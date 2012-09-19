Анонс на 20 сентября

* Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с Президентом Республики Польша Брониславом Коморовским, который 20-21 сентября посетит Украину с государственным визитом.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров пообщается с помощью Skype с участниками Международного форума «Общественные инновации», который состоится 20-21 сентября в Государственном университете информационно-коммуникационных технологий. Премьер-министр обратится к участникам Международного форума с приветственным словом. Сеанс связи состоится в Доме Правительства. Обращение состоится в прямой трансляции на открытии Форума в ГУИКТ.

* Состоится брифинг заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Галины Гереги.

* Состоится пленарное заседание X сессии Киевсовета VI созыва.

* Состоится Международный Форум «Молодежи - жилье, государству - перспективу», который проводится при поддержке Госфонда содействия молодежному жилищному строительству и Госслужбы молодежи и спорта Украины. Приглашены: министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк, председатель правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рысухин, председатель правления ПАО «Агентство по рефинансированию жилищных кредитов» Сергей Волков; зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Игорь Лысов; народные депутаты Укрианы - Андрей Пинчук и Екатерина Самойлик и др.

* Состоится заседание коллегии Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Электроэнергетика Украины: состояние и тенденции развития" и презентация спецвыпуска журнала "Национальная безопасность и оборона". Организатор - Центр Разумкова. Участники: Владимир Омельченко, и.о. директора энергетических программ Центра Разумкова, Сергей Дяченко, ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова; Геннадий Рябцев, зам.директора НТЦ "Психея".

* Пресс-конференция на тему: «Каким должен быть бюджет-2013?». Организатор: ГолосUA. Участники: народный депутат, представитель фракции Компартии Украины Алла Александровская и эксперт "Фонда общественной безопасности" Юрий Гаврилечко.

* Пресс-конференция на тему: «Не «доступное» жилье». В работе примет участие народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Юрий Сербин.

* Состоится встреча Председателя Верховной Рады Украины В. Литвина с Президентом Республики Польша Б.Коморовским.

* В МА «Киев» (Жуляны» состоятся учения аварийно-спасательной команды по обеспечению аварийной посадки воздушного судна (ВС) в условиях отказа энергообеспечения аэропорта.

* 20-21 сентября в г. Одесса состоится Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ (КСОНР). По итогам Координационного совета ожидается принятие важных решений - в частности, о создании специального органа, который будет отвечать за сотрудничество между службами разных стран. Также будет затронут вопрос о создании единой межгосударственной базы налоговых и финансовых нарушителей. 20 сентября в 10-30 запланировано проведение пресс-конференции первого зам.председателя ГПСУ - начальника налоговой милиции Андрея Головача.

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