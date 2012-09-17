ТОП-10 (17 сентября)

Партнеры Национального проекта “LNG терминал” обсудили план действий

Литвин вернул правительству проект бюджета-2013 на доработку

«Газтек» купил пакет акций «Житомиргаза» за 16 млн грн

Вступил в силу закон о запрете рекламы табачных изделий

Приватизация предприятий "Укроборонпрома" не начнется ранее 2015 года

В Украине спад промпроизводства в августе составил 4,7%

Экспорт электроэнергии за восемь месяцев увеличился на 69,4%

«Киевэнерго» уменьшило долг перед «Нафтогазом» на 669 млн грн

Квоты на экспорт лома черных металлов хотят продавать на аукционах

Россия не видит основания для снижения цены на газ европейским потребителям

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Партнеры Национального проекта “LNG терминал” обсудили план действий

Партнеры Национального проекта “LNG терминал” обсудили план действий на последующие месяцы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, в субботу, 15 сентября, на 9-м форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES) состоялась первая координационная встреча партнеров Национального проекта «LNG терминал».

Во встрече приняли участие руководители 7 ведущих мировых компаний, среди которых лидеры рынка в сфере управления LNG терминалами, поставщики сжиженного природного газа, инвестиционные фонды и юридические компании (Excelerate Energy, Enagas, Gas Natural Europe, Оpiser, Lazard freres, Baker Botts, Conlan & Associates).

Встреча проводилась при участии министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко и председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

«Агентство на сегодняшний день решило большинство технических вопросов и вопросов, которые находятся в компетенции правительства Украины для реализации Национального проекта “LNG терминал”. Теперь мы собрались, чтобы перевести проект на практическую стадию его реализации», – сообщил Ю.Бойко.

«Во время встречи обсуждались вопросы распределения ролей между потенциальными участниками консорциума и совместный план действий на последующие месяцы», – отметил В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительства терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

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Литвин вернул правительству проект бюджета-2013 на доработку

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин в субботу, 15 сентября, вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Согласительного совета лидерам фракций и председателям комитетов парламента.

В.Литвин отметил, что 14 сентября проект госбюджета поступил в парламент, и после анализа в бюджетном комитете документ вернули Кабинету министров Украины на доработку.

В.Литвин подчеркнул, что правительство должно учесть требования бюджетной резолюции. По его словам, также в бюджете необходимо учесть предложения Президента Украины, которые он изложил в ежегодном послании к Верховной Раде.

Председатель парламента отметил, что проект бюджета не должен содержать предложения о приостановке ряда законов, а также не должен предусматривать законопроекты, которые еще необходимо принять.

В.Литвин подчеркнул, что в субботу за своей подписью вернул правительству проект госбюджета на 2013 год.

В то же время председатель ВР отметил, что в проекте есть «ряд прекрасных предложений в социальной сфере». По его словам, социальные инициативы выписаны в проекте «неплохо, но есть еще резерв, чтобы сделать лучше».

Напомним, первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова не исключила, что при рассмотрении бюджета на 2013 год в Верховной Раде в нем возможны значительные изменения.

По ее словам, корректировка может быть как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения показателей.

Как известно, бюджеты последних трех лет – 2010, 2011, 2012 года принимались при минимальном влиянии парламента.

В частности, при рассмотрении в парламенте в бюджет не вносились существенные правки, и парламентское большинство во главе с Партией регионов принимало госбюджеты за последние три года практически в том виде, как их подавало правительство Николая Азарова.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета на 2013 год рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности, рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

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«Газтек» купил пакет акций «Житомиргаза» за 16 млн грн

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 15,864% госпакета акций ПАО «Житомиргаз», заплатив за пакет 16 млн грн (стартовая цена составляла 9,7 млн грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда госимущества.

Таким образом, в результате данной покупки "Газтек" сконцентрировал в своей собственности около 50,93% акций «Житомиргаза» (до приватизационного конкурса "Газтеку" принадлежало 35,069% акций облгаза).

Всего в данном конкурсе принимали участие две компании, вторым участником была ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест", которая готова была приобрести госпакет «Житомиргаза» за 15,9 млн грн .

