ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Стоит ли сейчас нести деньги в банки?» пишет: Предвыборный период традиционно порождает волнения граждан относительно состояния экономики страны и финансовой стабильности банков, поэтому "Дело" решило проанализировать, насколько безопасно доверять сейчас деньги финучреждениям…

http://delo.ua/finance/stoit-li-sejchas-nesti-dengi-v-banki-185516/

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Также «Дело» в публикации «Скоростные поезда Hyundai: украинский промах или достижение» пишет: Эксперт поделились с "Делом", какие проблемы имеют скоростные поезда Hyundai и действительно ли нужна была Украине закупка поездов корейского производства…

http://delo.ua/business/skorostnye-poezda-hyundai-ukrainskij-promah-ili-dostizhenie-185408/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Долг выстрелил», в котором пишет: Вчера Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск минобороны России о взыскании с Кабинета министров Украины долга корпорации ЕЭСУ, которую на момент возникновения задолженности возглавляла Юлия Тимошенко. Украина будет вынуждена заплатить РФ $390 млн из государственного бюджета…

http://www.kommersant.ua/doc/2026082

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Небольшим изменения», в котором пишет: Пиво, а также табачная и алкогольная продукция могут исчезнуть из киосков и небольших магазинов. С такой инициативой вчера выступил вице-спикер Николай Томенко. Его предложение уже поддержали в Партии регионов. Эксперты называют эту инициативу частью предвыборной кампании — ввести такие ограничения предлагается для снижения потребления табачной и алкогольной продукции в стране…

http://www.kommersant.ua/doc/2026253

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Газета «Сегодня» в материале «У украинцев все больше шансов хорошо заработать на депозитах» пишет: Банки повышают ставки и это еще не предел, говорят эксперты…

http://www.segodnya.ua/economics/finance/U-ukraincev-vse-bolshe-shansov-horosho-zarabotat-na-depozitah.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Холодная осень-2012: экономика "покрывается льдом" пишет: Неожиданное падение промпроизводства в августе на 4,7% вынудило экспертов ухудшить годовые прогнозы. Такие темпы памятны с предкризисного лета 2008 года. Поэтому о плюсовых показателях уже никто не говорит. Да еще и предвыборный популизм "расставляет акценты", не позволяя составить реальную картину…

http://economics.unian.net/rus/detail/140511

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Для выполнения указов Путина Минфин «залез в карман» будущих лет» пишет: На выполнение майских указов президента в бюджете 2013-2015 гг. предусмотрено 1,145 трлн руб., сообщил в среду министр финансов Антон Силуанов: «Для нас выполнение указов — приоритет»…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/4126951/minfin_delaet_byudzhetnyj_manevr_chtoby_najti_resursy_na

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Издание «Известия» в публикации «Госдума вернет советскую систему лишения водительских прав» пишет: За систематическое нарушение правил дорожного движения водителей будут наказывать лишением прав. Подобная методика существовала в стране еще 15 лет назад…

http://izvestia.ru/news/535628

(УНИАН)