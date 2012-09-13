ТОП-10 (13 сентября)

Европарламент озвучил условия подписания соглашения об ассоциации с Украиной

«Газтек» купил 26% акций «Тысменицагаза»

Украина в следующем году намерена закупить 24,5 млрд куб. м российского газа

ФГИУ выбрал оценщика 50% + 1 акция «Крымского Титана»

Акции Харьковской ТЭЦ-5 продадут по льготным условиям

«Укравтопром»: утилизационный сбор на российские автомобили - неудачное решение

«Ощадбанк» продолжит регистрацию вкладчиков советского Сбербанка в 2013 году

Гривня на межбанке снова просела по отношению к доллару

Цена российского газа для Украины в четвертом квартале составит 432 долл.

Украина и Турция изучат вопрос месторасположения LNG-терминала

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Европарламент озвучил условия подписания соглашения об ассоциации с Украиной

Страсбург. Европейский парламент заявляет, что одним из условий подписания Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной является прекращение преследования оппозиции в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятой 12 сентября резолюции Эльмара Брока (группа народных партий, Германия) относительно ежегодного доклада Совета ЕС об общей внешней и безопасностной политике.

За документ проголосовал 551 депутат, против – 73, воздержались 78.

“(Европарламент – УНИАН) подчеркивает, что хотя Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной парафировано, его подписание и ратификация могут состояться, только если Украина выполнит необходимые требования”, - написано в резолюции.

Среди таких требований – обеспечения уважения прав меньшинств, усиления верховенства права, обеспечение уважения к правам человека, а также прекращение преследования оппозиции.

Депутаты также призвали Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней и безопасностной политики и Еврокомиссии гарантировать необходимые финансовые средства для “дополнительной миссии наблюдателей на выборах”.

Кроме того, депутаты обратились с призывом к Верховной Раде Украины пересмотреть Уголовный кодекс.

“(Европарламент – УНИАН) призывает украинский парламент внести изменения в Уголовный кодекс, принятый еще в советские времена, путем изъятия уголовных санкций за исключительно политические действия, осуществленные государственными функционерами, которые действовали как официальные лица”, - говорится в резолюции.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС парафировали Соглашение об ассоциации 30 марта этого года. Переговоры о соглашении продолжались с 2007 года. Евросоюз неоднократно отмечал, что подписание соглашения зависит от того, насколько Киев будет уважать базовые европейские ценности, в частности, права человека и верховенство права.

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«Газтек» купил 26% акций «Тысменицагаза»

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания «Газтек» победила в приватизационном конкурсе по продаже 26% акций ПАО «Тысменицагаз», заплатив за пакет 1 млн грн (начальная цена составляла 160 тыс. грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда госимущества.

Всего в данном конкурсе принимали участие две компании, вторым участником была компания «ИК Финлекс-Инвест», которая была готова приобрести 26% пакет «Тысменицагаза» за 950 тыс. грн.

Напомним, покупатель 26% ПАО «Тысменицагаз» будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 720 тыс. грн.

Справка УНИАН. «Тысменицагаз» (Ивано-Франковская обл., Тысменицкий р-н) - компания по газификации и газоснабжению. 25,9999% акций ПАО «Тысеницагаз» передано ФГИУ для приватизации, 25% находится в собственности НАК «Нафтогаз Украины», 24,89% принадлежит ПАО «Хмельницкгаз», 11,87% - ООО «Инвестиционная компания «Добрый капитал».

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. «Газтек», в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций «Николаев-», «Ивано-Франковск-», «Севастополь-», «Днепропетровск-», «Запорож-», «Луганскгаза».

Собственниками самого «Газтека» являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.

В начале сентября т.г. «Газтек» привлек у банка «Надра» (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк «Надра» контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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Украина в следующем году намерена закупить 24,5 млрд куб. м российского газа

Украина направила России заявку на закупку российского газа на 2013 год в объеме 24,5 млрд кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

«Мы направили им заявку еще в сроки, указанные в требованиях контракта – в конце июля. И наши планы мы строим, исходя из этой заявки», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил о планах сократить импорт газа до 27 миллиардов кубометров с 40 миллиардов в 2011 году и по сравнению с 52 миллиардами, которые Украина обязана импортировать по условиям контракта.

