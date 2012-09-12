ТОП-10 (12 сентября)

Проект госбюджета утвердили с доходами 394,6 млрд грн, расходами - 434,6 млрд грн

На обещания Президента пенсионерам в бюджете-2013 выделят 23 млрд грн

Кабмин обещает бизнесу налоговых льгот на 71 млрд грн

Группа компаний «Содружество» купила 26% акций «Кременчуггаза»

Минагропрод улучшил прогноз урожая зерновых

Украина ввела утилизационный сбор на российские автомобили

Дефицит внешней торговли товарами Украины вырос почти на 30%

Янукович поручил Кабмину учесть финансирование реформ при подготовке бюджета-2013

Порошенко и Колобов не назвали цену газа и курс доллара для бюджета-2013

Конституционный суд Германии разрешил создание Европейского механизма стабильности

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Проект госбюджета утвердили с доходами 394,6 млрд грн, расходами - 434,6 млрд грн

Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2013 год с доходами 394,6 млрд грн, что на 6,4% больше плана на 2012 год, и расходами с суммой предоставляемых кредитов - 434,6 млрд грн, что на 6,3% больше плана на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Украины Юрий Колобов на пресс-конференции в среду, 12 сентября.

По его словам, планируется, что дефицит госбюджета составит 27,8 млрд грн, что соответствует 1,65% ВВП (без учета дефицита НАК «Нафтогаз Украины»).

По словам министра, в проекте заложена сумма компенсации за разницу в тарифах для «Нафтогаза», но он не уточнил ее. При этом Ю.Колобов отметил, что на текущий год эта цифра составляет 12 млрд грн, из которых уже на 6 млрд грн выпущены облигации внутреннего государственного займа, другая половина суммы компенсации для НАКа пока не востребована.

Также в 2013 году правительство намерено предоставить госгарантии на общую сумму 16 млрд грн, что соответствует 1% ВВП.

Ю.Колобов уточнил, что проект бюджета на 2013 год рассчитан исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности, роста ВВП – 4,5%, показателя номинального ВВП – 1,688 триллиона грн, инфляции – 5,9%.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании в среду, 12 сентября, утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%.

При этом ранее, во вступительном слове на заседании Кабмина в среду, премьер-министр Николай Азаров сказал, что Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП по итогам 2013 года по сравнению с 2012 годом до 3,4%.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 370,799 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 319,651 млрд грн, расходы - 396,683 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 344,248 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.

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На обещания Президента пенсионерам в бюджете-2013 выделят 23 млрд грн

В государственном бюджете Украины 2013 год будет предусмотрено 23 млрд грн на выполнение социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича в сфере пенсионного обеспечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Николай Азаров.

"На выполнение социальных инициатив Президента Украины в сфере пенсионного обеспечения дополнительно предусмотрено более 23 млрд грн. Правительство обеспечит, в частности, перерасчет пенсий гражданам, которые вышли на пенсию до 2008 года, повышение доплаты к пенсиям для членов семей умерших инвалидов войны, повышение доплаты к пенсиям для участников войны, осовременивание так называемых «регрессных» пенсий инвалидам на производстве", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в 2013 году будет продолжаться повышение пенсий военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава, которые оставили службу. По словам главы правительства, в текущем году выплаты для этих категорий граждан повышены в среднем на 20%.

"А с 1 января 2013 года пенсии военнослужащих в среднем будут повышены еще на 10,5%. В проекте бюджета на это предусмотрено 6 млрд грн", - отметил Н.Азаров.

Кроме того, в проекте госбюджета на следующий год более 1,2 млрд грн будет выделено территориальным общинам (городам и селам Украины) на приобретение медицинского автотранспорта и оборудования для коммунальных заведений здравоохранения, 323 млн грн – на обеспечение медикаментами и изделиями медицинского назначения скорой медицинской помощи, 200 млн грн – на обеспечение заведений здравоохранения расходными материалами, а также препаратами для анестезии и тому подобное.

