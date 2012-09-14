ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Жители Крыма все больше разочаровываются в России» пишет: Россия теряет влияние на крымских жителей — к такому выводу приходят в Киеве, оценивая итоги социологического опроса, проведенного летом компанией Research & Branding Group по заказу представительства Программы развития ООН в Крыму…

http://delo.ua/ukraine/zhiteli-kryma-vse-bolshe-razocharovyvajutsja-v-rossii-185140/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина хочет все меньше», в котором пишет: краина продолжает демонстративно снижать зависимость от российского газа. Киев подал заявку на приобретение в 2013 году у "Газпрома" 24,5 млрд кубометров топлива — это вдвое меньше объемов, установленных действующим соглашением. Российская монополия, несмотря на угрозу потери одного из крупнейших потребителей, не идет на уступки Украине, угрожая международным судом. Впрочем, суд вполне может встать на сторону Киева — европейские потребители уже добивались таким образом снижения цен на газ…

http://www.kommersant.ua/doc/2021516

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «G20 пошла на спад», в котором пишет: Начавшееся в конце прошлого года замедление роста мировой экономики продолжается уже третий квартал подряд. Причиной стали не только рецессия в еврозоне и спад в экономике США, но и падение темпов роста развивающихся стран. Чтобы обезопасить себя, Украине необходимо осуществлять структурные изменения в экономике...

http://www.kommersant.ua/doc/2021746

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«Коммерсант-Украина» в материале «Налоги ведут в офшоры» пишет: Госкомпредпринимательства согласовал инициативу Министерства социальной политики по введению дополнительного налогообложения операций украинского бизнеса с компаниями, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях. Помимо 12-процентного сбора в Пенсионный фонд, последняя редакция законопроекта предусматривает еще и уплату 5% от дохода в виде дивидендов, процентов и роялти в пользу нерезидента. Однако эксперты отмечают, что рассчитывать на какой-либо финансовый эффект для бюджета не стоит…

http://www.kommersant.ua/doc/2021732

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Газета «Сегодня» в материале «Украинцы ищут работу по три месяца, самый большой спрос – на строителей» пишет: Работодатель в среднем находит себе сотрудника за две с половиной недели…

http://www.segodnya.ua/life/work/Ukraincy-ishchut-rabotu-po-tri-mesyaca-samyy-bolshoy-spros-na-stroiteley.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Украина продолжает «давить» на Киотский протокол своими квотами» пишет: Перспективы Киотского протокола туманны: крупные "эмитенты выбросов парниковых газов" не присоединились, Япония из него вышла. А желание Украины нажиться на последствиях постсоветского промышленного застоя, может либо вытолкнуть нас за пределы протокола, либо даже зарубить международную инициативу "на корню"…

http://economics.unian.net/rus/detail/139965

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Госбанки не хотят согласовывать сделки с правительством» пишет: Законопроект, ставящий покупку активов госкомпаниями под контроль премьер-министра, подготовлен в Минэкономразвития; его уже резко раскритиковали госбанки, ЦБ и Минфин…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3932291/bez_prava_na_pokupku

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Издание «Известия» в публикации «Сурков не поддержал налог на уклонистов» пишет: Правительство РФ не поддержало скандальный законопроект депутата Госдумы Франца Клинцевича об ограничениях на профессию и дополнительное налогообложение для граждан не служивших в армии. В комитете Госдумы по обороне «Известиям» сообщили, что получили официальные отзывы из Белого дома за подписью вице-премьера Владислава Суркова. В них подчеркивается, что обе инициативы противоречат существующему законодательству, которое запрещает любые формы дискриминации…

http://izvestia.ru/news/535117

(УНИАН)