В ответ "Газпром" призвал Украину соблюдать действующий газовый контракт.

В 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300 процентов от стоимости в зимний период и 150 процентов - летом.

"Газпром" также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить по меньшей мере за 33 миллиарда кубических метров газа в год.

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ФГИУ выбрал оценщика 50% + 1 акция «Крымского Титана»

«Центр экономических инициатив» признан победителем объявленного Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) конкурса по отбору оценщика 50% плюс 1 акция госпакета ЧАО "Крымский Титан".

Как сообщили в пресс-службе ФГИУ, соответствующее решение конкурсная комиссия приняла 22 августа 2012 г.

Ранее Фонд госимущества признал ООО "Центр экономических инициатив" победителем конкурса по оценке необоротных активов Вольногорского горно-металлургического комбината.

Напомним, ФГИУ включил в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2012-13 гг., госпакет ЧАО "Крымский Титан" в размере 50% плюс 1 акция. Номинальная стоимость планируемого к продаже госпакета "Крымского Титана" составляет 368 млн 73 тыс. грн.

Справка УНИАН. ЧАО «Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного.

В состав «Крымского Титана», помимо головного предприятия, входят два филиала – Иршанский горно-обогатительный комбинат и Вольногорский горно-металлургический комбинат, специализирующиеся на развитии горного, добывающего, обогатительного и металлургического производств.

Украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию ФИРТАШУ принадлежит Группа компаний Group DF, которая владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50% - 1 акция ЧАО «Крымский Титан».

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Акции Харьковской ТЭЦ-5 продадут по льготным условиям

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение о продаже по льготным условиям находящихся в госсобственности пакетов акций Харьковской ТЭЦ-5.

Об этом говорится в сообщении ФГИУ, обнародованном в газете "Урядовый курьер" от 13 сентября т.г.

Согласно сообщению, право приобретения акций по льготным условиям имеют работники предприятия; бывшие работники предприятия; уволенные работники; инвалиды, уволенные с предприятия; работники предприятия, уволенные по состоянию здоровья.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к продаже государственных пакетов акций Днепродзержинской, Херсонской, Одесской и Харьковской ТЭЦ. В частности, на продажу планируется выставить 93,06% акций ПАО "Днепродзержнская ТЭЦ", 93,09% ПАО "Херсонская ТЭЦ", 94,48% ПАО "Харьковская ТЭЦ-5" и 93,57% ПАО "Одесская ТЭЦ".

Харьковская ТЭЦ-5 - одна из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей, обеспечивает теплоснабжение Харькова. ТЭЦ расположена в Харьковской области на расстоянии 0,5 км от городской черты на малопродуктивных, болотистых землях.

ТЭЦ находится в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

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«Укравтопром»: утилизационный сбор на российские автомобили - неудачное решение

Постановление Кабинета министров Украины о введении утилизационного сбора на импортируемые в Украину российские автомобили (№ 843) является поспешной и далеко не самой удачной попыткой ответить на введение Российской Федерацией утилизационного сбора с транспортных средств.

Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», переданном УНИАН.

В «УкрАвтопроме» отмечают, что в РФ посредством отдельного федерального закона и тщательно проработанного постановления правительства была внедрена комплексная система утилизации транспортных средств, благодаря которой установлены дополнительные стимулы для развития внутреннего автомобильного производства. «Внедрение утилизационного сбора создало дополнительный барьер для импорта готовых транспортных средств из других стран. При этом автопроизводители, работающие на территории России, получили возможность не платить утилизационный сбор, взяв на себя обязательства по утилизации производимых ими автомобилей», - говорится в сообщении «УкрАвтопрома».

В Ассоциации напоминают, что в последние недели украинское правительство широко декларировало намерение ввести в нашей стране меры, аналогичные российским, т.е. ввести утилизационный сбор на транспортные средства. «Постановление же № 843 не вводит никаких налогов или сборов, а только устанавливает нечеткое требование к лицам, которые ввозят транспортные средства (причем только из России, а не из всех стран!), обеспечить утилизацию транспортных средств после снятия их с эксплуатации или заключить договоры с другими лицами на организацию такой утилизации. Фактически это требование никого ни к чему особо не обязывает, ведь для российских производителей не будет ничего сложного в том, чтобы подписать договоры с украинскими юридическими лицами на утилизацию когда-то в будущем ввозимых сейчас автомобилей, даже по предельным ценам, задекларированным в постановлении», - отмечают в «УкрАвтопроме».