При этом Н.Азаров отметил, что правительство также выделяет средства на выведение отечественной медицины на качественно новый уровень, на создание лечебно-диагностических центров с новейшим оборудованием.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров включить все программы по реализации социальных инициатив в проект государственного бюджета на 2013 год.

Справка УНИАН. В начале марта 2012 года В.Янукович выступил с новыми социальными инициативами.

В частности, глава государства предложил начать компенсацию вкладов Сбербанка СССР, запустить программу строительства доступного жилья, ввести референтные цены на лекарства и повысить пенсии для ряда категорий граждан, в частности, для пенсионеров, которые вышли на пенсии до 2008 года (это касается около 9 млн граждан), поэтапный пересчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и т. п.

В средине апреля Верховная Рада по инициативе правительства внесла изменения в госбюджет на 2012 год, увеличив доходы на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн.

Расходы госбюджета будут увеличены на такую же сумму - до 391,356 млрд грн.

Кроме того, изменения в бюджет увеличивали финансирование Министерства социальной политики в 2012 году на 7,4 млрд грн - до 70,1 млрд грн.

Основная часть этих средств (6,96 млрд грн) предназначалась Пенсионному фонду на выплаты пенсий и надбавок.

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Кабмин обещает бизнесу налоговых льгот на 71 млрд грн

Правительство Николая Азарова намерено заложить в проекте государственного бюджета на 2013 предоставление налоговых льгот реальному сектору экономики, посчитав, что их общий уровень потянет на 71 млрд грн.

Об этом Н.Азаров заявил, выступая на заседании правительства.

“Общий инвестиционный ресурс, что остается в 2013 году в реальной экономике, благодаря налоговым стимулам достигнет в следующем году почти 71 млрд грн”, - сказал Н.Азаров.

В частности, ставка налога на прибыль будет уменьшена с 21% до 19%. Кроме того, для субъектов индустрии программной продукции ставка налога на прибыль составит только 5%.

“Продолжится применение налоговых льгот с налога на прибыль, который инвестируется в энергосохранение”, - добавил Азаров.

Одновременно в бюджете-2013 будут заложены налоговые льготы для предприятий легкой промышленности, судо-, самолетостроения, а также предприятий машиностроения для АПК.

Как ранее сообщал УНИАН, в Министерстве финансов Украины оценивают эффект для товаропроизводителей от снижения налогов в 2012 году на уровне 62 млрд грн.

Об этом заявил министр финансов Украины Юрий Колобов в ходе совещания по вопросам поддержки реального сектора экономики под председательством Президента Украины Виктора Януковича, которое проходило в Днепропетровске во вторник.

6 сентября Верховная Рада приняла в целом Закон «О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест».

Согласно закону, льготы будут предоставляться, если общая сметная стоимость инвестиционного проекта превышает сумму, эквивалентную: 3 млн евро - для субъектов крупного предпринимательства; 1 млн евро - для субъектов среднего предпринимательства; 500 тыс. евро - для субъектов малого предпринимательства;

Кроме того, количество созданных новых рабочих мест для работников, которые непосредственно задействованы в производственных процессах, должно превышать: 150 - для субъектов крупного предпринимательства; 50 - для субъектов среднего предпринимательства; 25 - для субъектов малого предпринимательства.

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Группа компаний «Содружество» купила 26% акций «Кременчуггаза»

Украинская производственно-финансовая группа ООО “Группа компаний “Содружество” победила в приватизационном конкурсе по продаже 26% акций ПАО «Кременчуггаз», заплатив за пакет 21 млн 700 тыс. грн (начальная цена оставляла 6,7 млн грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Всего в данном конкурсе принимали участие три компании - ООО “Группа компаний “Содружество”, ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест", еще одна заявка на участие в конкурсе была подана от физического лица - Веры Четвериковой (акционер "Полтавагаз" - УНИАН).

Компания "Финлекс-Инвест" готова была приобрести 26% акций «Кременчуггаза» за 21 млн 630 тыс. грн.

В ходе торгов реализационная цена госпакета была повышена на тридцать шагов. Размер одного шага составил 70 тыс. грн.

Напомним, покупатель 26% акций «Кременчуггаза» будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 1 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Кременчуггаз» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Кременчуге.

