ТОП-10 (18 сентября)

Кабмин доработает проект госбюджета-2013 в течение двух недель - Тигипко

Валовой внешний долг Украины вырос до 128,955 млрд долл.

Украина может отказаться от повышения импортных пошлин на автомобили

«Газтек» купил пакет акций «Черновцыгаза» за 8 млн грн

Прибыль украинской банковской системы в январе-августе составила 2,9 млрд грн

Депутаты отменили пенсионный сбор при перерегистрациях авто

Парламент принял закон о функционирование Государственного земельного банка

Рада выделила 2 млрд грн на зарплату горнякам

В Украине могут ввести утилизационный сбор на сельхозтехнику

На аукционе во вторник Минфин привлек 414,29 млн грн от продажи ОВГЗ

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Кабмин доработает проект госбюджета-2013 в течение двух недель - Тигипко

Кабинет министров доработает проект государственного бюджета на следующий год в течение двух недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко.

«Я думаю, что буквально надо будет две недели для того, чтобы это сделать и внести изменения в бюджет», - сказал он.

По его словам, правительство планирует повысить показатели доходной части госбюджета-2013 в случае принятия определенных законопроектов.

«Мы внесли несколько законов, которые повышают доходную часть бюджета приблизительно на 7 млрд грн, в частности, это закон о налогообложении богатства… Мы повышаем все ввозные пошлины на импорт, который заходит в Украину, до такого уровня, который нам разрешает ВТО. И еще несколько решений», - сказал он.

С.Тигипко отметил, что в Верховной Раде предлагают сначала рассмотреть данные инициативы, и в случае их принятия внести соответствующие изменения в доходную часть проекта Государственного бюджета.

«Верховная Рада нам сказал: давайте рассмотрим эти законы. После этого с учетом того, что будет принято, будем вносить в бюджет уже с учетом этих законов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин в субботу, 15 сентября, вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

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Валовой внешний долг Украины вырос до 128,955 млрд долл.

Валовой внешний долг Украины во втором квартале 2012 года увеличился на 1,6%, или 2,071 млрд долл. - до 128,955 млрд долл., в I полугодии - вырос на 2,2%, или 2,719 млрд долл.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины.

Внешний долг органов государственного управления в январе-июне сократился на 7,5% (во II квартале — на 7,3%) - до 23,941 млрд долл.

Внешний долг органов денежно-кредитного регулирования в январе-июне сократился на 16,6% - до 6,247 млрд долл., банков - на 4,6%, до 24,042 млрд долл.

Внешний долг других секторов экономики в I полугодии увеличился на 9,8%, или на 5,94 млрд долл. — до 66,497 млрд долл., при этом во II квартале - вырос на 4,212 млрд долл.

Межфирменный долг (прямые инвестиции) во II квартале вырос на 491 млн долл. и на 1 июля составил 8,228 млрд долл.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2011 году увеличился на 7,6% - до 126,236 млрд долл.

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Украина может отказаться от повышения импортных пошлин на автомобили

Украина после введения утилизационного сбора на импортные автомобили из РФ может отказаться от повышения импортной пошлины на ввоз автомобилей в страну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что вопрос целесообразности действия этих двух защитных мер будет детально изучен.

«Я не думаю, что мы будем допускать параллельное введение этих двух защитных мер», - сказал П.Порошенко

При этом он подчеркнул, что решение об увеличении импортной пошлины по решению межведомственной комиссии о международной торговле может быть отменено по инициативе украинских производителей.

«Данная инициатива должна и будет исходить не от правительства, а от украинских производителей. Если производители сочтут нынешний режим защиты достаточным, то мы с пониманием отнесемся к этому», - сказал П.Порошенко.

Напомним, в июне украинская Межведомственная комиссия по внешней торговле приняла решение о повышении в Украине пошлин на импортные автомобили, однако документ еще не опубликован и не вступил в действие.

