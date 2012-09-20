Анонс на 21 сентября

* Президент Украины Виктор Янукович совершит рабочую поездку в Николаевскую область.

* В Министерстве инфраструктуры Украины состоится стартовая конференция проекта Твининг «Развитие и координация мультимодального транспорта и логистических процессов в Украине», реализация которого происходит под руководством Франции и при финансировании ЕС. Участники: Константин Ефименко, первый зам.министра инфраструктуры Украины, Вальтер Треттон, руководитель третьего отдела программ помощи "Энергетика, транспорт и окружающая среда" Представительства ЕС в Украине, Ален Реми, посол Франции в Украине.

* Состоится международная научная конференция CICIND. CICIND – это международная организация, объединяющая в себе более 200 фирм из 40 стран мира, специализирующихся на проектировании, строительстве, ремонте, демонтаже, продлении эксплуатации промышленных дымовых труб и градирен башенного типа.

* В рамках мероприятий «Европейской недели мобильности» состоится семинар на тему: «Транспортная система современного города: методы планирования». Представители мэрии немецкого города Мюнхен расскажут об опыте организации работы по планированию транспортной системы города и о велотранспортной политику Мюнхена. Руководитель проекта ЕК в Украине «Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины» расскажет о нормах стран ЕС по планированию городских транспортных систем.

* Возле Министерства экологии и природных ресурсов Украины пройдет театрализованная акция за запрет вторжения нефтегазовых корпораций Shell и Chevron на территорию Украины. Участники акции в форме перформанса выразят отношение украинской общественности к добыче сланцевого газа, который является вредным для окружающей среды. Акция состоится в рамках Глобального дня против фрекинга (Global anti-fracking day), и поддержит движение «Артисты против фрекинга», которое требует запретить добычу сланцевого газа.

* При участии председателя КГГА Александра Попова состоится заседание Комитета по экономическим реформам КГГА. Руководители городских управлений отчитаются: О ходе реформирования системы медицинского обслуживания в г.Киеве в 2012 году и о задачах на 2013 год. О Концепции реформирования экстренной медицинской помощи в городе Киеве. Об обеспечении медработников служебным жильем и квартирами.

* Круглый стол на тему: «Банковский рынок Украины: репутационные итоги второго квартала глазами отечественного инвестиционного сообщества». Организатор - ООО "NOKs fishes". Участники: Олег Кононенко, директор компании "NOKs fishes"; Светлана Старенчук, руководитель аналитического департамента исследований банковского рынка исследовательской компании "NOKs fishes".

* Состоятся дебаты на тему: "Вторая волна экономического кризиса в мире и в Украине". Дебаты проводятся Институтом PolitPR (Дмитрий Раим) при поддержке Института украинской политики (Константин Бондаренко). Модератор дискуссии: главный редактор журналу "Мысль" Михаил Кухар. В дебатах подтвердили участие ведущие экономические мыслители современной Украины: известные экономисты, представители Национального банка Украины, международные аналитики. Дебаты приурочены к открытию Первой международной школы политической и деловой журналистики.

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