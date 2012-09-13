Польша начнет модернизацию системы ПВО в 2014 году

Польша планирует начать модернизацию противовоздушной и противоракетной обороны страны в 2014 году и завершить ее в течение последующих десяти лет, сказал на пресс-конференции после заседания в среду секретарь Совета национальной безопасности Станислав Козей, сообщают РИА «Новости».

Подводя итоги посвященного этому вопросу заседания, Козей отметил, что польской армии ставится задача развернуть мобильный противоракетный щит, способный прикрыть несколько "важных стратегических объектов".

"Этот проект обусловлен потребностями обеспечения безопасности, обороны территории польского государства, а также связан с реализацией решений чикагского саммита НАТО, касающейся строительства общей для НАТО системы", - пояснил принявший участие в пресс-конференции президент страны Бронислав Коморовский.

По его словам, финансирование будет осуществляться из средств Минобороны, при этом не планируется повышать планку военных расходов выше установленных 1,95% ВВП. Также на нужды этой программы будут перенаправлены свободные средства, которые образуются после вывода польских войск из Афганистана.

Коморовский сообщил, что в этой связи в ближайшее время направит в парламент страны пакет поправок к закону 2001 года о модернизации и финансировании вооруженных сил. Он выразил надежду, что разные политические силы сообща будут работать над укреплением обороноспособности страны.

Cправка. В начале августа Коморовский объявил о необходимости создания собственной системы ПРО Польши. Министр обороны Томаш Семоняк добавил, что создание этой системы планируется совместно с Францией, Германией и другими союзниками по НАТО. По его оценке, она обойдется в сумму от 10 до 20 миллиардов злотых (3-6 миллиардов долларов). Согласно концепции властей, польские элементы ПРО наряду с запланированными элементами американской ЕвроПРО войдут в состав единой системы НАТО по противовоздушной обороне.