведут вице-премьер-министр Российской Федерации Аркадий Дворкович; министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко; региональный управляющий директор компании «Шелл» в России, Украине и Каспийском регионе Маттиас Биксель и генеральный директор ДТЕК Максим Тимченко. Участники дискуссии обсудят энергетические вызовы, которые стоят перед Европой в эпоху кризиса; развитие альтернативных источников и энергетическую безопасность региона; новые модели развития энергетического взаимодействия и сотрудничества между странами ЕС, Россией и Украиной, а также влияние этих факторов на процессы трансформации Европы.

Кроме экс-госсекретаря США в 9-й Ялтинской ежегодной встрече также примут участие другие высокопоставленные представители Соединенных Штатов. В пятницу, 14 сентября, пройдет интерактивная ланч-дискуссия, посвященная президентским выборам в США при участии бывшего главы администрации 44-го Президента США (2010-2011) Вильяма Дейли, а также 58-го спикера Палаты Представителей США Ньюта Гингрича.

В частности, В.Дейли, который год назад возглавлял администрацию Президента США Барака Обамы, и Н.Гингрич, который в этом году принимал участие в праймериз Республиканской партии США, обсудят будущие выборы в США и представят свое виденье будущего развития своей страны после президентских выборов. Они также обсудят возможную архитектуру отношений США с Европой, Россией и Украиной, а также виденье новой роли США в глобальном мире. В рамках интерактивной дискуссии, формат которой впервые будет использован на Форуме YES, выступающие также дадут ответы на вопросы, которые определят участники форума, - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, 9-я Ялтинская ежегодная встреча «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе» пройдет с 13 по 16 сентября 2012 г. в Ливадийском дворце Ялты. Более 200 ведущих представителей политических, деловых и общественных кругов из более чем 20 стран мира обсудят основные глобальные вызовы и их влияние на Европу, Украину и мир.

Пленарная часть 9-й ежегодной Ялтинской встречи откроется 14 сентября выступлениями Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Руководители двух стран обсудят актуальные вопросы развития Украины и Турции, а также будущее «широкой Европы» в XXI веке. Модератором дискуссии станет Александр Квасневский, Президент Республики Польша (1995-2005), председатель Наблюдательного совета Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

В дискуссиях форума также примут участие Роберт Зеллик, Доминик Стросс-Кан, Алексей Кудрин, Алек Росс, Эрик Ландер, Кайрат Келимбетов, Карл Бильдт, Хавьер Солана и другие.

Украину в дискуссиях 9-й ежегодной Ялтинской встречи YES будут представлять премьер-министр Украины Николай Азаров, первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский; вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко, министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко; министр иностранных дел Константин Грищенко; секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев.

9-я Ежегодная встреча «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе», организована «Ялтинской европейской стратегией» (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.