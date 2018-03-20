БАЛАНС НЕДЕЛИ: Бюджет от Азарова, автомобильная война с Россией и вызов «Газпрому»

Этим материалом УНИАН начинает публикацию еженедельных экономических обзоров.

Утверждение правительством основного финансового документа страны на 2013 год, введение пошлин на российские автомобили и заявление министра Юрия Бойко о планах закупить у всемогущего «Газпрома» рекордно низкий объем голубого топлива – такой была вторая декада сентября.

Бесспорно, "изюминкой" на этой неделе стала история с "улучшением" прогноза ВВП на следующий год – за полтора часа приблизительно на 1%. Сначала, в среду, открывая правительственное заседание, украинский премьер Николай Азаров заявил о том, что по сравнению с 2012 г. в следующем году украинский ВВП вырастет на 3,4%. После этого в стенограмме смышленая и, очевидно, посвященная во все нюансы правительственной политики стенографистка поставила между этими двумя цифрами тире. Однако во всю эту ситуацию вмешалось "украинское экономическое чудо", и вот уже, примерно через час, Кабинет министров утвердил проект госбюджета на следующий год с прогнозом роста ВВП в 2013 году на 4,5%.

Что тут скажешь, остается только порадоваться за страну, экономика которой растет такими быстрыми темпами. Очевидно, все это было бы неплохо, если бы только некоторые эксперты сразу не заявили, что рост даже в 3,4% – это слишком оптимистично. В частности, по оценке одних аналитиков, ВВП в 2013 г. едва превысит 3%, другие же даже этот прогноз считают слишком оптимистичным.

Главное же событие прошедших семи дней, с которым, бесспорно, была связана и первая история, – принятие Кабмином проекта госбюджета на следующий год с доходами 394,6 млрд грн (что на 6,4% больше нынешнего плана) и расходами 434,6 млрд грн (на 6,3% больше плана текущего года). Также запланировано, что дефицит госбюджета в следующем году составит 27,8 млрд грн, что соответствует 1,65% ВВП (без учета дефицита НАК «Нафтогаз Украины»). А в целом, по словам министра финансов Юрия Колобова, в 2013-м все будет почти идеально – и налоговых льгот для бизнеса (чьего?) на 71 млрд грн планируют предусмотреть, и 8 млрд грн заложат для вкладчиков Сбербанка бывшего СССР (как же без этого?). Нарисованная правительственными чиновниками картина стабильности и благополучия в будущем году выглядела настолько идеальной, что некоторые представители оппозиционного лагеря даже заявили: это никакой не проект бюджета, а предвыборная программа партии власти. Что в конечном итоге, в условиях финальной стадии избирательной гонки, вполне вероятно. А вот почему правительственные чиновники, в частности министр финансов, рассказав о будущих успехах, так и не назвали ни запланированной цены на газ в следующем году, ни ожидаемого курса доллара, отшутившись в духе «проект бюджета состоит из двух томов» – вопрос остается открытым.

На этом фоне практически незамеченным осталось заявление главы Налоговой о том, что льгот – слишком много и стоило бы провести их инвентаризацию. Затерялась и новость о подорожании сахара в конце года. Впрочем, выборы уже будут позади, и на такие пустяки власть не станет обращать внимания.

Традиционно дружеские российско-украинские отношения на этой неделе получили новое развитие – после разминки с «сырной» войной стороны подключили более тяжелую артиллерию, что и вылилось в еще одну, теперь уже «автомобильную» российско-украинскую войну. Украинское правительство приняло постановление, которым ввело утилизационный сбор на автомобили российского производства. Данное решение стало ответом на предыдущие «дружеские» шаги российской стороны, которая с начала сентября ввела подобные сборы на все без исключения импортные автомобили, в том числе и украинские. По мнению экспертов, такие действия украинской стороны могут иметь скорее психологический эффект, поскольку импорт российских автомобилей в нашу страну значительно больший, чем экспорт машин с Украины в Россию. Не стоит забывать, что из России ввозятся не только аутентичные российские марки, но и автомобили западных брендов российской сборки, что вносит дополнительную путаницу в ситуацию вокруг этого автомобильного конфликта.

Однако боевые действия двух братских государств продолжались на этой неделе не только на автомобильном фронте. Украинская сторона не упустила возможности «пощекотать нервы» своему стратегическому партнеру и устами министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко заявила о рекордном уменьшении объемов закупки голубого топлива у России. Так, в 2013 г. Украина планирует приобрести всего 24,5 млрд кубометров российского газа. Такое заявление было сделано в очень неудобное для «Газпрома» время – продолжается антидемпинговое расследование в ЕС, Путин руками своего правительства вынужден публично «вписываться» за свое любимое детище – иными словами, «голубому» гиганту было совсем не до Украины на этой неделе. По-видимому, именно из-за этого мы так и не увидели уже такого знакомого украинским зрителям оскала улыбки спикера «Газпрома» Сергея Куприянова и его очередного заявления о недружелюбных действиях украинской стороны.

Какому ведомству, без сомнения, можно позавидовать в плане системности в работе на прошлой неделе, так это Фонду госимущества. Сказали, что будут продавать облгазы, – и продают. Каждый день по пакету акций! Участников в конкурсах, правда, почти всегда только два, такая себе компания "Газтек", которая упорно у всех ассоциируется с "королем" газового рынка Дмитрием Фирташем, и малоизвестная инвестиционная компания, которая в основном проигрывает первой. Хотя на этой неделе традиция была таки нарушена, и счастливым владельцем одного из блокирующих пакетов облгазов – «Кременчуггаза» – стала некая корпорация "Содружество", одним из основателей которой является херсонский бизнесмен Виктор Попов. Но в конечном итоге данный случай следует воспринимать скорее как исключение, а не как стойкую тенденцию, поскольку уже традиционно все остальные выставленные в последнее время пакеты акций газораспределительных компаний были куплены именно структурами господина Фирташа. Так, за последнее время "Газтеком" на приватизационных конкурсах приобретены государственные пакеты акций "Севастополь-", "Днепропетровск-", "Ивано-Франковск-", "Николаев-", "Запорож-", "Луганск-", "Сумы-", "Тисменицагаз". Что не может не вселять оптимизма – все-таки есть в Украине люди, которые, несмотря на неопределенность с курсом доллара и ценами на российское голубое топливо, готовы инвестировать в будущее.

И еще о будущем. На 9-й Ялтинской ежегодной встрече YES министр экономического развития Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет уникальную возможность войти в число лидеров мировой экономики в ближайшие 10 лет. Эта возможность связана с развитием украинского агросектора. «Если раньше миром правили страны, имеющие нефть и газ, то в ближайшем десятилетии лидерство перейдет к «странам зерна и воды», то есть к странам с большими продовольственными ресурсами и развитым агросектором. И здесь Украина находится в уникальном положении», – заявил П.Порошенко. Воспользуется ли наша страна своим «уникальным положением», зависит теперь только от самой Украины.

Виталий Неборак (УНИАН)