Напомним, покупатель госпакета «Житомиргаз» будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 3,4 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Житомиргаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Житомирской области.

15,8642% акций ПАО «Житомиргаз» было передано для приватизации ФГИУ, 35,0738% принадлежало ЗАО «Газтек» (г. Киев), 24,3% находилось в собственности ПАО «Хмельницкгаз».

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Вступил в силу закон о запрете рекламы табачных изделий

С 16 сентября вступил в силу закон, запрещающий рекламу табака на телевидении, радио и в печатных СМИ, спонсорство и стимулирование продажи табачных изделий.

Как сообщал УНИАН, Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий” был принят Верховной Радой 22 сентября 2011 года.

Согласно документу, реклама табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, запрещается: на радио и телевидении, в том числе при помощи кабельного, спутникового, ІР-телевидения, онлайн-телевидения, мобильного телевидения, цифрового эфирного телевидения и других средств передачи сигнала.

Также действует запрет на рекламу табака средствами внешней рекламы; в местах проведения массовых мероприятий политического, образовательного, религиозного, спортивного характера и развлекательных мероприятий, предназначенных для несовершеннолетних лиц; в сети Интернет, кроме веб-сайтов, предназначенных для совершеннолетних лиц, обязательным условием доступа к которым является предварительная идентификация возраста пользователей.

Закон определяет, что реклама любых товаров или услуг не должна содержать изображения табачных изделий или процесса курения табачных изделий.

Кроме того, распространяется запрет спонсорства табака на такие мероприятия: предоставление производителями табачных изделий или связанными с ними организациями финансовой или иной поддержки мероприятиям, деятельности, отдельным личностям или группам, в том числе политическим партиям или деятелям, спортсменам или спортивным командам, артистам или артистическим группам, учебным заведениям всех форм собственности.

Закон устанавливает административную ответственность граждан и должностных лиц за нарушение требований законодательства относительно запрещения рекламы и спонсорства табачных изделий.

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Приватизация предприятий "Укроборонпрома" не начнется ранее 2015 года

Приватизация предприятий оборонно-промышленного комплекса, входящих в состав Государственного концерна "Укроборонпром" не начнется ранее 2015 года.

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщила заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" Татьяна Хрипко.

По ее словам, сейчас «Укроборонпром» проводит всесторонний анализ деятельности предприятий, включенных в состав Концерна. «По результатам этого анализа, уже до конца года в отношении многих убыточных предприятий будет принято решение о ликвидации или объединении с другими предприятиями. Процесс этот сложный, поскольку многие предприятия «Укроборонпрома» имеют статус стратегически или же не подлежат приватизации. В результате любые решения по ним требуют внесения в закон Украины, либо постановления Кабинета министров», - отметила Т.Хрипко и добавила: "Следующим шагом будет корпоратизация жизнеспособных предприятий с обязательным условием сохранить их в госсобственности. Произойти это может не ранее 2014-2015 год. Только после этого, мы, возможно, подойдем к вопросу приватизации отдельных предприятий ОПК".

Т.Хрипко так же напомнила, что в настоящее время разрабатывается госпрограмма развития ОПК Украины до 2017 года. Она предположила, что данная программа будет утверждена до конца текущего года.

Справка УНИАН. Концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

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В Украине спад промпроизводства в августе составил 4,7%

В Украине спад промышленного производства в августе 2012 года по сравнению с августом 2011 года составил 4,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-августе 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года спад промпроизводства составил 0,4%, в августе 2012 года против июля – 1,8%.

По данным Госстата, наибольшее снижение объемов промпроизводства в августе 2012 года против августа 2011 года зафиксировано в производстве кокса, продуктов нефтепереработки - на 33,2% и машиностроении - на 13,7%, в частности спад объемов производства машин и оборудования составил 14,4%, электрического, электронного и оптического оборудования - 20,5%, транспортных средств и оборудования — 9,6%

Также спад производства зафиксирован в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий - на 12,5%, легкой промышленности — на 2,1%, обработке древесины и изделий из нее — на 0,2%.

