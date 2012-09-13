ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Цены на бензин до конца осени не будут меняться» пишет: Ситуация на рынке нефтепродуктов Украины в ближайшие месяц-полтора будут стабильной, колебания цен незначительными, а тренд рынка — нисходящим…

http://delo.ua/business/ceny-na-benzin-do-konca-oseni-ne-budut-menjatsja-185071/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина ввязалась в сбор», в котором пишет: Российские автомобили в Украине подорожают. Киев пошел на открытую торговую войну с Москвой, приняв меры в ответ на введение РФ утилизационного сбора на автомобили. Эксперты едины во мнении, что этот шаг противоречит нормам ВТО…

http://www.kommersant.ua/doc/2020925

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Ставка сыграла», в котором пишет: Спасение Нацбанком национальной валюты от девальвации вылилось в кризис гривневой ликвидности. В результате ставки овернайт на межбанке достигли почти годового максимума, превысив 27%...

http://www.kommersant.ua/doc/2021070

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Газета «Сегодня» в материале «Как агитаторы ищут предателей» пишет: "Сегодня" выяснила, как функционируют палатки украинских политсил, а также как туда устроиться на работу…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Kak-agitatory-ishchut-predateley-.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Бюджет-2013: исполнение в пятой октаве и без минора» пишет: Правительство приподняло занавес таинственности над своим "бессмертным" произведением под названием "Госбюджет на очередной год". Проект бюджета-2013 одобрен. Но маэстро-Кабмин не стал исполнять свое "произведение" полностью - публике дали послушать лишь наиболее звучные и приятные для слуха ноты…

http://economics.unian.net/rus/detail/139914

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Также «УНИАН-Экономика» в публикации «Госсмета-2013: власть запуталась между средним и абсолютным реализмом» пишет: Проект Государственного бюджета на 2013 утвержден вовремя. Но такая оперативность Кабмина в данном случае кажется и огромным «минусом» этого документа. Непонятны цифры, на которых базируется бюджет, вызывает сомнение в их реалистичности...

http://economics.unian.net/rus/detail/139937

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Центробанк может стать единственным регулятором для всех участников финансового рынка» пишет: Федеральная служба по финансовым рынкам в таком случае будет упразднена или преобразована в федеральное агентство…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3890641/uprazdnit_fsfr

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Издание «Известия» в публикации «Минюст назвал коррупционной схему переезда правительства» пишет: Ведомство потребовало изменить законопроект, упрощающий процесс выкупа земли в «новой Москве»…

http://izvestia.ru/news/535021

(УНИАН)