25% акций «Кременчуггаза» владеет НАК «Нафтогаз Украины», 26% акций переданы для приватизации ФГИУ, 18,6% акций принадлежит ООО “Группа компаний “Содружество”, 24,5% принадлежит дружественной «Содружеству» компании ООО "Энерго-Лан".

ООО «Группа компаний «Содружество» (г. Херсон) - украинская производственно-финансовая группа, включающая более 30 предприятий и дочерних фирм. Основными направлениями деятельности концерна являются: газовая отрасль, сельское хозяйство, инвестиции и пр. Одним из учредителей «Содружества» является бизнесмен, член Партии регионов Виктор Попов. 31 августа 2012 года «Содружество» было признано победителем приватизационного конкурса по продаже 20,82% газораспределительной компании «Херсонгаз».

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Минагропрод улучшил прогноз урожая зерновых

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины улучшило прогноз урожая зерновых в этом году с 45,3 млн тонн до 46-46,5 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр Николай Присяжнюк на пресс-конференции в среду, 12 сентября.

По его словам, на сегодняшний день уже намолочено 26,8 млн тонн, в том числе 25,5 млн тонн ранних зерновых. В частности, урожай пшеницы составляет 14,5 млн тонн, из которых 80% - продовольственное зерно.

Министр также сообщил, что кукуруза уже собрана с 7% площадей и намолочено 1,2 млн тонн.

Также аграрии проводят посев озимых культур.

По информации Минагропрода, на сегодняшний день озимыми уже засеяно 730 тыс. га, из которых 660 тыс. га – пшеница, 53 тыс. га – рожь, 12 тыс. га – ячмень.

Площади посева озимого рапса составляют 580 тыс. га (90% от плана). Всего планируется засеять озимыми 9,1 млн. га, из которых зерновые – 8,1 млн. га.

Напомним, ранее Минагропрод прогнозировал, что в этом году урожай зерна в Украине составит около 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.

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Украина ввела утилизационный сбор на российские автомобили

Украина в ответ на действия России ввела утилизационный сбор на ввоз российских автомобилей и автобусов.

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 3 сентября 2012 года.

Согласно постановлению, юридические и физические лица, которые импортируют автомобили из России должны уплатить утилизационный сбор. В частности, для легковых автомобилей с объемом двигателя от 1000 до 2000 куб. см такая цена составляет 7,37 тыс. грн, от 2000 до 3000 куб. см – 14,08 тыс. грн.

Для легковых автомобилей от 3000 до 3500 куб. см цена возрастет до 19,085 тыс. грн, свыше 3500 куб. см – 30,25 тыс. грн.

При ввозе автомобилей старше трех лет ставка увеличивается в 6,2-6,4 раза, а для автомобилей от 3000 до 3500 куб. см – в 8,2 раза.

Утилизационный сбор для транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, а также транспортных средств специального назначения и кузовов весом до 2,5 тыс. кг составит 19 тыс. грн, до 3,5 тыс. кг — 30,4 тыс. грн, до 5 тыс. кг — 38 тыс. грн, от 12 до 20 тыс. кг — 55,86 тыс. грн, и более 20 тыс. кг— 110,2 тыс. грн. Для аналогичных транспортных средств старше трех лет в зависимости от веса ставка увеличивается минимум в 1,5-1,7 раза (до 5 тыс. кг), в 4,1- 6,8 раз для транспорта весом 5 -20 тыс. кг и более.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Азаров сообщал о намерении Украины ввести утилизационный сбор в отношении товаров автопрома, на которые аналогичный сбор будет распространяться в Российской Федерации с 1 сентября.

С 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. Министерство экологии и природных ресурсов Украины разработало проект постановления правительства, которым предлагается установить утилизационный сбор на импортные легковые, грузовые автомобили, автобусы и кузовы для транспортных средств.

По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже.

Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В правительстве Украины считают, что введение утилизационного сбора не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ и противоречит Договору Евразийской комиссии.