В Ассоциации считают, что альтернативой постановлению № 843 должно стать принятие специального закона Украины об утилизации транспортных средств, который будет предусматривать взимание утилизационного сбора со всех импортируемых в Украину транспортных средств, вне зависимости от страны происхождения.

Как сообщал УНИАН, по мнению генерального директора Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олега Назаренко, введение Украиной утилизационного сбора на ввоз российских автомобилей будет способствовать отмене аналогичного сбора, введенного российской стороной в отношении продукции украинского автопрома.

При этом В.Назаренко считает, что распространение утилизационного сбора на все без исключения автомобили, ввозимые в Украину, серьезно осложнило бы взаимоотношения нашей страны с важнейшими торговыми партнерами. «Это поссорило бы Украину с ЕС, Японией, США и Южной Кореей. В итоге могли бы серьезно пострадать украинские экспортеры, в отношении которых могли быть приняты ответные ограничительные меры», - сказал глава ВААИД.

Справка УНИАН. С 1 сентября т. г. Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже.

Украина в ответ на действия России ввела утилизационный сбор на ввоз российских автомобилей и автобусов (постановление Кабмина от 3 сентября 2012 года).

Согласно постановлению, юридические и физические лица, которые импортируют автомобили из России, должны уплатить утилизационный сбор. В частности, для легковых автомобилей с объемом двигателя от 1000 до 2000 куб. см он составляет 7,37 тыс. грн, от 2000 до 3000 куб. см – 14,08 тыс. грн.

Для легковых автомобилей от 3000 до 3500 куб. см величина сбора возрастет до 19,085 тыс. грн, свыше 3500 куб. см – 30,25 тыс. грн.

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«Ощадбанк» продолжит регистрацию вкладчиков советского Сбербанка в 2013 году

«Ощадбанк» в 2013 году продолжит регистрацию вкладчиков советского Сбербанка, сообщает пресс-служба банка.

Напомним, с 1 сентября 2012 «Ощадбанк» начал регистрацию вкладчиков Сбербанка бывшего СССР, данные о которых не были внесены в "Реестр вкладчиков сбережений граждан", а также актуализацию вкладчиков, данные о которых были внесены в этот реестр и которые получили в 2008 году компенсацию в полном объеме.

«Ощадбанк» обращает внимание на то, регистрация и актуализация указанных выше категорий вкладчиков не ограничена во времени, то есть пройти регистрацию и актуализацию вкладчики смогут и в 2013 году. Получить компенсацию эти вкладчики смогут не ранее 2013 года после принятия соответствующего постановления Кабинета министров.

Одновременно «Ощадбанк» проводит актуализацию данных с последующей выплатой компенсации для вкладчиков, данные о которых внесены в реестр до 1 января 2012 года и которые не получили в течение 2008 года компенсационные средства в пределах проиндексированных сбережений (но не более 1000 грн на одного вкладчика). Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 23 апреля 2012 года №346, компенсационные выплаты продлятся до 25 декабря т.г.

Как сообщал УНИАН, министров финансов Украины Юрий Колобов сообщил, что Кабинет министров Украины в 2013 году намерен продолжить компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР. В следующем году на эти цели, по словам министра, запланировано 8 млрд грн, по сравнению с 6 млрд грн в текущем году. Сумма выплаты сохранится на уровне 1 тыс. грн одному вкладчику.

Напомним, с 1 июня 2012 года в рамках реализации социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича начались выплаты вкладчикам советского Сбербанка в отделениях «Ощадбанка». Вклады будут возмещены около 6 млн граждан, которые не успели получить компенсацию в 2008 году. Для получения компенсации граждане должны перерегистрироваться в отделениях «Ощадбанка».

По информации АО «Ощадбанк», в системе «Реестр вкладчиков сбережений граждан» на начало 2012 года внесены данные об обесцененных сбережениях свыше 11,8 млн граждан Украины, из которых только около 6,16 млн лиц уже получили компенсацию в пределах 1000 грн.

