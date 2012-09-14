В Ялте открылся 9-й форум YES

9-й форум Ялтинской европейской стратегии (YES), в котором примут участие порядка 200 представителей политических, деловых и общественных кругов из более чем 20 стран мира, открылся в четверг вечером торжественным приемом в Ялте.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам организаторов, основной темой нынешней встречи под названием «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе» станут ключевые трансформации, которые уже сегодня формируют будущее глобального мира. Дискуссии форума будут посвящены будущему мировой экономики, вопросам нового миропорядка и безопасности, возможным моделям развития капитализма. Также среди тем обсуждения – будущее Европейского союза, энергетические проблемы, внутренние и внешние вызовы, стоящие перед Украиной.

Пленарная часть ялтинской встречи откроется 14 сентября выступлениями президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Они обсудят вопросы развития двух стран и будущее Европы.

Впервые в истории форума будут использованы форматы интерактивных ланчей-дискуссий: участники YES смогут в реальном времени формировать вопросы, которые будут адресованы ключевым спикерам. 14 сентября пройдет ланч-дискуссия, посвященная президентским выборам в США, 15 сентября – интерактивный рабочий обед «Будущее России».

В работе форума также примет участие советник президента США по национальной безопасности (2001-2005), доктор Кондолиза Райс. В пятницу, 14 сентября, она откроет своим выступлением пленарную дискуссию, посвященную будущему глобального порядка и безопасности. Затем примет участие в дискуссии, к которой также присоединятся комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле; заместитель генерального секретаря ООН (2001-2007), член парламента Индии Шаши Тарур и основатель Лаборатории Касперского Евгений Касперский.

В субботу, 15 сентября, К.Райс поучаствует в энергетической панели, которую вместе с ней проведут вице-премьер-министр России Аркадий Дворкович; министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко; региональный управляющий директор компании «Шелл» в России, Украине и Каспийском регионе Маттиас Биксель и гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

Среди других участников форума ожидаются премьер-министр Украины Николай Азаров, министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, экс-президент Мирового банка Роберт Зеллик, бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности в 1999-2009 годах Хавьер Солана, экс-вице-премьер-министр России Алексей Кудрин и т.д.

Справка УНИАН. «Ялтинская европейская стратегия» (YES) – независимая организация, основанная в 2004 году украинским бизнесменом Виктором Пинчуком. YES является крупнейшим в Восточной Европе общественным институтом публичной дипломатии, который поддерживает открытый и равноправный диалог по глобальным проблемам между ЕС, Украиной, Россией и т.п.