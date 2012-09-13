Третье заседание украинско-турецкого Стратегического совета состоится в Анкаре

Третье заседание украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня состоится в городе Анкара в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в совместном заявлении Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подписанном по результатам Второго заседания Стратегического совета, состоявшегося сегодня в Киеве.

В заявлении лидеры государства выразили готовность к развитию дальнейшего наполнения конкретным содержанием отношений стратегического партнерства между Украиной и Турецкой Республикой.

Для этого стороны обязываются приложить все необходимые усилия для завершения переговоров относительно заключения Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой, отметив важность сбалансированного развития торговли для расширения экономического сотрудничества, обеспечения занятости и повышения уровня жизни.

Также, как сообщает пресс-служба Президента Украины, страны хотят усилить энергетический диалог, в частности по вопросам экологически чистых угольных технологий, хранения природного газа, проектам строительства трубопроводов и разведке углеводородов, способствовать реализации совместных проектов развития железнодорожно-паромного сообщения и инфраструктуры черноморских портов Украины и Турции.

Кроме того, стороны намерены налаживать связи между регионами, в частности, путем подписания соответствующей Программы, которая будет способствовать расширению прямых деловых контактов и инвестиционной активности; способствовать расширению связей между деловыми кругами Украины и Турции, в том числе через взаимное участие в международных выставках, ярмарках, конференциях и других мероприятиях, которые проводятся в обеих странах, активизировать сотрудничество между правоохранительными органами Украины и Турции; расширять сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, проработать возможность подготовки совместных проектов в военно-технической, научно-технической и космической областях.

Также правительства Украины и Турции планируют поощрять культурные, молодежные, научные и образовательные контакты.

Стороны намерены продолжить тесное взаимодействие в международных и региональных организациях с целью укрепления безопасности и стабильности в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в частности, в контексте председательствования Украины в ОБСЕ в 2013 году и Турции - в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в течение 2012-2014 годов

Кроме того, Украина и Турция расширят сотрудничество в рамках региональных инициатив (Черноморская группа военно-морского сотрудничества BLACKSEAFOR, Операция «Черноморская гармония») с целью содействия миру и стабильности в Черноморском регионе.

В.Янукович и Р.Т.Эрдоган задекларировали готовность укреплять сотрудничество между Украиной и Турцией в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества, поддерживать внедрение проектов, определенных приоритетными во время председательства Турции в ОЧЭС, которое она приняла 1 июля 2012 года, и Украины, к которой председательство перейдет 1 января 2013 года, углублять сотрудничество, направленное на обмен информацией и опытом в процессах европейской интеграции, в том числе по развитию диалога с Европейским Союзом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Турция изучат вопрос месторасположения LNG-терминала