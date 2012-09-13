Анонс на 14 сентября

* В Ливадийском дворце Ялты выступлениями Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана откроется пленарная часть 9-й Ялтинской ежегодной встречи «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе», организованной «Ялтинской европейской стратегией» (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука. Более 200 ведущих представителей политических, деловых и общественных кругов из более чем 20 стран мира обсудят основные глобальные вызовы и их влияние на Европу, Украину и мир. Модератор - Александр Квасьневский, Президент Республики Польша (1995-2005), председатель Наблюдательного совета Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Участники: экс-президент Мирового банка (2007-2012) Роберт Зеллик; бывший директор-распорядитель МВФ (2007-2011) Доминик Стросс-Кан; экс-вице-премьер-министр РФ (2000-2011) Алексей Кудрин; комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле; зам. Генсекретаря ООН (2001-2007), член парламента Индии Шаши Тарур; основатель и гендиректор Лаборатории Касперского Евгений Касперский; старший советник по вопросам инноваций Госсекретаря США Алек Росс; Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности (1999-2009) Хавьер Солана и другие. Украину будут представлять премьер-министр Украины Николай Азаров, первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский; вице-премьер-министр – министр соцполитики Сергей Тигипко, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко, министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко; секретарь СНБО Украины Андрей Клюев.

* Состоится заключительная конференция проекта Европейского Союза и Международной организации труда «Улучшение состояния безопасности труда и здоровья на рабочих местах в контексте Достойного труда». Проект был разработан специалистами МОТ с целью повышения эффективности реализации политики в сфере безопасности труда и здоровья. Он предусматривал участие шести стран, был рассчитан на 36 месяцев и реализовывался при финансовой поддержке Европейской Комиссии. К участию в конференции приглашены представители Госгорпромнадзора, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, организаций работодателей и профсоюзов, и представители предприятий. Такжев конференции примут участие представитель ЕС в Украине и Национальный Координатор МОТ в Украине.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Реалистичность показателей проекта Государственного бюджета на 2013 год». Участник - председатель подкомитета по вопросам расходов Государственного бюджета Комитета ВР Украины по вопросам бюджета Павел Жебривский. Приглашена экс-заместитель министра финансов Украины, президент Академии финансового управления Татьяна Ефименко.

* Состоится пресс-конференция по случаю проведения в Украине очередной конференции Международной ассоциации официальной статистики (МАОС) «Пути распространения информации», соорганизатором которой от Украины выступила Государственная служба статистики. Участники: директор департамента статистики ЕЭК ООН Лидия Братанова, заместитель генерального директора Евростата Мари Богатая, президент МАОС Стефен Пеннек, председатель Статкомитета СНГ Владимир Соколин, председатель Госкомстата Украины Александр Осауленко.

* При участии председателя КГГА Александра Попова состоится заседание Комитета по экономическим реформам Киевской городской государственной администрации. В повестке дня вопросы: Направления реализации программы строительства доступного жилья в городе Киеве; Развитие семейных форм воспитания детей в городе Киеве; Выплаты гражданам Украины компенсационных потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных в учреждения «Сбербанка СССР»; Выполнение социальной инициативы Президента Украины относительно пенсионного обеспечения в г. Киеве; Реализация социального проекта «Карточка киевлянина».

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