Европарламент озвучил условия подписания соглашения об ассоциации с Украиной

Страсбург. Европейский парламент заявляет, что одним из условий подписания Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной является прекращение преследования оппозиции в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятой 12 сентября резолюции Эльмара Брока (группа народных партий, Германия) относительно ежегодного доклада Совета ЕС об общей внешней и безопасностной политике.

За документ проголосовал 551 депутат, против – 73, воздержались 78.

“(Европарламент – УНИАН) подчеркивает, что хотя Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной парафировано, его подписание и ратификация могут состояться, только если Украина выполнит необходимые требования”, - написано в резолюции.

Среди таких требований – обеспечения уважения прав меньшинств, усиления верховенства права, обеспечение уважения к правам человека, а также прекращение преследования оппозиции.

Депутаты также призвали Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней и безопасностной политики и Еврокомиссии гарантировать необходимые финансовые средства для “дополнительной миссии наблюдателей на выборах”.

Кроме того, депутаты обратились с призывом к Верховной Раде Украины пересмотреть Уголовный кодекс.

“(Европарламент – УНИАН) призывает украинский парламент внести изменения в Уголовный кодекс, принятый еще в советские времена, путем изъятия уголовных санкций за исключительно политические действия, осуществленные государственными функционерами, которые действовали как официальные лица”, - говорится в резолюции.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС парафировали Соглашение об ассоциации 30 марта этого года. Переговоры о соглашении продолжались с 2007 года. Евросоюз неоднократно отмечал, что подписание соглашения зависит от того, насколько Киев будет уважать базовые европейские ценности, в частности, права человека и верховенство права.