Основной рост производства в августе 2012 года против августа 2011 года зафиксирован в химической и нефтехимической промышленности - на 10,3%, в т.ч. в химическом производстве - на 12,8%. Рост производства в добывающей промышленности составил 2,6%, в частности в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых - 6,8%, при этом в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, зафиксирован спад - на 2,4%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объемы промпроизводства в августе т.г. против августа 2011 года выросли на 5,1%, против июля 2012 года — снизились на 3,7%, а в январе-августе 2012 года к аналогичному периоду 2011года - рост на 5%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в августе 2011 года по сравнению с августом 2010 года составил 9,6%, в январе-августе 2011 года против аналогичного периода 2010 года — 9,5%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, рост промпроизводства в текущем году по пессимистическим оценкам составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.

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Экспорт электроэнергии за восемь месяцев увеличился на 69,4%

Украина в январе-августе 2012 года увеличила экспорт электроэнергии до 6,165 млрд кВт/ч, что на 69,4% превышает показатель аналогичного периода 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, наибольшая часть экспорта приходится на Беларусь — 2,536 млрд кВт/ч (41,1% от общего экспорта), далее идут Венгрия — 2,226 млрд кВт/ч (36,1% от общего экспорта), Польша — 0,647 млрд кВт/ч (10,5% от общего экспорта) и Молдова — 0,558 млрд кВт/ч (9,1% от общего экспорта).

Минэнергоугля сообщает, что в августе 2012 года на экспорт было передано 0,845 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 49,2% больше аналогичного периода 2011 года.

Экспорт электроэнергии на территорию Российской Федерации не осуществлялся.

Как сообщал УНИАН, в августе ДТЭК выкупил 500 МВт сечения на Россию для экспорта электроэнергии в сентябре.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. «Укрэнерго» является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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«Киевэнерго» уменьшило долг перед «Нафтогазом» на 669 млн грн

Компания «Киевэнерго» уменьшила долг перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный природный газ для производства тепловой энергии для нужд населения на 669,2 млн грн — до 593 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, компания перечислила данные средства 14 сентября 2012 года.

Как отмечается в сообщении, эти средства являются частью полученной «Киевэнерго» компенсации разницы между действующими тарифами на тепловую энергию для нужд населения в Киеве и себестоимостью ее производства.

«Средства поступили на счет компании от Киевской городской государственной администрации 14 сентября. КГГА в свою очередь получила их в виде субвенции из государственного бюджета для погашения разницы в тарифах согласно постановлению Кабинета министров Украины №517 от 11.06.2012 г.», - сказано в сообщении.

Таким образом, с учетом этой компенсации, задолженность бюджета по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» уменьшилась до 1,629 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Управление магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» по поручению НАК «Нафтогаз Украины» 11 сентября в 13 часов 30 минут полностью ограничило подачу газа на ТЭЦ-6 «Киевэнерго».

По состоянию на 1 сентября 2012 года долг «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» за «тепловой» газ, используемый на нужды населения, составлял 1,242 млрд грн, а задолженность бюджета по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» – 2,303 млрд грн.

В частности, компания отмечала, что сможет погасить оставшуюся часть долга только после получения из бюджета предусмотренной компенсации.

В июле-августе 2012 года «Киевэнерго» перечислило «Нафтогазу» 1,336 млрд грн за газ, потребленный на производство тепловой энергии для нужд населения. Эти средства были получены компанией в качестве компенсации разницы в тарифах.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

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Квоты на экспорт лома черных металлов хотят продавать на аукционах

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает ввести аукционы по продаже квот на экспорт лома черных металлов. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту закона "О внесении изменений в закон Украины "О металлоломе", опубликованном на сайте Минэкономразвития.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, с целью внедрения прозрачной процедуры распределения между субъектами внешнеэкономической деятельности установленных на определенный календарный год объемов экспорта металлолома предлагается применить механизм продажи права экспорта металлолома с аукциона.

Предпосылкой для разработки данного законопроекта в министерстве называют неадекватное количество заявленного к экспорту металлолома.

«Из-за особенностей рынка металлолома, ограничение объема экспорта конкретной цифрой на основании действующей редакции статьи 12 Закона Украины "О металлоломе" было воспринято участниками рынка как чрезмерно жесткий метод регулирования и создало искусственное напряжение на рынке, что повлекло неадекватный всплеск ажиотажа по экспорту металлолома. Так, объем заявленного к экспорту металлолома по обращениям субъектов составил 5,5 млн тонн, что более чем в 6 раз превышает предельный объем экспорта металлолома для 2012 года и имеющиеся запасы металлолома в стране», - отмечается в пояснительной записке.

В Минэкономразвития напоминают, что Законом Украины "О ставках вывозной (экспортной) пошлины на лом легированных черных металлов, лом цветных металлов и полуфабрикатов с их использованием" и Законом Украины "О вывозной (экспортной) пошлине на отходы и лом черных металлов" закреплены экономически обоснованные ставки вывозной (экспортной) пошлины. В этой связи в министерстве предлагают начальную цену лотов на аукционах по продаже квот на экспорт металлолома установить на уровне ставок пошлин, которые предусматривались по этим законам.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №388 от 3 мая утвердил предельные объемы экспорта лома черных металлов из Украины в 2012 году в объеме 900 тыс. тонн.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые Законы Украины» (относительно операций с металлоломом). Согласно документу, срок снижения Украиной экспортных пошлин на металлолом с 24% до 21% перенесен с 2011 года на 2014 год.

Согласно условиям вступления Украины в ВТО, экспортная пошлина на металлолом в размере 30% с 2009 г. должна ежегодно снижаться на 3%. С 1 января 2010 года размер пошлины снижен до 24%.

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Россия не видит основания для снижения цены на газ европейским потребителям

Глава комитета Государственной думы по энергетике Иван Грачев заявил, что Россия не видит основания для снижения цены на газ по долгосрочным контрактам, заключенными с европейскими потребителями.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Грачев сказал на пресс-конференции в Москве в ответ на начавшееся на прошлой неделе антимонопольное разбирательство Еврокомисси, которая подозревает концерн в злоупотреблении доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы.

«Ни малейшей нужды снижать цена по долгосрочным контрактам нет. В перспективе Европе потребуется больше газа – на 100 млрд. куб. и с какой стати цены должны падать», - сказал Грачев, назвав при этом действия Еврокомиссии против «Газпрома» пропагандистскими и краткосрочными.

По словам Грачева, в ближайшие 5-7 лет цены на углеводороды продолжат рост, исходя из этого, от продажи углеводородов Россия сможет получать «хорошие бюджеты», что позволит решать внутренние проблемы.

Не боится Россия и так называемой "сланцевой революции", считая, что она не окажет значительного влияния на цены на газ.

«На мой взгляд, какого-то сильного влияния на снижение цен это оказать не может», - сказал депутат, добавив, что в Польше уже попробовали добывать сланцевый газ, но промышленного эффекта не достигнуто.

Кроме этого И.Грачев назвал абсолютно утопической идею отказаться от привязки цены газа на нефть и переходу на спотовые поставки.

«Надежда, что либерализацией газового рынка и перехода на спотовые контракты Европа добьется снижения цен – временна и локальна. На самом деле это резко дестабилизирует рынки», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Европейская комиссия заподозрила "Газпром" в злоупотреблении господствующим положением в Центральной и Восточной Европе и начала антимонопольное расследование в отношении корпорации

В ответ на это Газпром пригрозил уходом с крупнейшего рынка — европейского - на восток, что может ударить по капитализации газового гиганта. Кроме того, президент России Путин подписал указ, по которому изменять договоры и отчуждать имущество «Газпром» может только после согласия правительства.

Под напором европейских потребителей, крупнейшим из которых является немецкая E.ON, «Газпром» вынужден был снизить цены на газ. Поскольку скидки клиенты из Европы получили задним числом, газовому гиганту пришлось возвращать переплаты, общая сумму которых в 2012 году может составить $3,7 миллиарда.

Россия уже около 10 лет не может договориться о поставках газа с крупнейшим восточным соседом - Китаем.

УНИАН