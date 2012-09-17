Анонс на 18 сентября

* Президент Украины Виктор Янукович с рабочим визитом побывает в Одессе и Одесской области. В программе пребывания: участие в церемонии открытия нового детского сада и вручение ключей от автомобилей инвалидам – участникам ВОВ. В.Янукович также намерен посетить село Троицкое Беляевского района Одесской области, в котором недавно проложена новая дорога в рамках областной программы "Народный бюджет".

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится международная конференция «Улучшение условий ведения бизнеса – главный фактор создания конкурентоспособной экономики». Организатор – ВОО «Реформаторский клуб». Будут озвучены меры по решению проблем дерегуляции экономики, снижению уровня влияния государства на бизнес. Участники: вице-премьер-министр-министр социальной политики Сергей Тигипко, первый зам.главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова, глава Госкомитета по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский, зам.главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов, глава Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко и другие.

* Пресс-конференция на тему: «Доведенный до отчаяния фермер с помощью травматического пистолета блокировал экопреступников», посвященная противостоянию фермера Николая Винныка с перевозчиками, которые сваливали отходы птицефабрик и тушки мертвых кур на поля в окрестностях с. Гореничи (Киевская обл.). Участники: фермер Николай Виннык, глава Всеукраинского консультативного совета Сергей Орехов, зам.главы партии «Зеленая планета» Валерий Цыбух, замглавы института экогигиены и токсикологии им. Медведя Сергей Бережнов, активисты природозащитных организаций. Участники обсудят последствия попадания биологически опасных отходов в открытую среду, в том числе в реку Ирпень и другие водоемы в пределах Киева. Также эксперты проведут анализ несовершенного законодательства, которое позволяет совершать экологические преступления и избегать при этом ответственности .

* Состоится видеомост Москва-Астана-Кишинев-Ереван-Киев на тему: "СНГ: экологическая повестка дня". Участники в Киеве: исполнительный директор ВЭГО «МАМА-86» Зоряна Мищук; Александр Семенец, зам.директора департамента экологической безопасности Минэкологии и природных ресурсов Украины. В Москве: руководитель токсической программы Гринпис России Алексей Киселев; ученый секретарь Научно-Методического Совета по экологии Татьяна Пузанова. В Астане: председатель Экологического союза ассоциаций и предприятий Казахстана "Табигат" Мэлс Елеусизов; начальник управления методологического обеспечения Департамента государственного регулирования охраны окружающей среды Министерство охраны окружающей среды РК Гульшира Атемова. В Кишиневе: министр окружающей среды Молдавии Георгий Шалару; председатель Союза переработчиков отходов Молдавии Александр Жолондковский. В Ереване: председатель ОО "Ассоциация во имя стабильного человеческого развития" Карине Даниелян; зав. отделом геохимии окружающей среды Центра эколого-ноосферных исследований НАН Армении Лилит Саакян.

* Пресс-конференция на тему: "Развитие зернового рынка путем формирования эффективной аграрной политики". Участники: президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко; руководитель службы бизнес-проектов ИА "АПК-Информ" Родион Рыбчинский.

* Круглый стол на тему: "Ипотека от Януковича: первые результаты, риски и альтернатива от застройщиков". Организаторы: портал 3Doma.ua и поисковик недвижимости ЛУН.ua. Приглашены: Дмитрий Исаенко, зам.министра регионального развития, строительства и ЖКХ; Владислав Лукьянов, первый зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета; Игорь Лысов, зам.председателя комитета ВРУ по вопросам строительства; Лев Парцхаладзе, президент Конфедерации строителей Украины; Леонид Рисухин, председатель правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству; Валентин Рыбачук, председатель правления Государственного ипотечного

* При участии Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится совещание по вопросам развития предприятий электрометаллургии.

* Круглый стол на тему: "Практический опыт проверок Государственной службой по вопросам защиты персональных данных". Организаторы: Общественный совет при ГСЗПД и Ассоциация участников коллекторского бизнеса Украины. Будут представлены результаты проверки коллекторских компаний на предмет выполнения норм нового закона о защите персональных данных. Участники: председатель ГСЗПД, руководство АКБУ, Общественного совета при ГСЗПД, Украинской ассоциации директ-маркетинга (УАДМ).

* На портале AgroNews состоится веб-конференция при участии начальника отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Виктора Костенко.

* 18-21 сентября в Киеве состоится XVIII Международная специализированная выставка «Полиграфия-2012», которая представит достижения отечественной и мировой полиграфической промышленности. Организатор - «Экспоцентр Украины» при поддержке Госкомтелерадио Украины, Минэкономразвития и Украинской ассоциации производителей полиграфической продукции. В рамках выставки будут действовать специализированные экспозиции «Бумага-2012», «ПакУкраина-2012» и «Этикетка-2012».

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