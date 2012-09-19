ТОП-10 (19 сентября)

Азаров: рост ВВП, по предварительным данным, составил 1,5%

«Газтек» купил 23,416% акций «Волыньгаза»

Азаров требует от бизнеса увеличения инвестиций в отечественные предприятия

Нацбанк будет регулировать выпуск и использование электронных денег

ФГИУ 10-12 октября реализует на биржах госпакеты 16 газопоставляющих компаний

Украинский суд обязал Кабмин выплатить России около 390 млн долл. долга ЕЭСУ

Хорошковский намекает, что Кабмин может обжаловать решение суда по долгам ЕЭСУ

Пинзеник называет «нонсенсом» признание долга корпорации ЕЭСУ государственным

Данилишин: последствия нового витка кризиса могут быть хуже прежнего

ЕЭК утвердила план присоединения Киргизии к Таможенному союзу

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Азаров: рост ВВП, по предварительным данным, составил 1,5%

Рост ВВП в Украине за январь-август текущего года, по предварительным данным, составил 1,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в среду, 19 сентября, на заседании Кабинета министров.

«Госстат Украины подытожил результаты работы экономики за 8 месяцев 2012 года. Предварительная оценка ВВП за этот период - рост 1,5%», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что это хороший показатель с учетом негативного влияния на экономику Украины как некоторых внешних, так и внутренних факторов.

Как сообщал УНИАН, по предварительной оценке, рост ВВП за январь-июль 2012 года в Украине составил 2%.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года составил 2%, во II квартале - 3%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Рост реального ВВП за 2011 год, по данным Госстата, составил 5,2%.

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«Газтек» купил 23,416% акций «Волыньгаза»

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 23,416% госпакета акций ПАО «Волыньгаз», заплатив за пакет 25 млн 50 тыс. грн (стартовая цена составляла 24,3 млн грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда госимущества.

Таким образом, в результате данной покупки "Газтек" сконцентрировал в своей собственности около 37,86% акций «Волыньгаза» (до приватизационного конкурса "Газтеку" принадлежало 14,44% акций облгаза).

Всего в данном конкурсе принимали участие две компании. Вторым участником была ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест", которая готова была приобрести госпакет «Волыньгаза» за 24 млн 800 тыс. грн.

В ходе торгов реализационная цена госпакета была повышена на четыре шага. Размер одного шага составил 250 тыс. грн.

Напомним, покупатель госпакета «Волыньгаза» будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 2,6 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Волыньгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Волынской области.

На сегодняшний день мажоритарный пакет акций ПАО «Волыньгаз» разделен на четыре практически одинаковые части - по 14% каждая, которые находятся в собственности компаний ЧАО "Газтек", ЧАО "Ролюкс", ЧАО "Агропромкомплект", ЧАО "Тернопромсервис".

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. «Газтек», в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций «Николаев-», «Ивано-Франковск-», «Севастополь-», «Днепропетровск-», «Запорож-», «Луганск-», "Винницагаза".

Собственниками самого «Газтека» являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.

В начале сентября т.г. «Газтек» привлек у банка «Надра» (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк «Надра» контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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Азаров требует от бизнеса увеличения инвестиций в отечественные предприятия

Премьер-министр Украины Николай Азаров требует от бизнеса увеличения инвестиций в отечественные предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

«Мы исходим из того, что государство должно рассматривать любую помощь отечественным производителям как инвестицию не только с экономической точки зори, но и с социальной. Поэтому правительство ждет от бизнеса повышения социальной ответственности и увеличения инвестиций в развитие украинских предприятий”, - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в Украине ряд предприятий очутились в затруднительной ситуации, но правительство оперативно рассматривает проблемы каждого такого предприятия и находит необходимые решения. “Государство понимает все объективные сложности, которые мешают развитию отечественных предприятий. Именно поэтому постоянно идет кропотливая работа, направленная на улучшение условий ведения бизнеса в Украине: снижаются налоги, уменьшается регуляторное давление, правительство поддерживает открытый диалог с профсоюзами и работодателями”, - заявил премьер.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест».

