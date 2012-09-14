Бильдт, Фюле и Брок провели переговоры с Януковичем

Брюссель. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле и президент Комитета иностранных дел Европарламента Эльмар Брок провели переговоры с Президентом Украины Виктором Януковичем в Ялте.

Об этом К.Бильдт написал в своем Twitter.

“Продолжались переговоры с Президентом Украины В.Януковичем вместе с комиссаром ЕС Ш.Фюле и членом Европарламента Э.Броком. Совместное заявление от нас троих будет в ближайшее время”, - написал К.Бильдт.

Как известно, в Ялте проходит 9-й форум Ялтинской европейской стратегии (YES), который собрал высокопоставленных должностных лиц из Украины и Европейского Союза.