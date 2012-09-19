ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «"Доступное жилье": банки ищут поводы для отказов» пишет: На данный момент в программе льготной ипотеки от Кабмина "Доступное жилье" было освоено лишь около 100 млн. гривен из 1 млрд., предусмотренного на этот год…

http://delo.ua/finance/dostupnoe-zhile-banki-ischut-povody-dlja-otkazov-185375/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «У цен настала взлетная полоса», в котором пишет: Цены на авиабилеты повышаются под влиянием роста стоимости топлива. Вчера Lufthansa объявила о подорожании билетов на дальнемагистральные рейсы в пределах 20-150 евро. Предпринять аналогичные шаги пообещали перевозчики США и Азии. Украинские авиакомпании пока не увеличивают тарифы…

http://www.kommersant.ua/doc/2025600

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Шахтерам откопали дотацию», в котором пишет: Верховная рада увеличила государственную дотацию угледобывающим предприятиям на 2,1 млрд грн. Этих средств должно хватить на зарплаты шахтерам и оплату потребленной электроэнергии до конца года. То, что угольщики столкнутся с нехваткой бюджетного финансирования, было понятно еще в середине лета…

http://www.kommersant.ua/doc/2025563

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Газета «Сегодня» в материале «Что будет, если завтра в Украине кризис» пишет: По мнению экспертов «Сегодня», ситуация не будет такой катастрофической, как в 2008 году, а потрясений в стране не ожидается…

http://www.segodnya.ua/economics/finance/CHto-budet-esli-v-Ukraine-zavtra-krizis.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Путин начал критиковать правительство Медведева» пишет: Президент недоволен правительством: проект бюджета на 2013 г. не учитывает взятые Владимиром Путиным предвыборные обязательства. Для выполнения всех ключевых задач правительству придется пройти «между Сциллой и Харибдой» стабильности и развития…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4091371/medvedev_ne_derzhit_slovo_putina

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Издание «Известия» в публикации «Антикризисную госпомощь банкам обменяют на их акции» пишет: В случае кризиса государство может не только увеличить долю в госбанках, но также стать акционером частных кредитных организаций…

http://izvestia.ru/news/535557

(УНИАН)