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Дефицит внешней торговли товарами Украины вырос почти на 30%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-июле 2012 года составило 8,659 млрд долл., что на 28,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (6,735 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-июле 2012 г. против аналогичного периода 2011 года экспорт товаров из Украины вырос на 3,3% - до 39,431 млрд долл., импорт - на 7,1% – до 48,09 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (в январе-июле 2011 года – 0,85).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 209 стран мира.

Объемы экспорта товаров в страны СНГ составили 37% от общего объема экспорта, Азии - 26,6%, Европы - 24,9%, в т.ч. в страны Европейского Союза - 24,4%, Африки - 7,7%, Америки - 3,6%, Австралии и Океании - 0,1%.

Существенные экспортные поставки осуществлялись в Российскую Федерацию - 26,1% от общего объема экспорта (железнодорожные локомотивы, черные металлы, механические машины), Турцию - 5,6% (черные металлы, семена и плоды масличных растений, удобрения), Египет - 4% (зерновые культуры, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения), Польшу - 3,9% (черные металлы, руды, шлак и зола, семена и плоды масличных растений), Казахстан - 3,8% (железнодорожные локомотивы, изделия из черных металлов, механические машины), Италию - 3,6% (черные металлы, семена и плоды масличных растений, удобрения) и Индию - 3,3% (жиры и масла животного или растительного происхождения, топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, черные металлы).

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них - 28,5% от общего объема экспорта (уменьшение на 10,8% против января-июля 2011г.). Минеральные продукты составили 11,9% (уменьшение на 17%), продукты растительного происхождения - 11,3% (увеличение на 83,2%), механические и электрические машины - 9,9% (увеличение на 7,5%), средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства — 8,7% (увеличение на 27,4%), продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности - 7,6% (увеличение на 4,1%), жиры и масла животного или растительного происхождения - 5,8% (увеличение на 9,1%) и готовые пищевые продукты — 4,6% (увеличение на 15,6%).

Импорт из стран СНГ составил 41,6% от общего объема, Европы - 32,1%, в т.ч. из стран Европейского Союза - 30,6%, Азии - 19,3%, Америки - 5,7%, Африки - 1%, Австралии и Океании - 0,3%.

В общем объеме импорта наибольшие поступления осуществлялись из Российской Федерации - 33,1% (топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, механические машины, черные металлы), Китая - 8,5% (электрические и механические машины, обувь), Германии - 8,1% (механические машины, оборудование наземного транспорта, кроме железнодорожного, фармацевтическая продукция), Беларуси - 6,2% (топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного, удобрения), Польши - 4% (топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, пластмассы, полимерные материалы, бумага и картон), США - 3,8% (топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного, механические машины) и Италии - 2,7% (механические и электрические машины, пластмассы, полимерные материалы).

Минеральные продукты составляли 33,3% объема импорта товаров (уменьшение на 6,2%). На поставки механических и электрических машин приходилось 15,3% (увеличение на 15,4%), средств наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих средств - 10,1% (увеличение на 54,1%), продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности — 9,9% (увеличение на 8,4%), недрагоценных металлов и изделий из них — 6,2% (уменьшение на 2,5%), в том числе черных металлов и изделий из них — 4,3% (уменьшение на 2,3%), полимерных материалов, пластмасс и изделий из них — 5,2% (уменьшение на 1,8%), готовых пищевых продуктов - 3,3% (уменьшение на 2,7%) и продуктов растительного происхождения - 3,1% (увеличение на 31,7%) от общей стоимости импорта.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля механических машин с 8,2% до 8,9%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, — с 6,3% до 7,6%, электрических машин - с 6% до 6,4%. Доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки уменьшилась с 36,1% до 31,6%, пластмасс, полимерных материалов - с 4,3% до 4%, черных металлов - с 3,4% до 2,9%.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6,748 млрд долл. против также отрицательного сальдо в размере 3,025 млрд долл. в 2010 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14,197 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл. соответственно в 2010 году.

