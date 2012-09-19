Янукович в декабре планирует государственный визит в Индию

Президент Украины Виктор Янукович планирует осуществить государственный визит в Индию в декабре нынешнего года.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Украине Раджив Кумар Чандер.

«В конце этого года, в декабре, мы ожидаем важное событие - государственный визит Президента Украины в Индию», - сказал посол.

По его словам, подготовка к этому визиту проводится на протяжении всего года.

В частности, состоялось заседание Межправительственной украинско-индийской комиссии по вопросам торгово-экономического, научно-технического, промышленного и культурного сотрудничества и визит государственного министра иностранных дел Индии в Украину в июне этого года.

Посол сообщил, что в ходе визита В.Януковича в Индию планируется подписать ряд документов, которые сейчас находятся на стадии обсуждения. Одним из документов является договор об упрощении визового режима для бизнесменов. «Подписание данного договора будет способствовать увеличению объемов торговли между нашими странами», - убежден посол.

Также планируется подписать договор в сфере обороны. Р.Чандер отметил, что за последних 20 лет между Украиной и Индией подписано около 20 документов в разных сферах.

«На данный момент мы имеем отличные политические, экономические и культурные отношения между Украиной и Индией», - сказал посол.

Он сообщил, что товарооборот между двумя странами за этот год составляет около 2,5 млрд дол.

Посол также отметил, что многие украинцы посетили Индию с туристической целью. Так, за 2011 год и первую половину 2012 года Индию посетили около 20 тысяч украинских туристов, что почти на 50% больше, чем за два предыдущих года.

Президент Индийского бизнес-клуба Тамрай Пандиен, в свою очередь, отметил, что на сегодняшний день есть чрезвычайно большие возможности для развития сотрудничества между Украиной и Индией как в экономической, такие и в других сферах, в частности гуманитарной.

По его словам, Индия является привлекательной страной для инвестиций из стран Западной Европы. «За последних 5 лет Индия смогла привлечь более 187 млрд дол заграничной целевой инвестиции», - сказал он, добавив, что фармацевтическая отрасль является наиболее привлекательной для инвестиций. На эту отрасль, по словам Т.Пандиена, приходится около 60% общего товарооборота между Индией и Украиной. Он также отметил, что фармацевтическая промышленность Индии удовлетворяет 8% общих мировых потребностей лекарств. Кроме того, по словам Т.Пандиена, в Индии мощно развиваются автомобилестроительная отрасль и ІТ-технологии. «Сегодня Украина и Индия могут смотреть вместе в будущее для развития плодотворного сотрудничества», - подытожил он.