Арбузов поехал в США расширять сотрудничество

Украинская делегация во главе с председателем Национального банка Украины (НБУ) Сергеем Арбузовым прибыла с рабочим визитом в США. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацбанка.

“Главные цели визита - проведение рабочих консультаций с целью расширения торгово-экономического сотрудничества между Украиной и США, обсуждение новых совместных инвестиционных проектов”, - говорится в сообщении.

В состав делегации входят: министр финансов Юрий Колобов, министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий, председатель Государственной налоговой службы Александр Клименко, председатель Государственной таможенной службы Игор Калетник, председатель правления "Укрэксимбанка" Николай Удовиченко, другие официальные лица.

Во время визита, который продлится с 18 по 22 сентября, планируются встречи членов украинской делегации с представителями Министерства финансов США, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Министерства по вопросам фермерства и зарубежной сельскохозяйственной службы США, государственного Департамента по энергетике, Комитета энергетики и торговли Конгресса США.

Также запланированы переговоры с руководством Министерства энергетики США и представителями государственного Департамента США, ведущих американских корпораций и бизнес-ассоциаций.

*** 15 сентября в интервью ZN.ua глава НБУ С.Арбузов сообщил, что среди целей визита - проведение рабочих консультаций и расширение сотрудничества с американской стороной, а также, используя полученный в последнее время позитивный опыт сотрудничества с крупным американским бизнесом, обсуждение новых возможных совместных проектов.

Кроме этого, в рамках запланированных встреч с представителями американских предпринимательских и инвестиционно-финансовых кругов предполагается обсуждение их видения существующих проблем торгово-экономических отношений, украинской фискальной и регуляторной среды, защиты прав собственности и инвестиционного климата, а также информирование о целях и содержании проводящихся в Украине реформ с целью повышения привлекательности инвестиций в страну.

В то же время, в двадцатых числах сентября планируется визит в Вашингтон Президента Украины Виктора Януковича в рамках предстоящей Генеральной ассамблеи ООН. По сведениям источников ZN.UA в украинском МИДе, среди поставленных перед МИДом и украинской делегацией задач – организация встреч для главы украинского государства на максимально высоком официальном уровне.