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Янукович поручил Кабмину учесть финансирование реформ при подготовке бюджета-2013

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров при подготовке государственного бюджета на 2013 год предусмотреть приоритетные направления реформ и меры, реализация которых должна быть осуществлена в следующем году за счет бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отмечает, что реализация экономических реформ невозможна без должного финансового обеспечения. В связи с этим он поручил правительству предусмотреть финансирование на внедрение медицинской реформы; проведение реформ в социальной сфере и усиление социальной защиты; реализацию реформы в сфере земельных отношений и развитие сельских территорий; реформирование и повышение эффективности работы топливно-энергетического комплекса; реализацию реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве; дерегулирование, повышение качества предоставления административных услуг и совершенствование таможенных процедур.

В то же время, по мнению Президента, важное место в реформировании экономики принадлежит региональной составляющей. Положительные сдвиги должны чувствовать люди на местах. Поэтому глава государства также поручил правительству учесть в проекте государственного бюджета на следующий год необходимость предоставления государственной финансовой поддержки для сооружения и реконструкции наиболее значимых для регионов объектов, введение которых в эксплуатацию будет иметь существенное влияние на рост инвестиционного потенциала конкретного региона, увеличение занятости населения, улучшение социального обеспечения, медицинского обслуживания и повышение качества жизни граждан.

Кроме того, Президент придает важное значение реформированию судебной системы, целью которого является создание в стране независимого суда. С целью надлежащего финансового обеспечения органов систем судоустройства глава государства обратился с письмом к премьер-министру относительно обеспечения учета обоснованных потребностей судебной власти во время подготовки проекта закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Кабмин сегодня на своем заседании утвердил проект государственного бюджета на 2013 год с доходами 394,6 млрд грн, что на 6,4% больше плана на 2012 год, и расходами с суммой предоставляемых кредитов - 434,6 млрд грн, что на 6,3% больше плана на текущий год.

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Порошенко и Колобов не назвали цену газа и курс доллара для бюджета-2013

Члены правительства не называют журналистам цену на газ и курс доллара, на которых основывается проект государственного бюджета на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга министра финансов Юрия Колобова тот не смог назвать прогнозируемую цену на газ на 2013 год. На вопрос о цене на газ он отметил: «такая как по контракту».

В тоже время просьба журналистов назвать ряд других параметров проекта госбюджета вызвала у Ю.Колобова удивление. «Тут же два тома, я что, должен все знать», - сказал министр, взяв в руки объемный документ проекта госбюджета на 2013 год.

Кроме того, он не назвал размер минимальной заработной платы и уровень прожиточного минимума. «Это вопрос к министру социальной политики», - сказал Ю.Колобов.

После этого журналисты поинтересовались у министра экономики Петра Порошенко о том, какой курс доллара прогнозируется на 2013 год, на что тот сказал, что это вопрос не к нему, а к Национальному банку Украины.

Также он согласился с тем, что министр финансов не определяет курс доллара, а это делает НБУ.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании в среду, 12 сентября, утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%.

По словам Ю.Колобова, проект бюджета на 2013 год рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности, рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 триллионов грн, инфляция – 5,9%.

Напомним, бюджет-2012 рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.

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Конституционный суд Германии разрешил создание Европейского механизма стабильности

Федеральный конституционный суд Германии принял решение, которым разрешил ратификацию соглашения о создании постоянно действующего европейского фонда финансовой помощи – Европейского механизма стабильности.

Как сообщает Spiegel-Online, соответствующее решение было оглашено сегодня в немецком Карлсруэ.

По мнению суда, на сегодняшний день нет оснований для прекращения ратификации соглашения.

Вместе с тем суд выразил несколько замечаний. В частности, суд отметил, что увеличение доли Германии в Европейском механизме стабильности должно происходить только с согласия немецкого представителя в управляющем органе этого механизма.

Кроме того, суд пришел к выводу, что правительство Германии должно обеспечить всестороннее информирование о деятельности Европейского механизма стабильности представителей немецкого парламента.

На сегодня Германия – единственная страна - член зоны евро, которая не ратифицировала соглашение о создании Европейского механизма стабильности.

Ранее лидеры стран-членов ЕС надеялись, что соглашение вступит в силу в июле этого года, однако из-за задержки процесса ратификации в Германии, этого не произошло.

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