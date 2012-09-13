В Киеве на станции метро «Вокзальная» бомбы не нашли
12:24, 13 сентября 2012Разное
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Милиция устанавливает человека, который сегодня сделал анонимное сообщение о заминировании станции метро «Вокзальная» в Киеве.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, информация от неизвестного о заложенной взрывчатке на указанной станции метро поступила по спецлинии 102.
На место происшествия выехали следственно-оперативные и взрывотехнические службы, была проведена эвакуация людей, а станция метро 36 минут не работала на вход и выход.
Взрывчатка не обнаружена, личность сообщившего о ней устанавливается.
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