ДТП в Польше: 1 украинец погиб и 8 госпитализированы

По сообщению посольства Украины в Республике Польша, 13 сентября с.г. на территории Лодзинского воеводства произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого, по предварительной информации, погиб 1 гражданин Украины и еще 8 наших соотечественников претерпели ранения разной степени тяжести.

Раненые госпитализированы в местное медицинское учреждение, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

С целью выяснения обстоятельств ДТП и обеспечения надлежащего консульского сопровождения события к месту аварии выехал консул посольства Украины.

Дело находится на особом контроле в посольстве Украины и Департаменте консульской службы.

Как сообщал УНИАН, 30 июля с.г. на нерегулированном железнодорожном переезде в Братошевичах в Лодзинском воеводстве (Польша) произошло столкновение поезда с микроавтобусом, который перевозил 10 лиц, восемь из которых погибли на месте, а 1 женщина умерла через несколько часов в больнице. Аварию пережила 20-летняя девушка, которая, по данным врачей, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. По предварительным данным польских правоохранителей, причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса не остановился перед знаком STOP и въехал под поезд, который двигался со скоростью около 80 километров в час. Окружная прокуратура в Лодзе сообщила, что водитель микроавтобуса был пьян.

4 августа в ДТП близ города Лидзбарк-Вармински (север Польши) попали участники львовской группы Miramі, которые находились в концертном турне. Пострадали три девушки в возрасте 22 и 24 года и двое мужчин до 30 лет.

9 августа вблизи населенного пункта Граб (Польша) произошла авария при участии пассажирского микроавтобуса, вследствие которой пострадали 5 граждан Украины.

14 августа вследствие ДТП, произошедшем вблизи населенного пункта Хадикувка (Подкарпатское воеводство Польши), пострадали двое граждан Украины.