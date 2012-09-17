Азаров в Ялте: газ, отношения с Россией, сельское хозяйство...

Азаров считает, что Россия проводит в отношении Украины двойственную политику

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Россия проводит в отношении Украины двойственную политику: с одной стороны говорит о развитии сотрудничества и предлагает интересные проекты, с другой – давит на страну высокими ценами на природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил 15 сентября в Ялте на 9-м форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

«2,5 года нас продолжают душить высокими ценами на газ… Те 5 млрд долл., которые мы ежегодно переплачиваем, у меня вызывают ярость. Сколько бы я мог сделать стране полезного (за эти деньги)», – сказал глава Кабинета министров.

По его словам, такая же сумма была потрачена Украиной на подготовку к проведению Евро-2012.

В ходе обсуждения темы участник форума, бывший Президент Украины Леонид Кучма спросил у Н.Азарова: «Может перестать ходить к России с протянутой рукой?».

«А где вы видели Президента Януковича и премьера Азарова с протянутой рукой?» - ответил Н.Азаров.

Л.Кучма также высказал мнение, что ситуация с высокими ценами на российский газ заставила украинских бизнесменов – собственников предприятий «не кушать газ», а думать о высоких технологиях и развивать промышленность.

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В 2013 году Украина в два раза сократит потребление газа

В 2013 году Украина в два раза сократит потребление газа, заявил Н.Азаров.

«Мы заняли позицию экономии энергоресурсов, экономии газа. И мы на следующий год сокращаем в два раза потребление газа. Вдумайтесь, за 2 года уменьшить потребление газа в два раза. Это вам не стереотип об Украине, которая якобы не способна сама решать и что-то делать», - сказал Н.Азаров.

Как ранее сообщал УНИАН, в связи с высокой ценой на топливо Украина заявила о намерении снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров.

Вместе с тем в РФ утверждают, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее, чем за полгода до начала поставок.

Справка УНИАН. Контракт "Газпрома"и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по контракту. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 млрд кубометров газа.

Украина в январе-июле сократила импорт российского газа на 39%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, - до 18,738 млрд кубометров, причем эти данные включают объемы, поставленные не только "Нафтогазу", но и химической группе Ostchem Holding.

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Украина в течении 15 лет полностью обеспечит себя газом собственной добычи

Украина в течении 15 лет полностью обеспечит себя газом собственной добычи, считает Н.Азаров.

«Мы поставили перед собой задачу: в течении 15 лет Украина полностью обеспечит себя собственными запасами газа. И у нас они есть», - сказал Н.Азаров.

Он высказал мнение, что в течении 15 лет в Украине есть все возможности обеспечить себя собственными газом и нефтью.

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В Украине идет вторая волна экономического кризиса

В Украине идет вторая волна экономического кризиса, заявил Н.Азаров.

«Сейчас по Украине очень серьезно проходится вторая волна кризиса, а я бы сказал не вторая волна, а продолжающийся кризис, который, наверное, если верить определенным прогнозам, различным экономическим теориям, охватил наш мир и будет еще лет 10 по крайней мере терзать», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что для борьбы с кризисом необходимы нестандартные подходы и решения.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в интервью центральным телеканалам страны Н.Азаров заявил, что экономика Украины за два последних года после серьезного падения в 2009 году выросла на 12,5% и почти вернулась на докризисный уровень.

28 августа премьер высказал мнение, что экономический кризис 2008-2009 годов в Украине не повторится.

«2008-2009 год у нас не повторится. А условия для повторения тех событий у нас есть, поскольку тяжелой остается ситуация с мировой экономикой и падает спрос на нашу продукцию», - сказал Н.Азаров.

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Украина за пять лет увеличит сбор зерновых до 100 млн тонн – Азаров

За 5 лет Украина увеличит сбор зерновых до 100 млн тонн, прогнозирует Н.Азаров.

«Те усилия, которые наше правительство прилагает, на протяжении ближайших 5 лет выведут Украину на 100 млн тонн зерна. И мы станем наибольшим игроком на мировом рынке зерна», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод ожидает, что урожай зерна в этом году будет составлять 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.