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Нацбанк будет регулировать выпуск и использование электронных денег

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о функционировании платежных систем и развитии безналичных расчетов)».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 260 из 321 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено обеспечить надлежащее регулирование выпуска и использования электронных денег. В нем отмечается, что эмитентами электронных денег будут банки, за деятельностью которых будет осуществлять контроль Национальный банк. Предусмотрено установить ответственность за неправомерное использование электронных денег.

Законом также предусмотрено внедрить ведение Национальным банком реестра платежных систем и систем расчетов в Украине, их членов/участников и операторов услуг платежной инфраструктуры и предоставлять право осуществлять деятельность в Украине только после их регистрации в порядке, установленном Национальным банком.

Национальному банку также предоставлено право определять порядок осуществления в Украине маршрутизации, клиринга и взаиморасчетов между участниками платежной системы за операциями, которые осуществлены в пределах Украины с применением платежных карточек, эмитированных банками-резидентами.

В законе предусмотрено обеспечить формирование и размещение гарантийных депозитов членов/участников платежных систем по операциям, которые осуществлены в пределах Украины с применением платежных карточек, в национальной валюте Украины на счетах в Национальном банке или в банках Украины.

Банкам Украины предоставлено право на основании договора размещать на платежной карточке одновременно две и больше торговые марки платежных систем (внутригосударственных систем и/или МПС).

Согласно закону, Национальному банку предоставляется право определять направления развития современных электронных банковских технологий, создавать и обеспечивать непрерывное, надежное и эффективное функционирование и развитие созданных им платежных систем и систем расчетов, координировать и контролировать создание электронных платежных инструментов, платежных систем, систем автоматизации банковской деятельности и средств защиты банковской информации.

Также законом вводится осуществление надзора (оверсайта) за платежными системами. Определены его цели, объекты, деятельность Национального банка относительно реализации полномочий и применения мер влияния, ответственность объектов надзора (оверсайта) за несоблюдение требований законодательства Украины.

Кроме того, Нацбанку предоставлено право устанавливать предельные суммы расчетов наличными для физических и юридических лиц, а также для физических лиц-предпринимателей. Также предоставлено право Государственной налоговой службе осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги), порядком принятия наличности для дальнейшего ее перевода банком и за соблюдением установленных законодательством обязательных требований относительно обеспечения субъектами ведения хозяйства возможности расчетов за товары (услуги) с использованием электронных платежных средств.

Как ранее сообщал УНИАН, по прогнозам Госналогслужбы, оборот электронных денег в Украине к 2014 году достигнет 15 млрд грн.

Объем электронных денег в 2011 году составил 2,5 млрд. грн, что в два раза больше, чем в 2009 году и в 10 раз больше, чем в 2007 году.

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ФГИУ 10-12 октября реализует на биржах госпакеты 16 газопоставляющих компаний

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует 10-12 октября т.г. реализовать на фондовых биржах миноритарные госпакеты акций 16 газопоставляющих компаний, сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 19 сентября т.г.

В соответствии с обнародованным в издании информационным сообщением, 10 октября т.г. на фондовой бирже "Иннэкс" планируется выставить 7,379 % акций ПАО "Гусятингаз", 5,99 % ПАО "Монастырскгаз", 3,856 % ПАО "Бучачгаз", 10,974 % ПАО "Зборивгаз".

11 октября т.г. на Восточно-Европейской фондовой бирже планируется выставить на продажу 7,013 % госпакет акций ПАО "Криворожгаз", 0,708 % ПАО "Тернопольгаз", 7,6 % ПАО "Ривнегаз", 6,341 % "Закарпатгаз", 1,357 % ПАО "Залищикигаз", 4,959 % "Тернопольгоргаз".

12 октября на фондовой бирже ПФТС планируется выставить 2,554 % госпакет акций ПАО "Львовгаз", 9,906 % ПАО "Харьковгоргаз", 1,978 % ПАО "Подволочискгаз", 1,20% ПАО "Днепрогаз", 7,49 % ПАО "Збаражгаз", 2,701 % ПАО "Чорткивгаз".

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Украинский суд обязал Кабмин выплатить России около 390 млн долл. долга ЕЭСУ

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны России к Кабмину по долгу корпорации "Единые энергетические системы Украины", и обязал правительство Украины выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс. 506 грн 26 копеек (около 390 млн долл.).