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Гривня на межбанке снова просела по отношению к доллару

На межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1070/8,1150, к 12:00 цены выросли 8,1200/8,1280. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к следующим значениям 8,1190/8,1260 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2579/84, к 12:00 цены поднялись 0,2586/90. К закрытию торгов цены понизились 0,2585/89. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,4200 (+0.1050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2900/1,2930. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4710/10,4830, к 12:00 цены ушли вверх 10,4880/10,5025. К закрытию торгов ценовые показатели снизились 10,4805/10,4935.

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Цена российского газа для Украины в четвертом квартале составит 432 долл.

Средневзвешенная цена газа, закупаемого "Нафтогазом" по контакту с "Газпромом", в четвертом квартале 2012 года составит 432 доллара за тысячу кубометров, - сообщает РИА Новости с ссылкой на информацию министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко.

"На четвертый квартал - 432 доллара ... Но мы будем очень сильно экономить - у нас сейчас практически не сжигается газ в электроэнергию, и эту политику продолжим дальше", - сказал Ю.Бойко.

Источник в правительстве Украины сообщал ранее, что средневзвешенная цена газа, закупаемого "Нафтогазом"по контакту с "Газпромом", в четвертом квартале 2012 года составит около 430 долларов за тысячу кубометров.

До этого глава "Нафтогаза"Евгений Бакулин прогнозировал, что средневзвешенная цена газа в четвертом квартале для Украины не превысит 417 долларов за тысячу кубометров. В первом квартале цена составляла около 416 долларов, во втором - 425 долларов, в третьем - 426 долларов.

Что касается среднегодовой цены на 2013 год, ее расчеты еще продолжаются, сообщил Бойко. "Пока мы заканчиваем расчеты... Я думаю, что до конца сентября мы закончим", - отметил министр.

Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключенному между "Нафтогазом Украины"и "Газпромом" 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долларов за тысячу кубометров. В целом, учитывая последний платеж (за август), с начала года "Нафтогаз Украины"перечислил "Газпрому" 7,119 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина направила России заявку на закупку российского газа на 2013 год в объеме 24,5 млрд кубометров, заявил в комментарии журналистам Ю.Бойко. «Мы направили им заявку еще в сроки, указанные в требованиях контракта – в конце июля. И наши планы мы строим, исходя из этой заявки», - сказал он.

Ю.Бойко заявлял о планах сократить импорт газа до 27 миллиардов кубометров с 40 миллиардов в 2011 году и по сравнению с 52 миллиардами, которые Украина обязана импортировать по условиям контракта. В ответ "Газпром" призвал Украину соблюдать действующий газовый контракт.

В 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300 процентов от стоимости в зимний период и 150 процентов - летом. "Газпром" также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить по меньшей мере за 33 миллиарда кубических метров газа в год.

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Украина и Турция изучат вопрос месторасположения LNG-терминала

Украинский и турецкий министры экономики изучат вопрос, где лучше совместными усилиями построить терминал по приему сжиженного газа (LNG-терминал).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что сегодня они вместе с Президентом Украины Виктором Януковичем дали поручение министрам экономики двух стран рассмотреть предложение Украины, чтобы Турция приняла участие в строительстве LNG-терминал на территории Украины, и аналогичное предложение Турции относительно строительства LNG-терминала на ее территории.

Эрдоган подчеркнул, что нужно рассмотреть, какой проект даст лучший результат при наименьших расходах.

В свою очередь В.Янукович отметил, что на сегодняшний день нет однозначного ответа, но он надеется, что он будет получен в ближайшее время.

По словам Президента, сотрудничество с Турцией в энергетической сфере является чрезвычайно перспективным. «Мы будем рассматривать вопрос, как объединить наши усилия для осуществления эффективных энергетических проектов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приему сжиженного природного газа объемом 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Примерная стоимость строительства LNG-терминала составит 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

В конце августа т.г. первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский сообщил, что Турция предложила Украине участвовать в строительстве LNG-терминала на своей территории

«Турецкая сторона предложила Украине присоединиться к созданию нового терминала на территории Турции. Ключевыми партнерами здесь выступают Турецкая государственная компания Botas (аналог украинского «Нафтогаза») и частная компания Egagas, которая владеет одним из действующих LNG-терминалов в Турции», - сказал В.Хорошковский.

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УНИАН