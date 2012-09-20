Сегодня в Украину с государственным визитом прибывает Президент Польши

20-21 сентября состоится государственный визит в Украину Президента Республики Польша Бронислава Коморовского.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Согласно программе государственного визита, 20 сентября в 10:00 состоится официальная церемония встречи Президента Польши (ул. Банковая, 11, площадь перед зданием Администрации Президента Украины).

В 10.20 планируется встреча Президента Украины Виктора Януковича с Президентом Республики Польша Б.Коморовским в формате «с глазу на глаз».

В 11.00 начнутся украинско-польские переговоры под председательством глав государств.

В 12:10 состоится встреча Президентов Украины и Республики Польша с представителями средств массовой информации.

В 17:00 Президенты Украины и Республики Польша примут участие в заключительной части ХІ Экономического форума «Украина-Польша» (Торгово-промышленная палата Украины, ул. Большая Житомирская, 33).

21 сентября в 10:00 планируется участие президентов Украины и Республики Польша в церемонии открытия Международного мемориала жертв тоталитаризма на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».