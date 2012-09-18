Госпредпринимательства хочет контролировать органы надзора

Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства инициирует расширение своих полномочий, в частности предлагает контролировать органы надзора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник во время конференции сообщил первый заместитель председателя службы Александр Потимков.

«Мы предлагаем предоставить нашей службе функции контроля за органами контроля... Фактически наша служба будет выступать адвокатом бизнеса в отношениях с органами власти. Мы планируем, если этот закон будет введен, вести учет всех плановых проверок, координировать плановые проверки и в обязательном порядке иметь информацию о внеплановых проверках», - отметил он.

Кроме того, Госпредпринимательства, согласно законопроекту, будет иметь право принимать участие в любой проверке органа надзора и контроля любого субъекта хозяйствования.

«Этим же законом вводится четкая административная ответственность должностных лиц органов надзора и контроля в виде конкретных финансовых санкций и соответствующих служебных расследований», - подчеркнул он.

Напомним, с 31 мая Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства (Госпредпринимательства) приступила к выполнению своих функциональных обязанностей в части согласования регуляторных актов.