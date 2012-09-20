Улица Боженко в Киеве переименована в улицу Малевича

Улица Боженко в Голосеевском районе Киева переименована в улицу выдающегося художника Казимира Малевича.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии Киевсовета.

За него проголосовали 78 из 110 зарегистрированных в зале депутатов.

Необходимость принятия решения объясняется созданием условий для почтения памяти К.Малевича – всемирно известного киевского художника-авангардиста, одного из основателей новых направлений в абстрактном искусстве с целью подготовки к отмечанию 165-летия со дня его рождения, а также воспитания у подрастающего поколения чувства гордости за выдающихся украинцев.