Власть не выражает желания выполнить условия ЕС для проведения саммита - эксперт

Украинское руководство не выражает желания выполнить поставленные Европейским Союзом условия для проведения саммита Украина-ЕС в этом году.

Об этом в комментарии Неделя.ua заявил заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый.

Как замечает эксперт, еще никогда не вставал вопрос об отмене саммита Украина-ЕС.

«Да, были сложные моменты, когда даже Президент Леонид Кучма был расположен по другому алфавиту, но так, чтоб отменялись саммиты в Украине, - такого не было. Поэтому, к сожалению, это констатация непреодоленного кризиса доверия, существующего именно у руководства Украины. И, к сожалению, общение с представителями ЕС с одной стороны, а с другой – учитывая реакцию официальных украинских высокопоставленных должностных лиц во время «Ялтинской европейской стратегии» дают основания говорить, что изменений в такой ситуации в ближайший период не будет», – заявил В.Чалый.

«То есть сегодня украинская евроинтеграция фактически не имеет, по моему мнению, перспектив нового развития в ближайшие годы», – уточнил он.

В.Чалый считает, что вопрос не в том, когда состоится саммит Украина-ЕС, а в том, какие вопросы будут обсуждаться во время этого мероприятия.

«С одной стороны, в Украине есть определенные продвижения по секторному взаимодействию, достижения, которые произошли после предварительной многолетней работы, это технические вопросы как результат работы многих лет разными правительствами и т. п. И теперь фактически работа и власти, и оппозиции, и гражданского общества, и бизнеса, становится заложником позиции очень узкого круга лиц, которые в сущности не придерживают логики и призывов в целом гражданского общества», – заметил эксперт.

По его словам, саммит Украина-ЕС имеет значение как элемент институционального механизма взаимодействия Украины и ЕС.

«Он действительно важен с точки зрения дальнейших действий исполнительных, бюрократических структур в Украине и ЕС. Это мероприятие важно, чтоб не пробуксовывала такая институциональная машина сотрудничества. Сегодня, по моему мнению, в Украине этот институциональный механизм несколько разбалансирован и не поняло, кто является ключевыми фигурами, которые отвечали бы за евроинтеграционные направления», – подчеркнул эксперт.

Исходя из результатов проведения форума в Ялте, В.Чалый не видит желания украинских высокопоставленных должностных лиц выполнять условия, озвученные представителями ЕС о возможности проведения саммита Украина-ЕС в этом году.

«В Ялте состоялся такой мини-саммит. И он показал, что нечего ответить по сути руководителям государства на вопрос представителей ЕС», – добавил он.

Ялтинский саммит, по словам В.Чалого, также засвидетельствовал, что «обсуждать Украину становится намного сложнее».

«Проблема заключается в том, если на другие вопросы были ответы, которые прозвучали достаточно убедительно и в выступлениях премьера Турции Эрдогана, и Кондолизы Райс, и Гордона Брауна, и российских представителей... Однако я не могу сказать, что эти выступления были направлены на понимание украинского вопроса... То есть, к сожалению, обсуждать Украину становится намного сложнее», – отметил В.Чалый.

При этом эксперт согласился с мнением бывшего Президента Польши Александра Квасневского, который сказал, что «он с годами больше понимает украинский язык, но все меньше понимает, что происходит в Украине».

«Такое разочарование, фрустрация, ситуация, когда диагноз поставлен, но не видно выхода, – это было, по моему мнению, основным впечатлением зарубежных партнеров относительно того, что происходит в Украине. Если раньше у них были определенные иллюзии, что действующая власть может откорректировать свою позицию, то я думаю, эти иллюзии должны окончательно исчезнуть. Хотя несмотря на это надежды на Украину все-таки возлагаются», – подытожил В.Чалый.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября в кулуарах 9-го форума «Ялтинской европейской стратегии» министр иностранных дел Украины Константин Грищенко спрогнозировал проведение саммита Украина - Европейский Союз до конца этого года.

Однако на уточняющие вопросы журналистов, состоится ли саммит, К.Грищенко дал понять, что сейчас об этом говорить рановато, отметив, что это «то же, что спрашивать: солнце взойдет или нет».

В тот же день комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Ш.Фюле фактически уклонился от ответа на аналогичный вопрос. При этом Ш.Фюле добавил, что обычно подобные встречи проводятся осенью.