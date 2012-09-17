Еврокомиссия предлагает возобновить торговые преференции для Мьянмы

Брюссель. Европейская комиссия утвердила предложения о возобновлении торговых преференций для Мьянмы в рамках так называемой программы “Все, кроме оружия”.

Соответствующее решение одобрено Комиссией сегодня, 17 сентября, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Программа торговых преференций, в частности, предусматривает возможность для Мьянмы поставлять в ЕС все товары, кроме оружия и амуниции, без пошлин и без квот.

Как отметили в пресс-службе, решение о возобновлении преференциального торгового режима, приостановленного в 1997 году, было одобрено после того, как Международная организация труда пришла к выводу о достижении прогресса страной в борьбе с принудительным трудом.

Предложения Еврокомиссии будут переданы Совету ЕС и Европарламенту для одобрения.

В 2011 году экспорт товаров из Мьянмы в ЕС составлял 169 млн евро, или 3% всего экспорта из Мьянмы.

*** Все кроме оружия (EBA) – специальная программа для 50 наименее развитых стран, предоставляющая нулевую пошлину на 9800 продуктов/типов продуктов в рамках ЕТТ (единого таможенного тарифа), за исключением оружия и боеприпасов.