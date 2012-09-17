Янукович просит срочно разобраться с ситуацией вокруг ТВі

Президент Украины Виктор Янукович обратился к членам Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой срочно разобраться с ситуацией, которая сложилась вокруг телеканала ТВі.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, Президент выразил свою обеспокоенность относительно информации о препятствовании выходу в эфир и коммерческой деятельности телеканала. В.Янукович призвал Нацсовет внимательно рассмотреть все заявления руководства и сотрудников ТВі относительно конфликтов с государственными органами и коммерческими структурами.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Государственная налоговая служба в г. Киеве заявила, что 28 апреля по результатам проведения внеплановой документальной проверки телеканала ТВі было выявлено нарушение – занижение надлежащего к уплате в бюджет НДС на сумму более 3 млн грн. На основании этого было возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Телерадиокомпания «Телерадіосвіт» (телеканал ТВі) Николая Княжицкого – по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

В начале августа налоговая милиция закрыла уголовное дело против Н.Княжицкого.

Между тем телеканал ТВі прекратили транслировать в более чем 80 кабельных сетях по всей Украине.

Н.Княжицкий неоднократно заявлял, что отключение канала в регионах происходит по прямому указанию Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В свою очередь, председатель Нацсовета по телерадиовещанию Владимир Манжосов заявил, что Нацсовет проведет мониторинг провайдеров программных услуг, которые должны транслировать ТВі в своих сетях. Он также опроверг заявление, что канал отключают по указанию Нацсовета.

8 сентября в Киеве и многих других городах проходили общественные акции в поддержку ТВі.

12 сентября работники телеканала пикетировали Нацсовет с требованиями прекратить давление на телеканал и отправить в отставку его членов.