Янукович: после выборов Украина подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС

Президент Украины Виктор Янукович уверен, что после парламентских выборов Украина подпишет Соглашение об ассоциации и создании Зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины сказал, выступая на 9-й Ялтинской ежегодной встрече (YES).

В.Янукович отметил, что Украина активно движется к подписанию Соглашения об ассоциации и ЗСТ с Европейским Союзом. Он напомнил, что в июле текущего года парафировано Соглашение о ЗСТ. «В данное время у наших партнеров появились определенные дополнительные вопросы к Украине, но я убежден – после нынешних парламентских выборов все опасения исчезнут, и путь к полноценной ассоциации Украины и ЕС будет пройден до конца», - сказал В.Янукович.

В то же время он отметил, что кроме углубления отношений с Европой Украину интересует развитие сотрудничества с ведущими государствами региона. Кроме СНГ он назвал Шанхайскую организацию сотрудничества и другие.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС парафировали Соглашение об ассоциации 30 марта этого года. Переговоры о соглашении продолжались с 2007 года. Евросоюз неоднократно отмечал, что подписание соглашения зависит от того, насколько Киев будет уважать базовые европейские ценности, в частности права человека и верховенство права.