Анонс на 19 сентября

* Состоится III Международная конференция «Эффективное управление крупными аграрными компаниями: повышение эффективности и производительности». Организаторы: ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) и агентство «AgriEvent». Участники: Хосе Висенте Кайшета Фильо, профессор Университета Сан-Пауло, Сельскохозяйственный колледж «Луис де Кейруш», Бразилия; Ахим Лукас, исполнительный директор, Группа «Продимекс», Россия; Людвиг Тойвзен, Департамент сельского хозяйства и развития сельских регионов, Университет Геттингена, Германия; Деси Зильберштайн, профессор экономики и управления, Университет Сан-Пауло, Бразилия; Саймон Чернявский, ген.директор, HarvEast Holding, Украина; Эндрю Шмитц, профессор в области продовольствия и ресурсной экономики, Университет Флориды, США.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания планируется проведение брифингов при участии: председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра Рыбака и председателя правления ОАО «Державний ощадний банк України» Сергея Подрезова.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция по случаю запуска интернет-ресурса ELECTUA.ORG для мониторинга нарушений во время парламентских выборов. Проект реализуется МОО «Интерньюз-Украина» при поддержке Украинского медиа проекта (U-Media). Проект ELECTUA построен на принципах краудсорсинга и имеет интерактивную карту, которая будет оперативно отражать картину нарушений избирательного законодательства во время избирательной кампании и непосредственно в день выборов. Вопросы: Что такое ELECTUA.ORG, и особенности работы с данным ресурсом? Какие правила публикации нарушений и критерии проверки данных предполагает ресурс? Каким образом каждый пользователь может предоставить информацию о нарушении? и другие. Участники: Константин Квурт, председатель Правления МОО «Интерньюз-Украина»; Вейн Шарп, руководитель Украинского медиа проекта (U-Media), Виталий Бохняк, менеджер проекта ELECTUA.ORG (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 067-354-68-11, 044-458-44-40, e-mail: kgrygorenko@internews.ua до 18:00 18 сентября.

* Круглый стол на тему: "Что ждет Украину на международной политической арене?". Мероприятие состоится при поддержке Американского института в Украине (АИУ). Вопросы: В каком состоянии находится экономика Украины в преддверии парламентских выборов? Как изменятся отношения США с Украиной в случае победы Митта Ромни? Как принятие закона о языках характеризует деятельность Президент Украины? Как изменятся приоритеты Украины в международной политике и экономике? Участники: Энтони Салвия, директор АИУ; Виктор Суслов, финансовый эксперт, экс-министр экономики Украины; Максим Михайленко, политический консультант, обозреватель издания "Хвиля"; Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований.

* Пресс-конференция на тему: «Киевсовет умножает скандальные застройки». Участники: член Национального комитета ICOMOS (ЮНЕСКО) Украина, вице-президент Киевской организации НСАУ Георгий Духовичный и председатель постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Защита интересов государства в конфликте ГП «Ресурспостач» и КБ «АРМА». Конфликт между ГП «Ресурспостач» и ликвидатором банка М.Славкиной длится более 2-х лет. В марте 2010 г. признаны требования по вкладу в КБ «АРМА» на сумму более 8 млн. грн. и только в марте 2012г. ГП «Ресурспостач» получило ответ КБ «АРМА», который вызвал еще больше вопросов, а именно: Почему ни одна из очередей требований кредиторов банка не погашается? Почему ни одно из требований кредиторов банка не удовлетворено? Дебиторская задолженность не возвращалась, тогда куда подевалось залоговое имущество? Подробная информация и дата рассмотрения дела в суде будет объявлена во время пресс-конференции. Участники: президент Юридической компании «Николас» Михаил Стрельников, представитель ГП «Ресурспостач» Александр Вакуленко, заместитель директора Юридической компании «Николас» Александр Жигала.

* Состоится пресс-конференция посвященная международной конференции «День Инвестора 2012. Интернет-технологии и инновации» (IDCEE 2012), которая состоится в Киеве (18-19 октября, АККО Интернешнл). Участники: Виктория Тигипко, директор венчурного фонда TA Venture, организатор конференции IDCEE; Алена Владимирская, основатель агентства интернет-рекрутинга PRUFFI (Россия); Павел Богданов, партнер Almaz Capital (Россия, США); Сергей Белоусов, кандидат технических наук, старший партнер-основатель, инвестиционный советник Runa Capital (Россия).

* Пресс-конференция на тему: "Всемирный День Сбережений". Организатор - Фонд сберегательных касс по международному сотрудничеству при финансовой поддержке Федерального Министерства Финансов. В работе примет участие Маттиас Фосс - директор Департамента Фонда сберегательных касс по международному сотрудничеству.

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