Соответствующее решение суд огласил сегодня (суд удовлетворил иск практически в полном объеме, постановив взыскать сумму всего на 126 тыс. грн. меньше, чем требовал истец - УНИАН).

"Суд решил иск удовлетворить частично. Исковое требование Минобороны РФ к Кабинету министров Украины, Госказначеству Украины в части взыскания 3 млрд 113 млн 53 тыс 506 гривен 26 копеек удовлетворить. А в остальных исковых требованиях отказать. Взыскать из госбюджета Украины путем бесспорного списания государственной казначейской службой Украины с любого счета, выявленного во время выполнения решения суда в пользу Минобороны РФ задолженность 3 млрд 113 млн 53 тыс. 506 гривен 26 копеек. А также судебный сбор в сумме 61 тыс. 862 грн 74 копейки", - зачитал решение судья Анатолий Ивченко.

Судья подчеркнул, что решение суда вступает в силу в случае, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае же рассмотрения такой жалобы и подтверждения данного решения суда, оно вступает в силу после решения апелляционной инстанции.

Официальный курс на 19 сентября - 7,99 грн/1 долл.

Как сообщалось, Министерство обороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн грн по делу корпорации ЕЭСУ. Российская сторона потребовала привлечь в качестве ответчика, помимо Кабмина Украины, Государственную казначейскую службу Украины. ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица на стороне ответчика.

Защищает интересы Украины в суде Министерство юстиции. Минюст намерен доказывать в суде, что предоставленные Украиной правительственные гарантии не были оформлены должным образом, и можно говорить лишь о задекларированной готовности Кабинета министров Украины способствовать погашению указанного долга.

В процессе защиты интересов государства Минюст будет также придерживаться правовой позиции, что долги субъектов предпринимательской деятельности должны погашаться самими субъектами, их основателями или руководителями, действия которых привели к созданию долга.

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Хорошковский намекает, что Кабмин может обжаловать решение суда по долгам ЕЭСУ

Первый вице-премьер министр Украины Валерий Хорошковский отказался комментировать сегодняшнее решение Хозяйственного суда Киева, который частично удовлетворил иск Минобороны России к Кабмину относительно долга корпорации "Единые энергетические системы Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге для прессы он отметил, что был на заседании Совета регионов и поэтому не знаком с этим решением, что не позволяет давать ему комментарии по этому поводу.

В то же время на вопрос, есть ли в стране средства на обеспечение подобных исков, В.Хорошковский отметил, что это лишь решение первой инстанции, "мы будем с ним работать".

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Пинзеник называет «нонсенсом» признание долга корпорации ЕЭСУ государственным

Признание коммерческого долга корпорации ЕЭСУ государственным является нонсенсом и опасным прецедентом.

Об этом сказал экс-министр финансов Виктор Пинзеник, комментируя сегодняшнее решение суда относительно долга корпорации "Единые энергетические системы Украины", сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Украинское законодательство, как и во всем мире, разграничивает ответственность государства и предприятий – государство не отвечает по обязательствам предприятий, а предприятия не отвечают по обязательствам государства», - отметил экономист.

Экс-министр заметил, что коммерческий долг может стать государственным лишь в случае, если он прошел определенную законодательством процедуру получения гарантии, а сам факт вступления гарантий в силу связывается с невыполнением должником своих обязательств. По этим причинам при оценке долга любой страны в мире к прямому государственному долгу (долгу институтов государства) всегда добавляют гарантированный долг (коммерческий долг, по которому выдана гарантия правительства). Потому что последний – это потенциальный государственный долг, объяснил В.Пинзеник.

По его словам, на сегодняшний день (имеющиеся на 01.08.2012 г.) прямой и гарантированный долг - 497 млрд грн. Состав этого долга известен. Перечень долгов и должников ведет Министерство финансов. «В этом перечне никогда не было задолженности ЕЭСУ», - заметил экс-министр. «Если бы этот долг был гарантированным, то невыполнение должником своих обязательств привело бы к автоматическому вступлению в силу государственной гарантии, а невыполнение обязательств государством уже давно имело бы своим последствием дефолт», - подчеркнул В.Пинзеник.

«Я не вижу оснований для того, чтобы за долги коммерческой структуры отвечал бюджет, то есть украинский учитель, врач, пенсионер, военный», - отметил он.

