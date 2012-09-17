Анонс на 17 сентября

* В рамках проведения 8-го Международного авиасалона "Авиасвит-XXI" состоится "круглый стол" на тему "Развитие оборонно-промышленного комплекса Украины". Участники: первый заместитель министра обороны Украины А.Олейник, генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" С.Громов, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности и обороны Украины В.Богуслаев.

* Состоится пресс-конференция на тему "Урожайность сахарной свеклы и прогнозируемая цена на сахар в текущем маркетинговом году". Участники: заместитель директора департамента продовольствия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины А.Печинога, аналитик рынка сахара Украинской аграрной конфедерации Д.Рубченко, приглашен генеральный директор НАСУ "Укрцукор" Н.Ярчук.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Будут ли обманутые инвесторы столицы голосовать за власть, которая игнорирует их проблемы?». Почему в Украине до сих пор не решен вопрос с инвесторами, которые пострадали за последние годы от строительных махинаторов? Кто ответственен за то, что сотни тысяч семей по всей Украине вложили деньги в жилье, строительство которого никогда не начнется? Будут ли обманутые в результате строительных афер киевляне голосовать за власть которая их не слышит? Инициативная группа во время пресс-конференции сообщит о действиях, на которые готовы пострадавшие инвесторы, чтобы добиться справедливости, получить квартиры или вернуть украденные у них средства. Участники: Ефросиния Дыбская, Любовь Касарда, Анатолий Касарда, Сергей Москаленко, Алексей Соловьев, Юрий Чершнев; Анна Липовенко (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63