В Ялтинском саммите YES примет участие бывший премьер Великобритании Браун

В работе 9-й Ялтинской ежегодной встречи «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе» примет участие бывший премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (2007-2010 ) Джеймс Гордон Браун.

Об этом УНИАН сообщили в «Ялтинской европейской стратегии» (YES), которая является организатором саммита в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.

В субботу, 15 сентября, Г.Браун выступит на сессии «Будущее Европы». В дискуссии также примут участие министр по вопросам отношений с Европейским Союзом Турции Эгемен Багиш, известеный историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон и член верхней палаты парламента Индии Мани Шанкар Айар.

Участники дискуссии обсудят возможные пути развития Евросоюза в ближайшие годы, в частности, судьбу еврозоны, антикризисные мероприятия европейских правительств, перспективы укрепления позиций ЕС как глобального игрока, возможные стратегии ЕС относительно стран Восточной Европы.

9-я Ялтинская ежегодная встреча «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе» состоится с 13 по 16 сентября 2012 г. в Ливадийском дворце в Ялте. Свыше 200 влиятельных представителей политических, деловых и общественных кругов из более чем 20 стран мира обсудят основные глобальные вызовы и их влияние на Европу, Украину и мир.

Пленарная часть 9-й ежегодной Ялтинской встречи откроется завтра, 14 сентября, выступлениями Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы развития Украины и Турции, а также будущее «широкой Европы» в ХХІ столетии.

Модератором дискуссии станет Президент Республики Польша (1995-2005), председатель Наблюдательного совета Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Александр Квасневский.

Основной темой 9-й Ялтинской ежегодной встречи станут ключевые трансформации, которые уже сегодня формируют будущее глобального мира. Дискуссии форума будут посвящены будущему мировой экономики, вопросом нового мироустройства и безопасности, возможным моделям развития капитализма. Особое внимание будет уделено роли инноваций и лидерства в трансформации экономики и общества. Среди тем обсуждения - будущее Европейского Союза, энергетические проблемы, а также внутренние и внешние вызовы, стоящие перед Украиной.

В дискуссиях форума также примут участие Роберт Зеллик, Доминик Стросс-Кан, Алексей Кудрин, Алек Росс, Эрик Лендер, Кайрат Келимбетов, Карл Бильдт, Хавьер Солана и другие.

Украину в дискуссиях 9-й ежегодной Ялтинской встречи YES будут представлять премьер-министр Украины Николай Азаров, первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский, вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко, министр топлива и угольной промышленности Украины Юрий Бойко; министр иностранных дел Константин Грищенко; секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев.