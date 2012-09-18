ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «В октябре может возникнуть газовый конфликт между Россией и Украиной» пишет: Украина и Россия стремительно приближаются к новому газовому конфликту, который может разразиться не зимой, как обычно, а уже в начале отопительного сезона. Украинские специалисты уверены, что Россия хочет заставить Украину отказаться от евроинтеграции в пользу полноправного членства в Таможенном союзе и при этом нажать на европейских партнеров в вопросах строительства "Южного потока"…

http://delo.ua/ukraine/v-oktjabre-mozhet-vozniknut-gazovyj-konflikt-mezhdu-rossiej-i-ukra-185327/

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Также «Дело» в публикации «Топ-20 стран — импортеров украинского подсолнечного масла» пишет: В 2011/2012 МГ украинские компании экспортировали 3,24 млн. тонн подсолнечного масла. Больше всего масла было поставлено на индийский рынок…

http://delo.ua/business/top-20-stran-importerov-ukrainskogo-podsolnechnogo-masla-185292/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Банкиры прорываются на базу», в котором пишет: Власти готовы предоставить кредитным учреждениям доступ к большинству государственных баз данных, которые помогут банкам лучше оценивать платежеспособность клиентов и не допускать случаев кредитного мошенничества. Банкиры хотят перепроверять всю информацию — от владения имуществом и семейного положения до уплаты налогов. Поскольку часть этих данных является персональными, банки смогут получать доступ к ним только с разрешения клиента, отмечают юристы…

http://www.kommersant.ua/doc/2024683

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Промышленная впадина», в котором пишет: Ситуация в украинской экономике становится все хуже. По итогам августа падение наблюдается почти во всех ключевых сферах — от промышленности и транспорта до строительства и сельского хозяйства. Ожидать значительного улучшения и экономической активизации в ближайшие месяцы не стоит, поскольку спрос на украинский экспорт продукции металлургии и машиностроения остается очень слабым. Если эта тенденция усилится, то уже по итогам года украинская экономика рискует упасть впервые после кризиса 2009 года, опасаются эксперты...

http://www.kommersant.ua/doc/2024820

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Газета «Сегодня» в материале «Скандал при реконструкции Почтовой — археологов не пускают на раскопки» пишет: На площади еще больше ограничили движение, а строители находят старинные фундаменты…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Skandal-pri-rekonstrukcii-Pochtovoy-arheologov-ne-puskayut-na-raskopki.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Минпром может вернуться в новом качестве» пишет: Президент предлагает вернуть в структуру Кабмина Министерство промышленности. Эксперты намекают, что новому Минпрому надо бы отдать часть полномочий Минэкономразвития и торговли в части "торговли". В общем, то ли Кабмин хотят покритиковать, то ли промышленность поддержать, то ли Порошенко ослабить…

http://economics.unian.net/rus/detail/140164

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Также сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Пенсионный фонд на "бюджетной игле": доза растет, лечить не планируют» пишет: Пенсионная система - одна из самых зависимых сфер от госбюджета. Идеи освободить Пенсионный фонд от непрофильных расходов остаются на уровне идей. Дефицит ПФ тормозит пенсионную реформу, но из года в год власть терпеливо уживается с ним…

http://economics.unian.net/rus/detail/140182

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Крупнейший российский банк довели до биржи» пишет: Приватизационная сделка года все-таки состоится: Центробанк воспользовался ростом рынков после стимулирующих мер своих коллег из Европы и США и начал размещение 7,6% акций Сбербанка…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/4039811/sberbank_doveli_do_birzhi

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Издание «Известия» в публикации «Глава МВД разрешил брать на высшие должности без юридического образования» пишет: Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев разрешил нанимать на профильные офицерские должности претендентов без специального юридического образования. Например, специалисты с гражданскими дипломами теперь могут работать в угрозыске, дознании, следствии, инспекциях по делам несовершеннолетних (ПДН) и в ГИБДД. Представители МВД не скрывают, что пойти на подобные меры их вынудил кадровый голод, однако они обещают также тщательно контролировать всех претендентов…

http://izvestia.ru/news/535399

(УНИАН)