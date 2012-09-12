Анонс на 13 сентября

* 13-16 сентября в Ливадийском дворце Ялты пройдет 9-я Ялтинская ежегодная встреча «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе», организованная «Ялтинской европейской стратегией» (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука. Более 200 ведущих представителей политических, деловых и общественных кругов из более чем 20 стран мира обсудят основные глобальные вызовы и их влияние на Европу, Украину и мир. Пленарная часть откроется 14 сентября выступлениями Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Модератор дискуссии - Александр Квасьневский, Президент Республики Польша (1995-2005), председатель Наблюдательного совета Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Участники: экс-президент Мирового банка (2007-2012) Роберт Зеллик; бывший директор-распорядитель МВФ (2007-2011) Доминик Стросс-Кан; экс-вице-премьер-министр РФ (2000-2011) Алексей Кудрин; комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле; зам. Генсекретаря ООН (2001-2007), член парламента Индии Шаши Тарур; основатель и гендиректор Лаборатории Касперского Евгений Касперский; старший советник по вопросам инноваций Госсекретаря США Алек Росс; Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности (1999-2009) Хавьер Солана и другие. Украину будут представлять премьер-министр Украины Николай Азаров, первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский; вице-премьер-министр – министр соцполитики Сергей Тигипко, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко, министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко; секретарь СНБО Украины Андрей Клюев.

* Украину с официальным трехдневным визитом посетит премьер-министр Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

* Состоится круглый стол на тему: «Проблема спецпошлин. Адаптация авторынка. Автокредиты». Организатор - журнал «Деньги». Участники: Максим Мироненко, руководитель департамента развития продуктов розничного бизнеса ПУМБ; Олег Заяц, директор департамента розничных сегментов Правекс-Банка; Василий Дужак, директор департамента организации и развития продаж Страховой Группы «PZU Украина»; Александр Крамаренко, главный редактор журнала «Деньги».

* Состоятся агродебаты на тему «Пищевая промышленность Украины: состояние и ее готовность к будущим вызовам» в рамках деловой программы 21-й Международной специализированной выставки оборудования и технологий для пищевой промышленности «INPRODMASH». Участники: ген. директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа, зам. председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Виталий Башинский, председатель Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей Сергей Орехов, зам. министра аграрной политики и продовольствия Украины Александр Сень, директор департамента продовольствия Минагрополитики Украины Александр Куць, руководитель департамента Сельское хозяйство и пищевые продукты ТЮФ ЗЮД Украины Евгения Новожилова, советник правления банка «Credit Agricole» Жан Жак Эрве и другие.

* Телемост между Санкт-Петербургом, Москвой, Минском, Киевом, Алматы, Ереваном и Душанбе, где будут представлены результаты исследования «Интеграционный барометр Евразийского Банка Развития». Докладывать о результатах опроса в Филиале Евразийского банка развития в Санкт-Петербурге будут: директор Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгений Винокуров, директор агентства «Евразийский монитор» Игорь Задорин.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Закон о занятости: надежда для безработных?». Участники: директор программы «Экономическая политика и бизнес» Украинского института публичной политики Максим Борода, председатель Комитета экономистов Украины, проректор Европейского университета Андрей Новак.

* Под председательством министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолия Близнюка состоится селекторное совещание с руководством регионов, профильных управлений местных госадминистраций, предприятий отрасли и городскими председателями областных центров и городов областного значения. На повестке дня обсуждение состояния выполнения программ «Льготное кредитование юридических лиц, в том числе ОСМД, для проведения реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов ЖКХ» и «Капремонт общежитий, переданных из госсобственности в собственность территориальных общин». Кроме того, проанализируют подготовку ЖКХ к новому отопительному периоду и работе зимой, а также проблемные вопросы создания и деятельности ОСМД.

* В рамках Дней Москвы в Киеве состоится круглый стол по вопросам градостроительства и архитектуры: «Развитие столичного города удобного для проживания в условиях переходной экономики» (диалог двух столиц). Среди участников - ведущие специалисты области градостроительства и архитектуры Киева и Москвы.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Рынок недвижимости: прогнозы до конца года». Участники: президент Союза специалистов по недвижимости Украины Александр Рубанов и глава национального совета Риэлторской палаты Александр Бондаренко.

* Состоится он-лайн-конференция министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолия Близнюка. Темы: Как получить кредит в рамках социальной инициативы Президента Украины «Доступное жилье»? Почему Украине нужны эффективные собственники жилья и приход инвестора в системы жизнеобеспечения? Когда украинцы станут экономнее относиться к энергоресурсам? Что делает Правительство для обеспечения стабильной работы систем жизнеобеспечения?

* Пресс-конференция, посвященная презентации самого дорогого вечернего наряда в мире стоимостью 5,5 млн долл. Участники: Дебби Вингхем, всемирно известный британский модельер, специализирующийся на создании роскошной одежды; Кристоф Ганстер, ген. директор отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv.

* Состоится финальная презентация двух дней ТехКемп Киев. ТехКемп - это программа в рамках инициативы госсекретаря США Хиллари Клинтон "Гражданское общество 2.0", направленной на помощь технологического общества общественным организациям по всему миру. ТехКемп Киев - это двухдневная конференция, на которой представители общественных организаций и эксперты в области технологий поделятся проблемами, и проведут мозговой штурм на тему технологий как средства решения этих проблем. В мероприятии примут участие более 100 представителей из разных уголков Украины и Беларуси.

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