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Данилишин: последствия нового витка кризиса могут быть хуже прежнего

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин считает, что последствия нового витка экономического кризиса, признаки которого уже есть в Украине, могут быть хуже последствий прежнего витка – 2008-2009 годов.

Об этом он написан на своей странице в сети Facebook.

Б.Данилишин подчеркивает, что за 8 месяцев 2008 года рост ВВП составлял 7,1%, в то время, как по предварительным данным Госстата, озвученным премьер-министром Николаем Азаровым, в текущем году за этот же период рост ВВП составил 1,5%.

«Последние статистические данные, приведенные Государственной службой статистики Украины, свидетельствуют, что Украина постепенно входит в новый виток кризисной круговерти, которая может иметь последствия намного хуже, чем в период 2008-2009 годов. Занимаясь только критикой «попередников», теперешняя власть наступает на те же грабли, вместо того, чтобы учесть уроки», - отметил Б.Данилишин.

Он отмечает спад промышленного производства в январе-августе на уровне 0,4% (против роста 0,2% в январе-июле 2012 года).

Главным внутренним сдерживающим фактором развития Б.Данилишин считает ограниченное кредитование реального сектора экономики и высокие процентные ставки по кредитам.

"Вызывает серьезную обеспокоенность состояние дел в сфере строительной деятельности. В январе-августе 2012 г. предприятиями Украины выполнено строительных работ на сумму 35,7 млрд грн, что в сравнимых ценах составляет 92,0% к объемам строительства в соответствующем периоде предыдущего года. Вызывает тревогу и аномально низкая инфляция, которая связана с постоянным снижением покупательной способности украинцев. Затяжная длительность дефляционных процессов в течение четырех месяцев может свидетельствовать о снижении покупательной способности населения и повышении уровня административного вмешательства в экономику…Ситуацию, которую мы имеем сегодня с точки зрения инфляционной составляющей, можно считать как так называемую отложенную инфляцию, которая может иметь достаточно непрогнозируемые последствия», - отмечает Б.Данилишин.

Сегодняшняя ситуация, отмечает экс-министр экономики, также прямо связана с достаточно жесткой денежной политикой Национального банка Украины.

«В теперешних условиях нужно НЕМЕДЛЕННО прибегать к методам регуляции экономики средствами монетарной политики (кредитование экономики). Если такие мероприятия будут применены, рост экономики может оживиться, но одновременно начнется и рост цен. Однако, решающий фактор, который влияет на экономику в целом - политический. Это сдерживает инвестиции, инновационные процессы и модернизацию экономики в целом. Кроме того, о последующем росте инфляции можно говорить и потому, что со стороны правительства уже прозвучали заявления о том, что после выборов придется повысить цены на газ для населения и коммунальных предприятий», - отметил Б.Данилишин.

Чтобы предотвратить банковский кризис, по мнению Б.Данилишина, НБУ целесообразно принять ряд решений, которые устанавливают принципы рефинансирования коммерческих банков с проблемами краткосрочной ликвидности. Нацбанк должен проводить политику увеличения волатильности курса для снижения рисков разбалансирования платежного баланса и перейти к свободному обменному курсу.

«Нужно изучить вопрос возможности расширить коридор колебания гривни, а затем постепенно перейти на свободный обменный курс. В этом направлении есть опыт многих стран», - отметил Б.Данилишин.

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ЕЭК утвердила план присоединения Киргизии к Таможенному союзу

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила план присоединения Киргизии к Таможенному союзу (ТС) России, Беларуси и Казахстана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, такое решение принято на заседании Коллегии ЕЭК.

«В рамках заседания утверждены план мероприятий по вопросу присоединения к Таможенному cоюзу Кыргызской Республики и состав Рабочей группы по вопросу участия Кыргызской Республики в Таможенном союзе», - говорится в сообщении.

В плане отмечается, что к 15 ноября 2013 года должна быть подготовлена «дорожная карта» вступления Киргизии в ТС. До этого времени предполагается проанализировать законодательство Киргизии и ее международных договоров на соответствие договорно-правовой базе Таможенного союза.

Справка УНИАН. В настоящее время в Таможенный союз входят Россия, Беларусь и Казахстан.

В апреле т.г. председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко заявил, что созданы дорожные карты по вхождению в Таможенный союз Киргизии и Таджикистана.

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