Курс НБУ на 18.09.12

Официальный курс НБУ на 18.09.12 100 USD США – 799.3000 (на 17 сентября – 799.3000) 100 EUR – 1045.9640 (на 17 сентября – 1046.6834) 10 RUR – 2.6132 (на 17 сентября – 2.5936)

Официальный курс НБУ на 18.09.12 Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 18 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.3000 (на 17 сентября – 799.3000) 100 EUR – 1045.9640 (на 17 сентября – 1046.6834) 10 RUR – 2.6132 (на 17 сентября – 2.5936)

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