Справка УНИАН. Украина в ответ на действия России ввела утилизационный сбор на ввоз российских автомобилей и автобусов (постановление Кабмина от 3 сентября 2012 года).

С 1 сентября т. г. Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже.

Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В правительстве Украины отмечали, что введение утилизационного сбора не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ и противоречит Договору Евразийской комиссии.

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«Газтек» купил пакет акций «Черновцыгаза» за 8 млн грн

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания «Газтек» победила в приватизационном конкурсе по продаже 20,393% госпакета акций ПАО «Черновцыгаз», заплатив за пакет 8 млн грн (стартовая цена составляла 6,7 млн грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда госимущества.

Всего в данном конкурсе принимали участие две компании, вторым участником было ООО «Инвестиционная компания «Финлекс-Инвест», которое готово было приобрести госпакет «Черновцыгаза» за 7 млн 930 тыс. грн.

Напомним, покупатель госпакета «Черновцыгаз» будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 2,3 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Черновцыгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Черновецкой области.

На сегодня мажоритарный пакет акций ПАО «Черновцыгаз» разделен на четыре практически одинаковых части по 14,69% каждая, которые находятся в собственности компаний ЧАО "Газтек", ЧАО "Ролюкс", ЧАО "Агропромкомплект", ЧАО "Тернопромсервис".

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. «Газтек», в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций «Николаев-», «Ивано-Франковск-», «Севастополь-», «Днепропетровск-», «Запорож-», «Луганск-», "Винницагаза".

Собственниками самого «Газтека» являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.

В начале сентября т.г. «Газтек» привлек у банка «Надра» (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк «Надра» контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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Прибыль украинской банковской системы в январе-августе составила 2,9 млрд грн

Прибыль банковской системы в январе-августе 2012 года составила 2,9 млрд грн по сравнению с 4,6 млрд грн убытка за соответствующий период 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков увеличились на 7% - до 98,3 млрд грн, в том числе процентный доход составил 77,436 млрд грн, комиссионный доход — 13,664 млрд грн.

Расходы сократились на 1,1% и составили 95,4 млрд грн, в т.ч. процентные расходы — 43,542 млрд грн, общие административные расходы — 23,493 млрд грн, отчисления в резервы — 16,532 млрд грн.

Справка УНИАН. Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд грн.

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Депутаты отменили пенсионный сбор при перерегистрациях авто

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о совершенствовании налогообложения при отчуждении транспортных средств».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 241 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено отменить норму об оплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при второй и последующих регистрациях транспортных средств, а также уменьшить размер государственной пошлины за заверки договоров отчуждения транспортных средств.

Предлагается установить, что доход от продажи объекта движимого имущества (кроме легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов) определяется, исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже оценочной стоимости этого объекта, определенной по закону.

Доход от продажи легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда определяется, исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже среднерыночной стоимости этого транспортного средства или не ниже его оценочной стоимости, определенной по закону (по выбору налогоплательщика). Среднерыночная стоимость легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов устанавливается в порядке, установленном Кабинетом министров Украины, ежеквартально центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование государственной политики в сфере экономического развития, для каждой марки, модели таких транспортных средств с учетом года выпуска и пробега, на основании анализа фактических цен продажи соответствующих транспортных средств, и обнародуется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере экономического развития, в режиме свободного доступа на своем официальном веб-сайте до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

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Парламент принял закон о функционирование Государственного земельного банка

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» относительно Государственного земельного банка».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 235 из 339 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что отношения, связанные с функционированием Государственного земельного банка, этот закон регулирует в части, не противоречащей нормам специального законодательства в сфере земельных отношений.

В соответствии с законом, Кабинет министров имеет право формировать уставный капитал Государственного земельного банка за счет денежных взносов и взносов в виде земельных участков.

Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своего устава.

Национальный банк Украины определяет особенности выдачи Государственному земельному банку банковской лицензии, регулирования и надзора за Государственным земельным банком с учетом специфики его деятельности.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк. Согласно документу, создается Публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн. грн. 100% уставного капитала банка принадлежит государству.

