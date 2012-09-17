Посольство США упрощает визовые собеседования для украинцев

С 20 сентября Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине, как и во многих странах мира, переходит на новую систему назначения визовых собеседований и доставки документов.

Как сообщили УНИАН в Посольстве США в Украине, новая система проще и удобнее в пользовании, а уплата одного консульского сбора охватывает стоимость всех услуг.

В сообщении отмечается, что, начиная с 20 сентября, все услуги, включительно с назначением собеседования, а также доставка паспортов и других документов, будут предоставляться лицам, которые обращаются за визами (аппликантам), без необходимости дополнительной платы за них.

При этом в посольстве обратили внимание, что будут изменены номера телефонов кол-центра, курьерской службы и банка. Сумма консульского сбора остается неизменной.

Таким образом, с 20 сентября аппликанты смогут попасть на веб-сайт новой системы назначения собеседований - www.ustraveldocs.com - через веб-сайт посольства. Аппликанты также смогут связаться с кол-центром, чтобы получить необходимую информацию и начать процесс обращения за визой США. Лишь веб-сайт и кол-центр являются официальными средствами предоставления Посольством США общей информации касательно виз, и только пользуясь ими, можно назначить личное визовое собеседование, отмечается в сообщении.

Также сообщается, что, начиная с 20 сентября, кол-центр будет работать с понедельника по пятницу с 09.00 до 21.00 (местное время) по телефону в Украине: 044-383-8066 и телефону в США (703) 988-7107.

В посольстве отмечают, что их веб-сайт – ukraine.usembassy.gov - наилучший источник информации относительно всех изменений.