Для подписания соглашения об ассоциации Украина должна уважать европейские ценности - Фюле

Брюссель. Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле подчеркивает, что Соглашение об ассоциации с Украиной может быть подписано лишь при условии уважения к европейским ценностям.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-офисе комиссара, об этом он заявил вечером 13 сентября на Форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Ялте.

«Я хочу быть четким: мы хотим подписать и реализовать Соглашение об ассоциации, но мы можем сделать это только, если будем иметь подтверждение, что наши европейские ценности поддерживаются и уважаются», - сказал Ш.Фюле.

Комиссар подчеркнул, что Соглашение об ассоциации может быть планом реформ для Украины и наилучшей перспективой для украинских граждан быть уверенными в будущем, которое будет базироваться на европейских ценностях и стандартах во многих сферах.

Комиссар отметил, что Соглашение также предусматривает создание глубокой и всесторонней зоны свободной торговли между Европейским Союзом и Украиной, которая открывает для украинского бизнеса рынок в 500 миллионов потребителей.

Вместе с тем комиссар подчеркнул, что Соглашение об ассоциации касается также и вопроса общих ценностей. «Почему? Потому что речь идет о свободе, которая дает возможность вам сконцентрироваться на ваших идеях, а не на том, как защитить их или скрыть, все время оглядываясь назад. Свободу, которая открывает полный потенциал женщин и мужчин. Это именно они получают преимущества благодаря защитному зонтику высоких демократических стандартов и реальных гарантий их прав и возможностей, которые предоставляет Соглашение», - сказал Ш.Фюле.

Напомним, сегодня, 4 сентября, Президент Украины Виктор Янукович, выступая на 9-й Ялтинской ежегодной встрече, выцсказал уверенность, что после парламентских выборов Украина подпишет Соглашение об ассоциации и создании Зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Справка УНИАН. Украина и ЕС парафировали Соглашение об ассоциации 30 марта этого года. Переговоры о соглашении продолжались с 2007 года. Евросоюз неоднократно отмечал, что подписание соглашения зависит от того, насколько Киев будет уважать базовые европейские ценности, в частности права человека и верховенство права.