6 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Среди прочего, закон вводит в действие Государственный земельный банк, который должен предоставлять исключительно крестьянским, фермерским, сельскохозяйственным предприятиям кредиты под не более чем 5% ставки Национального банка.

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Рада выделила 2 млрд грн на зарплату горнякам

Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2012 год относительно увеличения расходов на заработную плату работникам угледобывающих предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке отмечается, что целью указанного закона является обеспечение своевременной и стопроцентной выплаты зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий на законодательно установленном уровне, создание безопасных условий труда угледобывающих предприятий путем увеличения расходов Минэнергоугля по бюджетной программе «Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции» на 2 100,0 млн. грн (с 7 801,8 млн грн до 9 901,8 млн грн).

В документе также говорится, что принятие этого закона позволит обеспечить своевременно стопроцентную выплату зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий на законодательно установленном уровне, создать безопасные условия труда и выполнить обязательства по своевременной оплате за потребленную электроэнергию.

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В Украине могут ввести утилизационный сбор на сельхозтехнику

Правительство Украины изучает возможность введения утилизационного сбора на бывшую в употреблении сельскохозяйственную технику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко сообщил в ходе встречи с министром промышленности Беларуси Дмитрием Катериничем.

«Мы детально изучаем возможность и целесообразность, на основании совещания по поддержке реального сектора экономики, введения утилизационного сбора на, бывшую в употреблении сельскохозяйственную технику», - сказал П.Порошенко.

При этом он подчеркнул, что Украина и Беларусь смогут проработать вопрос о взаимном неприменении такого сбора в двусторонней торговле.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Президент РФ Владимир Путин заявил о целесообразности введения утилизационного сбора на ввоз иностранной сельхозтехники. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении Госдумы.

В газете «Урядовый курьер» №166 от 14 сентября опубликовано постановление Кабинета министров Украины №843 от 3 сентября, которым вводится утилизационный сбор на импортированные из России автомобили и автобусы.

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На аукционе во вторник Минфин привлек 414,29 млн грн от продажи ОВГЗ

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 18 сентября, Министерству финансов Украины удалось привлечь в государственный бюджет 414,292 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин удовлетворил две заявки ОВГЗ со сроком погашения 22 мая 2019 года. Доходность составила 14,3%. При этом спрос на ОВГЗ сроком обращения 5 лет отсутствовал.

Эксперты считали маловероятным рыночный интерес к предлагаемым на аукционе 18 сентября госбумагам.

«Очередной скучный аукцион на фоне не совсем оптимистичного рынка. Отсутствие валютных бумаг лишает размещение интриги и позволяет не отвлекаться на него на протяжении дня», - отметил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

В свою очередь аналитики «ИНГ Банк Украина» не исключали спрос по краткосрочным гривневым облигациям, размещение которых последний раз проводилось в июле.

Также аналитики банка допускали размещение долгосрочных гривневых облигаций путем заключения нерыночных сделок – учитывая предстоящие выплаты Минфина в рамках обслуживания ОВГЗ.

Аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович также отмечал, что предложенные на сегодняшнем аукционе инструменты не интересны рыночным инвесторам из-за больших сроков и низких ставок.

«Если сегодня и будут размещения, то среди узкого круга «дружественных» банков по обычным ставкам около 14%», - считал Т.Котович.

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 11 сентября, Минфину удалось привлечь в государственный бюджет 160 млн грн за счет размещения индексированных ОВГЗ со сроком погашения 9 сентября 2015 года. Доходность составила 9,3%. При этом спрос на гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет отсутствовал.

По данным Государственной казначейской службы, с начала этого года по 3 сентября поступления в госбюджет от проведения правительственных заимствований составили 76,755 млрд грн (52,776 млрд грн - от внутренних, 23,979 млрд грн - от внешних). За указанный период на погашение госдолга было направлено 45,107 млрд грн, расходы на обслуживание - 15,253 млрд грн.

УНИАН